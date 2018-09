Raeţchi: Şefii Jandarmeriei puşi sub acuzare să demisioneze. Carmen Dan să plece de la conducerea MAI

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi spune că şefii Jandarmeriei puşi sub acuzare în dosarul violențelor din 10 august trebuie să demisioneze rapid. De asemenea, el cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Şefii Jandarmeriei puşi azi sub acuzare nu mai pot sta nici măcar o clipă la conducerea instituţiei. Trebuie să demisioneze rapid, aşa cum şi Carmen Dan trebuie să plece din fruntea Ministerului de Interne. Nu am fi ajuns în această situaţie, sute de protestatari paşnici nu ar fi fost bătuţi în Piaţa Victoriei, dacă actuala conducere a Jandarmeriei nu ar fi executat iraţional şi ilegal toate ordinele politice venite dinspre Carmen Dan şi Liviu Dragnea. Am avertizat de nenumărate ori, încă din momentul în care doamna Dan gira un proiect de lege prin care Jandarmeria ar fi devenit organ de cercetare penală, că instituţia - în ciuda tuturor angajaţilor profesionişti şi respectabili - e la un pas de a ajunge instrumentul politic al PSD. Pas cu pas, într-un singur an de zile, Dragnea-Dan au reuşit să distrugă toată credibilitatea Jandarmeriei Române”, a scris Raeţchi pe pagina sa de Facebook.

El a enumerat proiectul de lege susţinut de ministrul de Interne prin care Jandarmeria ar fi devenit organ de cercetare judiciară, faptul că premierul Viorica Dăncilă a renunţat la serviciile SPP, preferând un echipaj de la Jandarmerie, în ciuda faptului că nu există un cadru legal în acest sens, relatează Agerpres.

Raeţchi mai spune că în ianuarie au apărut imagini cu jandarmi lovind fără motiv protestatari, iar în martie Jandarmeria a amendat cu 2.000 de lei un cetăţean surdomut care ar fi scandat lozinci anti-PSD la Congresul partidului. El susţine că în iunie, în contextul modificărilor la Codurile penale, Jandarmeria a comis abuzuri flagrante faţă de protestatarii din Piaţa Victoriei. Liberalul spune şi că Jandarmeria se află într-o "cursă a înarmării", deoarece cumpără 300 de grenade de mână cu efecte speciale, acustice şi luminoase, 1.556 de grenade fumigene, 2.000 de petarde unice, dar şi 20.000 de cartuşe de calibru 9x19mm pentru antrenament cu efect de marcare.

De asemenea, el dă ca exemplu protestul din 10 august.

„PSD a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a se asigura că faptele comise de Jandarmeria dirijată politic pe 10 august sunt muşamalizate: mai întâi a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru dezbaterea evenimentelor din 10 august, a refuzat convocarea premierului pe acelaşi subiect, a lăsat fără cvorum Comisia de apărare de la Senat când trebuia audiată Speranţa Cliseru şi, iniţial, au lăsat Comisia de apărare de la Camera Deputaţilor fără cvorum. Când, în sfârşit, Carmen Dan a venit la Comisie, discuţiile au fost secretizate. Raportul secretizat asupra evenimentelor din 10 august a fost ascuns timp de două săptămâni, deşi el conţine date de interes public, care ar trebui văzute de anchetatori şi de cetăţeni”, arată Raeţchi.

El critică şi declaraţiile ministrului Apărării, Mihai Fifor, de după protestele din 10 august.

„Situarea ministrului Apărării de partea unor acţiuni vădit ilegale, într-un moment atât de sensibil, exclusiv din raţiuni politice, putea avea consecinţe nefericite - iar aceasta reprezintă o lecţie pentru viitor”, conchide liberalul.

Etichete:

,

,

,

,