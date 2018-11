Dosarul lui Tăriceanu conține probe solide. Șeful Senatului, dat de gol de Dan Andronic

DNA îl acuză pe Tăriceanu că, în mod indirect, în perioada 2007-2008, a primit o mită în valoare de aproape 800.000 USD de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu-Siemens, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezenta un comision de 10 % din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul lui Tăriceanu, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore, pentru servicii prestate în campania electorală.

FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Mesajele lui Dan Adronic l-au dat de gol pe Tariceanu. Ce documente au procurorii DNA

Corespondenta electronica gasita in calculatorul lui Dan Andronic, declaratiile de martori ale mai multor consultanti israelieni date in cadrul unei comisii rogatorii, date financiare privind firme offshore si transferuri de bani, dar si declaratiile unor martori sunt o parte din probele procurorilor DNA in cazul de coruptie in care este implicat seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, scrie jurnalistul Ionel Stoica pe Ziare.com.

Postul Antena 3 a prezentat, duminica seara, ordonanta prin care i s-au adus la cunostinta invinuirile unuia dintre protagonistii dosarului: Petru Berteanu. Acuzatiile: complicitate la luare de mita. Petru Berteanu controla o societate, impreuna cu o alta persoana, prin intermediul careia ar fi trecut o parte din banii din acest dosar. Actul este din 6 noiembrie si este semnat de procurorul Marius Bulancea, seful Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul DNA.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca in urmatoarele 14 zile va putea studia dosarul in care este vizat si in care Directia Natinala Anticoruptie cere ridicarea imunitatii sale. Tariceanu a afirmat ca sunt "numai 17.000 de pagini" si ca ar trebui sa aiba timp sa le studieze.

Ancheta in cazul "Microsoft"

Acest dosar s-a constituit in anul 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii DNA la cererea autoritatilor judiciare austriece. Un alt dosar este o disjungere din celebrul caz "Microsoft".

Firma care ar fi dat mita este Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria implicata in afacerea Microsoft. Reprezentantul acestei firme in Romania este Claudiu Florica. In timpul anchetei privind cazul Microsoft, procurorii DNA au avut mai multe comisii rogatorii in Austria privind modul in care sume uriase de bani au fost transferate de aceasta societate.

Din datele prezentate de Antena 3, care citeaza ordonanta DNA, reiese ca firma Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria ar fi achitat o parte din contractul de consultanta prestata de consilieri israelieni lui Calin Popescu Tariceanu.

Potrivit actului de acuzare, Petru Berteanu "l-a ajutat pe Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, prim ministru al Guvernului Romaniei, sa pretinda si sa primeasca, in mod indirect, foloase materiale de la reprezentantii companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH in schimbul exercitarii atributiilor care ii reveneau in legatura cu adoptarea Hotararilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 si 1451/2008".

Era vorba de transferuri bancare, in baza unor operatiuni fictive, prin intermediul unor firme offshore. Astfel incat suma de 800.000 de dolari sa fie folosita in beneficiul lui Calin Popescu Tariceanu.

Consultanta

Potrivit sursei citate, in perioada 2007-2008, Tariceanu a beneficiat de serviciile unei echipe de consultanti coordonate de cetateanul american Arthur Finkelstein, cetatenii israelieni Tal Silberstein si Shimon Sheves si afaceristul Dan Andronic.

Tariceanu a fost premier al Romaniei, in perioada 2004-2008, si presedinte al PNL, in perioada 2005-2009. Pretul serviciilor de consultanta prestate a fost de aproximativ 2 milioane de euro.

Trebuie spus ca Silberstein si Andronic sunt trimisi in judecata in celebrul dosar "Ferma Baneasa". Cazul este pe rolul Curtii de Apel Brasov. In acelasi timp, Tariceanu a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru declaratia data in acest caz.

Propunerea de colaborare

Una din probele prezentate de Antena 3 este un inscris din data de 10 decembrie 2007, prin care Finkelstein, Silberstein, Sheves si Andronic ii propun lui Tariceanu sa continue colaborarea si in 2008. Era vorba de o oferta adresata personal politicianului. Documentul a fost gasit la o perchezitie infomatica intr-un mediu de stocare ridicat de la Dan Andronic - judecat in trei dosare de coruptie.

"Serviciile urmau sa fie prestate intr-un interval de 13 luni (decembrie 2007 - decembrie 2008), iar pretul care urma sa fie platit era de 2.000.000 de dolari, excluzand cheltuielile pentru angajarea institutelor romane de sondare a opiniei publice, costurile de deplasare si cazare pentru consultanti, ori TVA care urma sa fie achitate separat", se arata in document.

Platile pentru aceste servici urmau sa fie efectuate catre compania STG Ventures LTD, detinuta de Silberstein si Sheves, companie inmatriculata in insulele Virgine Britanice si care avea conturi deschise la banca United Mizrahi din Elvetia.

Potrivit sursei citate, Shimon Shevez, Tal Silberstein si Udi Netta au fost audiati in Israel, prin intermediul unei comisii rogatorii, si au explicat ca Tariceanu a fost de acord cu acest contract si l-a indicat pe seful cancelariei acestuia, Dorin Marian, sa gestioneze relatia cu echipa de consultanti.

Serviciile de consultanta ar fi fost prestate, in 2008, de: Dan Andronic, Arthur Finkelstein, Tal Silberstein si Shimon Shevez, impreuna cu o echipa internationala de experti din care faceau parte Dahlia Scheindlin, Stephan Miller, Alin Bogdan, Arthur Blackberry, Barbara Fiala, Bogdan Dospinescu, Daniel Nardi, George Birnbaum, Melissa Fiels, Natalie Solon, Aron Shaviv, Viktor Szigetvari, Toby Greene, Jason Brown si Udi Netta.

Sheves: Am fost la Bucuresti

Shimon Shevez a dat aceste detalii cand a fost a fost audiat, in Israel, prin comisie rogatorie.

Procuror: Puteti sa-mi spuneti ce tip de afacere derula societatea in jurul anului 2007, care erau principalii clienti ai STG Ventures in jurul perioadei 2007-2008?

Sheves: Principalii clienti in 2008 era... in Romania era dl. Tariceanu, in Bulgaria cativa clienti, in (neinteligibil) cred, unul, ...cativa clienti nu-mi amintesc exact, nu stiu exact corelarea dintre ani si clienti, dar cred ca erau cativa clienti.

Procuror: Va amintiti daca societatea avea conturi bancare in Elvetia cu United Mizrahi...

Sheves: Da.

Procuror: Dar ceea ce imi spuneti este ca unul dintre principalii clienti in Romania era primul ministru de atunci Tariceanu?

Sheves: Da. Era clientul nostru. Intr-un fel, nu stiu...

Procuror: Va amintiti cam cand a inceput aceasta relatie, cum a inceput, cine a facut legatura initiala cu Tariceanu? Cine v-a abordat? L-ati abordat dvs.?

Sheves: Nu, nu eu.

Procuror: Nu, nu dumneavoastra, compania STG sau...

Sheves: Cum a devenit clientul nostru? Buna intrebare. Nu-mi amintesc cum am facut. Imi amintesc prima intalnire cu el si-mi amintesc ca l-am convins pe unul dintre consultantii americani sa vina si sa devina unul dintre membrii echipei noastre...

Procuror: Deci dumneavoastra l-ati adus pe domnul Finkelstein?

Sheves: Nu, nu. Noi l-am adus de cand... am lucrat cu el de cand am lucrat impreuna in Austria, Inainte. Deci in multe campanii am lucrat impreuna, nu multe, 5,6 campanii.

Procuror: Imi spuneti ca va amintit prima dumneavoastra intalnite cu domnul Tariceanu.

Sheves: Am fost... Finkelstein impreuna. Acest fapt mi-l amintesc cu certitudine, si a fost in biroul primului ministru.

Procuror: In Bucuresti?

Sheves: In Bucuresti.

Procuror: Va amintiti cine altcineva a mai participat?

Sheves: Tal a fost cu siguranta, deoarece el a manageriat partea cu consultanta. Arthur Finkelstein a fost acolo, cu Tariceanu, cineva din biroul sau a mai fost acolo, seful sau de personal sau asa ceva...

Procuror: Va amintiti numele, daca va spun? La un moment dat sef de personal a fost un domn pe nume Dorin Marian.

Sheves: Da, da. Poate a fost acolo, poate a fost acolo...

Procuror: Este ceva ce doresc sa va intreb cu privire la aceasta propunere, chestiunea cea mai pargmatica. Daca va uitati la pagina 10, in propunere se mentioneaza costul cu privire la serviciile pe care le propuneti prim ministrului Tariceanu in valoare de 2 milioane de euro, pentru 13 luni, din decembrie 2007 pana in decembrie 2008.

Sheves: A fost perioada de alegeri?

Procuror: 2008 urma sa fie an electoral. Da. Deoarece sunt multe activitati....

Shevez: Ok. Este posibil. Suma este suma posibila. Aceasta este...

Procuror: Este suma pe care o percepeti in mod normal?

Sheves: Pentru companie, pentru ca de ce mai multe ori...aceste 2.000 este costul pentru servicii subcontractate cum ar fi sondajele...

Procuror: De fapt, costurile locale pentru sondaje nu sunt....

Shevez: Nu locale. Arthur Finkelstein insusi...

Procuror: Da, Arthur Finkelstein....

Sheves: ...este foarte scump. Din pacate a murit, a avut cancer. A fost un om bun. In Israel 50% il place, iar 50% il uraste.

Procuror: Si in Romania, cine era omologul dumneavoastra? Cu cine ati fi discutat daca ar fi existat intarzieri la plata, daca ar fi trebui sa trimiteti o factura? Astfel de lucruri apar in cursul unei perioade contractuale de un an.

Sheves: Poate cu seful de personal. Imi amintesc ca am vorbit sau cineva mi-a spus ca a vorbit cu acest tip Dorin.

Procuror: Despre plata?

Sheves: Despre plata. Nu sunt sigur.

Procuror: Cine putea sa fie? Domnul Netta?

Sheves: Poate, da.

Procuror: Deci, din cate ati inteles, domnul Dorin Marian era, cel putin la un moment dat...

Sheves: Acesta era un personaj acolo. Cu siguranta era persoana de contact.

Procuror: Si cu privire la plata?

Sheves: Cine altcineva putea sa fie?

Procuror: Ati discutat vreodata cu dl. Tariceanu despre plata, despre costuri?

Sheves: Poate. Poate o data la telefon. Poate.

Procuror: A existat vreo intarziere? Sau, va amintit de ce l-ati contactat?

Sheves: Poate. Imi amintesc ca o data, de la Londra, am vorbit cu dumnealui cu privire la ceva in legatura cu consultanta, dar nu-mi amintesc daca era vorba de o problema legata de bani sau altceva, nu-mi amintesc. Dar am vorbit o data cu siguranta.

Silberstein a explicat cat costa

Tal Silberstein a fost audiat si el ca martor prin comisie rogatorie.

Procuror: Din ce va amintiti, cum a inceput relatia dvs. Cu PNL?

Silberstein: Imi, imi amintesc...nu, imi amintesc ca una dintre primele intalniri pe care le-am avut cu dl. Finkelstein si daca imi amintesc crect, dl. Sheves, a fost cu dl. Tariceanu, nu imi amintesc cine altcineva a mai fost acolo din partidul dumnealui, si...cand a fost asta? Aaaa...asta a fost, daca mai am ceva in memorie, inceputul relatiei. In ce an....vreau sa spun, eu, in principiu, 2007, dar, cand in 2007 nu imi pot aminti.

Procuror: Credeti ca 2 milioane reprezinta o suma mai mare decat ar percepe echipa dvs. De obicei pentru astfel de servcii complete?

Silberstein: Uitati, noi...depinde foarte mult de proiect. Daca ma intrebati asa, va spun ca o astfel de propunere este cam de un milion si jumatate. Dar, poate a fost mai de amploare, nu stiu.

Procuror: Spuneti-mi ce va amintiti in legatura cu aceasta propunere?

Silberstein: 13 luni. Eu...nu e chiar departe. 120.000 luna, 130.000 pe luna...

Procuror: Asta are sens?

Silberstein: Are sens. Pentru alte propuneri de acest fel.

Procuror: Ce va amintit de aceasta propunere? A fost acceptata ca atare, au existat negocieri, cineva....

Silberstein: Nu imi amintesc, dar imi amintesc ca pana la urma am muncit. Deci, cevaa fost acceptat.

Secretarul lui Silberstein

Udi Netta, secretarul lui Tal Silberstein a dat si el detalii in cadrul comisiei rogatorii.

Procuror: Va amintit cumva daca intre anii 2007-2008, STG Ventures furniza servicii de consultanta pentru prim ministrul Romaniei de atunci, Calin Popescu Tariceanu?

Netta: Cred ca da. Vreti sa spuneti STG? Nu stiu. Dar Tal sigur a lucrat pentru Popescu Tariceanu, sigur. Stiu pentru ca dansul era prim ministrul pe atunci! Il stiu pe Popescu, a venit intr-o vizita in Israel si am dus-o pe sotia acestuia pe strada (neinteligibil) buleVardul renumit pentru cumparaturi. Tal mi-a spus sa o duc. Dar nu stiu sigur daca este pentru STG. Nu imi amintesc. Dar stiu sigur ca Tal si Sheves lucrau. Dar nu trebuie sa fie numele acesta. Faptul ca dansii au lucrat impreuna nu inseamna ca au lucrat prin STG....

Procuror: Dar de ce l-ati intrebat pe Dan despre detaliile vizitei primului ministru? Dan lucra si el impreuna cu Tal si Sheves pentru Tariceanu?

Netta: Nu cred. Tal este prieten al lui Tariceanu. Cred ca dansul i l-a prezentat lui....

...

Netta: Intrebarea este...In general pot sa va spun ca 2 milioane pentru campanie nu reprezinta o suma mare. Daca faci doar consultanta, atunci sunt bani multi. Dar ei mereu voiau sa faca...Tal obisnuia sa aduca...cand Sheves si el construiau o campanie, aduceau toti oamenii, nu pentru ca doreau ca oamenii sa zboare peste tot, ci pentru ca nu erau cunostinte in 2007, acum sunt. Deci aduceau oamenii din Israel, din America, multi consultanti, acestia sunt oameni care costa mult. Si zborurile si tot....Deci acesta este raspunsul: 2 milioane poate sa fie o suma rezonabila, dar depinde pentru ce si era acceptat.

Procuror: Asta doream, era intrebarea mea: ce stiti despre acest concept specific, a fost acceptat asa cum era?

Netta: Nu stiu. Stiu ca a lucrat cu dansul, dar nu stiu volumul de munca. Nu stiu daca Tal si Sheves...Sheves era prieten cu Popescu.

Procuror: Dar stiti cu cine a discutat aceasta propunere?

Netta: Cu Calin Popescu Tariceanu, asta scrie aici. Ma intrebati daca stiu ce s-a intamplat mai tarziu. Nu stiu.

Corespondenta lui Andronic

Potrivit datelor prezentate de Antena 3, din corespondenta electronica descoperita pe calculatorul lui Dan Andronic, in urma perchezitiei informatice, rezulta ca principalul beneficiar al serviciilor de consultanta a fost Calin Popescu Tariceanu, iar acesta il desemnase pe Dorin Marian sa il reprezinte in relatia cu echipa de consultanti.

In ordonanta DNA sunt enumerate "zeci de mesaje" trimise de consultanti lui Tariceanu, continand propuneri strategice, discursuri si alte mesaje publice, pe care fostul premier urma sa le transmita, anlize ale evolutiilor politice, cercetari de piata, monitorizare mass-media, produse de creatie publictara in care aparea politicianul etc.

Potrivit documentului, legatura dintre Fujitsu Siemens Computers GmbH si Calin Popescu Tariceanu s-a facut prin intermediul lui Petru Berteanu.

Petru Berteanu invoca de mai multe ori "discutiile pe care le-a avut cu prim-ministrul Calin Popescu Tariceanu si cu Marius-Dorin Marian despre incheierea actelor aditionale si promisiunile pe care cei doi demnitari i le-ar fi facut cu acest prilej."

Similar cu "Trofeul Calitatii"

Procurorii DNA fac trimitere la celebra decizie a Inaltei Curti din cazul Adrian Nastase- Trofeul Calitatii.

"Faptul ca prim-ministrul Calin Popescu Tariceanu a fost unul dintre beneficiarii nemijlociti ai comisionului platit de Fujitsu Siemens Computers GmbH, asa cum vom arata intr-o sectiune ulterioara, demonstreaza ca acesta a fost parte a intelegerii initiale, fiind de neconceput ca functionari din subordinea sa sa savarseasca fapte de coruptie si sa ii transmita foloasele materiale astfel obtinute, fara implicarea demnitarului.

Astfel, in practica instantei supreme (ICCJ, Completul de 5 judecatori, decizia penala nr. 160 din 20 iunie 2012) s-a aratat ca in situatia unei infractiuni de coruptie savarsita de o persoana cu un ascendent semnificativ asupra celorlalti participanti, participarea acesteia poate fi probata prin coroborarea probelor indirecte si ca nu poate fi primita apararea potrivit careia persoanele aflate in subordinea autorului infractiunii savarsesc acte ilegale in folosul acestuia, fara stiinta sa", mai arata procurorul.

Etichete:

,

,

,

,

,

,