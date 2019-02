PSD propune prelungirea studiului dosarului lui Tăriceanu. Cererea DNA datează din 7 noiembrie 2018

Preşedintele Comisiei juridice, senatorul Robert Cazanciuc (PSD), a declarat marţi că ar trebui prelungit termenul de studiere a dosarului de la DNA prin care se solicită încuviinţarea urmăririi penale a preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, pentru a da posibilitatea să-l vadă şi senatorii care nu sunt membri ai Comisiei juridice. DNA a solicitat Senatului pe 7 noiembrie anul trecut încuviințarea începerii urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzat că ar fi luat mită 800.000 de dolari.

„Ar trebui să trimitem la Biroul permanent solicitarea de a studia în continuare dosarul, pentru că Biroul Permanent a fost cel care a stabilit că pot să studieze şi senatorii care nu sunt membri ai Comisiei juridice dosarul”, a precizat Robert Cazanciuc în cadrul şedinţei Comisiei juridice.



În context, senatorii Daniel Fenechiu (PNL) şi Edward Dircă (USR) s-au opus acestei hotărâri, menţionând că vor cere BP să nu dea curs solicitării senatorilor social-democraţi din comisie.



„Până în 2020 noiembrie, poate să vadă dosarul. În noiembrie, având în vedere că sunt alegerile, ar fi cazul să înceteze. Dacă e prea scurt 2020 noiembrie, putem să mergem până în decembrie”, a comentat, ironic, Fenechiu.



La rândul său, Dircă a spus că s-a stabilit deja până la ce dată se poate consulta dosarul.



„Îmi amintesc că, la ultimul termen, când am discutat chestiunea aceasta, stabilisem că până la data de... se poate consulta dosarul. Practic, acum prelungim termenul”, a afirmat senatorul USR.



Membrii Biroului permanent din Senat au decis, în luna decembrie a anului trecut, prelungirea cu zece zile a termenului pentru întocmirea raportului de către senatorii jurişti în cazul cererii DNA de încuviinţare a urmăririi penale împotriva preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.



Direcţia Naţională Anticorupţie susţine că preşedintele Senatului ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriacă.

Pe 27 noiembrie 2018, același Robert Cazanciuc spunea că „Senatul este chemat să exercite o anumită atribuţie” și că „marțea viitoare” avea să fie dezbătută cererea DNA. „Noi suntem aici pe repede înainte, noi suntem într-o procedură în care să ne formăm o anumită convingere. Dacă e nevoie de anumite clarificări ele trebuie aduse pentru a fi foarte siguri de ceea ce vom decide în final”, afirma Cazanciuc.

Ce prevede Regulamentul Senatului

Art. 161 din Regulamentul Camerei Superioare:

„(...)

(2) În cazul în care preşedintele Senatului primeşte o solicitare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a aproba o cerere de urmărire penală a unui senator care este membru al Guvernului, respectiva solicitare este adusă la cunoştinţa Biroului permanent al Senatului, de îndată. Biroul permanent al Senatului are obligaţia să ceară Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări să prezinte, în cel mult 5 zile, o primă evaluare a respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea senatorului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării preliminare, Biroul permanent al Senatului va fixa un termen de depunere a raportului de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile.

(3) Audierea senatorului care este membru al Guvernului este obligatorie, iar în cazul în care acesta refuză sau se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta în faţa comisiei, acest fapt trebuie consemnat în raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. În situaţia în care senatorul în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la audiere, se va fixa un nou termen.

(4) Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.

(5) Rapoartele cu privire la cererea de începere a urmării penale se dezbat în plenul Senatului în cel mult 5 zile de la depunerea lor la Biroul permanent.

(6) La dezbaterea asupra cererii de începere a urmăririi penale vor lua cuvântul preşedintele comisiei care a întocmit raportul, senatorul la care se referă cererea respectivă şi, după caz, câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, după care se trece la vot.

(7) Hotărârea privind cererea de urmărire penală, al cărei proiect este întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată. Votul este secret şi se exprimă prin bile. Hotărârea prin care Senatul cere sau nu cere urmărirea penală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Reacția liderului ALDE

Imediat după ce DNA anunța că a cerut Senatului încuviințarea începerii urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE preciza: „Pe timpul mandatului meu de Prim-Ministru, Guvernul nu a efectuat nici o plată în contul licențelor Microsoft. Hotărârile de Guvern care au fost adoptate în acea perioadă au avut drept scop inventarierea licențelor Microsoft folosite în instituțiile publice.

Reamintesc că acest contract a fost semnat și pus în aplicare, în baza unei Hotărâri de Guvern, adoptată în 2004”.

„Este ciudat faptul că la peste 10 ani de la terminarea mandatului și la 3 ani după prima vehiculare a numelui meu în acest dosar, se reia această temă pe care o consider o reacție în plus față de atitudinea mea de combatere a abuzurilor și exceselor din justiție. Demersurile mele, în mod evident deranjează pe cei care au acaparat în mod ilegitim puterea în Statul Român. Având în vedere dosarul de mărturie mincinoasă în care am fost achitat, pare că din nou asistăm la un alt produs FABRICA DNA de dosare”, transmitea Tăriceanu.

Ulterior, cu prilejul studierii dosarului penal ajuns în Parlament, liderul ALDE spunea: „Cel mai bine ar fi cât mai mulţi dintre colegi, în special membrii Comisiei juridice, să îşi facă timp să citească, ceea ce fac şi eu, tocmai pentru a-şi putea forma o opinie cât mai completă, şi după aceea, sigur, fiecare nu ştiu ce va face. (...) Efortul pe care îl fac ca să studiez aceste documente îmi va da mie posibilitatea întâi să mă lămuresc în legătură cu acuzaţiile. Astăzi a fost şi avocatul meu, care va veni şi mâine. Şi eu voi face acelaşi efort, pentru că e un volum foarte mare de informaţii care trebuie parcurs şi referatul pe care l-a trimis DNA. Cu bună ştiinţă au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie - şi anume concluzia clară că eu aş fi vinovat. Când eu stau şi citesc declaraţiile celor care au fost chemaţi ca martori, văd cu totul şi cu totul altceva”.

