Rareș Bogdan, despre ceasul de 30.000 de euro cu care a mers la piață: Am ceasuri de 200.000 de euro. Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong?

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, despre faptul că a mers la piaţă cu un ceas de 30.000 de euro, că el este un om asumat și că îşi permite să poarte ceasuri şi costume de care vrea şi nu merge în salopetă, „să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu”. El spune că a câștigat mulți bani de presă și că are o colecție de ceasuri în valoare de 200.000 de euro.

„Eu sunt un om asumat, de asta îmi permit să port şi ceasuri de care vreau eu, şi costumele, eu nu mă duc în salopetă şi nu-mi pun ceas Pobeda să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu, port ce vreau eu şi cum vreau eu, pentru că am lucrat în mediul privat şi pentru că îmi permit să fac asta”, a răspuns Rareş Bogdan luni, întrebat despre faptul că a mers la piață cu un ceas Rolex de 30.000 de euro.

Presa locală a dezvăluit că ceasul pe care îl purta europarlamentarul când a fost în piața din Șimleu Silvaniei este un model Rolex Yacht-Master 40, în valoare de 30.000 de euro.

Întrebat dacă este moral acest gest, Rareş Bogdan a spus: „Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin, e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000 (de euro - n.r.). Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000 (de euro - n.r.), am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac? Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong, să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în ăla şi să-mi iau ceas Pobeda? Hai să fim serioşi, asta e problema românilor? Lor le place Pobeda, că ăla îl avea Stalin, nepoţii lui”.

Ce avere are Rareș Bogdan

Rareș Bogdan are o avere impresionantă. În ultima declarație de avere diponibilă, din iunie 2022, el a trecut două terenuri intravilane, unul de 9.100 metri pătrați în Alba Iulia și unul de peste 2.300 metri pătrați în Voluntari, lângă București.

De asemenea, are un apartament de 100 mp în Cluj-Napoca și o casă de locuit de peste 300 mp în Voluntari.

La capitolul bijuterii și obiecte de artă, Rareș Bogdan a declarat tablouri de 200.000 de euro, ceasuri de 200.000 de euro, bijuterii de 150.000 de euro și argintărie de 15.000 de euro.

În conturi are aproape 28.o00 de euro și peste 330.000 de lei, plus acțiuni de 7.000 de euro la o bancă comercială.

Pe de altă parte, el are și două credite, unul de aproape un milion de lei și unul de 62.000 de euro la bancă.

La capitolul servicii, Rareș Bogdan a trecut deconturi de transport și diurnă și alocație cheltuieli cabinet parlamentar de peste 90.000 de euro, în vreme ce venitul său europarlamentar a fost de încă 109.ooo de euro.

Soția sa a câștigat 132.000 de lei din funcția de consilier juridic.

