Radu Mazăre – povestea unui politician atipic

Radu Mazăre este unul dintre politicienii cei mai coloraţi care au păşit pe scena politică de la noi. A făcut show oriunde a ajuns, nu i-a fost teama să îşi atace public adversarii, nu s-a ferit să facă glume nici pe scările instanţelor. Mazăre a combinat distracţia şi politica într-un mod inedit, pentru care au rămas martore imagini de arhivă.

- Trafic pe auto... toată lumea vrea să vadă... nu e niciun stres, e delirium tremens.

L-aţi urmărit pe Radu Mazăre, primarul implicat. Iată-l însă şi pe Radu Mazăre, edilul nervos.

- Ce ați venit să anchetați? Ce căutați aici, la mine în primărie? Păi nu verificați nimic, băi fraților, la mine în primărie nu aveți ce să căutați. Limpede?

Mazăre s-a consacrat ca primar, dar a încercat să câştige şi puterea în PSD. L-a sprijinit însă pe Victor Ponta, până la capăt.

Radu Mazăre: „Cred că Victor are sânge în el și dacă am găsit baiat care are sânge, eu vreau să-l las pe el și să-l sprijin pe el. Vă rog pe cei care ați fi dorit să mă votați pe mine, votați-l pe Victor. Vă mulțumesc.

Un personaj... cel puţin atipic, Radu Mazăre a reuşit să şocheze, de câte ori ieşea în public. Apariţiile sale la şedinţele de partid au fost mereu memorabile. Nici discursurile nu erau mai prejos.

Radu Mazăre: Poa' să te ia cu mascații, pe motiv de urgență, apoi în cinci luni să nu facă niciun act, pai ******, când m-ai luat cu mascații, urgență, apoi trec cinci luni fără ca tu să faci o hârtie?”

Odată, s-a lăsat şi cu sânge.

Radu Mazăre: „Dați-vă, că trebuie să o închid (portiera, n.red.). Zi, noroc sau ghinion, că m-a luat ploaia când am ajuns. M-am lovit. A dat sângele? Unde dracu m-am lovit?”

Pe măsură ce au început problemele penale, declaraţiile lui Mazăre s-au mutat pe scările poliţiei sau ale DNA.

Radu Mazăre: „M-am spălat pe cap, m-am dat cu un deodorant care îmi aduce aminte de Brazilia, s-ar putea să mă întorc, s-ar putea să nu mă întorc. Trăim ca pe vremea Siguranței... sau a Securității, când te umfla. Trening, carte, cruce, ceva de mancare... în viață e bine să fii pregătit pentru orice.”

Fostul edil era cunoscut şi pentru vorbele... de duh: „Când ești sus, toți sunt lângă tine, când ți-e rău, toți fug de lângă tine.”