Raluca Turcan: Majorarea diferențiată a pensiilor, așa cum cere Ciolacu, este neconstituțională și neechitabilă

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, scrie într-un mesaj publicat pe Facebook că propunerea lui Marcel Ciolacu pentru o majorarea diferențiată a pensiilor bazate pe contributivitate „este neconstituțională și neechitabilă”.

„O majorare diferențiată a pensiilor bazate pe contributivitate, așa cum afirmă domnul președinte Ciolacu, este neconstituțională și neechitabilă. Este neconstituțională pentru că ar fi discriminatorie. Este inechitabilă pentru că pensia contributivă reflectă cât a muncit și cât a contribuit persoana în timpul vieții active. Ar fi profund nedrept să se egalizeze pensiile între cei care au realizat stagiul minim de cotizare și pensionarii care au muncit peste 40 de ani și au contribuit”, scrie Raluca Turcan.

Aceasta precizează că în privința pensiilor bazate pe contributivitate „doar 90.627 au valori mai mari de 5.000 de lei”.

„Nu cunosc de unde își ia domnul președinte Ciolacu informațiile și vehiculează valori ale pensiilor contributive în cuntumuri la nivelul zecilor de mii de lei. Datele de la Casa Națională de Pensii Publice pentru luna octombrie 2022 ne arată contrariul, mai precis că, din cele 4.787.737 de pensii de asigurări sociale, doar 90.627 au valori mai mari de 5.000 de lei, adică 1,89%. Probabil ca se referă la pensiile speciale de care beneficiază unele categorii profesionale, în baza unor statute/legi speciale și în legătura cu care toată țara așteaptă reformele domnului ministru Budai. Mai fac precizarea că în Parlament am depus împreuna cu mai multi colegi din PNL, pe 19 septembrie, un proiect pentru majorarea plafonului de impozitare, astfel încât toate pensiile mai mici de 3.000 de lei să nu fie impozitate. Acest ultim proiect ar permite creșterea foarte rapida a pensiilor mici, exact ce spune si dl. Ciolacu că își dorește”, a mai scris Turcan.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri că nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, adică de zece ori mai mult.

„Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare. Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei. Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari”, a spus Ciolacu.

