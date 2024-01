Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, referitor la alegerile de anul acesta, că poate fi o variantă ca unul dintre partide să aibă funcția de președinte, iar celălalt să aibă funcția de prim-ministru. De asemenea, ministrul a mai adăugat că ar mai fi și o altă opțiune, ca fiecare să candideze separat.

„Toată lumea își dorește, și a văzut în acești doi ani, că România a furnizat stabilitate, a fost un partener serios prin acest tandem. Cred că ar trebui să continue și principala cheie prin care trebuie să privim alegerile din 2024 este aceasta a stabilității. Când faci lucruri care ar schimba o ordine firească trebuie să prezinți că așa e onest, să le spui cetățenilor că vrei să faci alegerile A cu B, fiindcă Coaliția s-a gândit așa și asta e oferta pentru români. Poate un candidat comun la prezidențiale, de ce excludem acest lucru. Trebuie spus acest lucru direct și transparent și trebuie discutate de la primele alegeri până la ultimele, în cadrul Coaliției și după ce ajungem la un plan acceptat să îl prezentăm românilor”, a explicat Sorin Grindeanu.

Ministrul a spus că nu exclude varianta ca funcțiile să fie în tandem.

„Nu exclud ca funcțiile să fie în tandem. Am văzut sondajele. Am văzut că majoritatea este PSD-PNL, nu există alt tip de majoritate, noi nu facem majorități cu AUR sau Șoșoacă. La fel am văzut și la colegii de la PNL. Eu cred că toate aceste lucuri trebuie făcute înainte de europarlamentare și prezentat cap coadă, să venim cu aceste lucruri în această primăvară. Vorbim de familii politice europene diferite. Nu putem să amestecăm foarte mult lucrurile, dar putem discuta de variante care să ducă mai departe această stabilitate. Nu sunt adeptul unor liste comune. Cred că fiecare trebuie să candideze și să-și maximizeze pe propriul bazin electoral procentele”, a mai spus el.

De asemenea, întrebat dacă ar fi o idee ca un partid să aibă funcția de președinte, iar celălalt funcția de prim-ministru, Grindeanu a spus că este o variantă.

„Poate fi o variantă. Mai e o variantă ca fiecare să candideze separat, în sensul că vom avea doi candidați la funcția de președinte, unul propus de PSD, unul propus de PNL și vedem cine câștigă sau putem avea un singur candidat comun. Nu văd altă variantă. Poate să fie o variantă de acest tip. Mi se pare mai important să nu discutăm aceste scenarii decât direct și onest după ce le discutăm fiecare în cadrul partidului său și în Coaliție și dacă se ajunge la un numitor comun să le prezentăm românilor onest”, a mai explicat ministrul.

De asemenea, Grindeanu a explicat că „și la alegerile parlamentare pot fi liste comune, pentru că am mai avut”.

