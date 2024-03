Candidatul comun la primăria Capitalei va fi, potrivit unor surse de la vârful PSD și PNL, medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. În timp ce Nicolae Ciucă spune că acesta va fi votat de bucureșteni pentru că toată lumea a auzit de unitatea medicală pe care o conduce, liberalul Rareș Bogdan spune că nici nu știa cine este: „Nu-l cunosc pe doctorul de genunchi”.

„Am vrut să-l sun pe maestru Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni și să-l întreb: Ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înțeles că e doctor de dinți... nu de dinți, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă țin genunchii. Eu nu îl știu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că e manager la Spitalul Universitar.

Când eram la Barcelona am primit numele unui arhitect, celebru am înțeles, domnul Florescu. Vineri îmi spuneau că domnul Florescu este candidat. Am dat repede pe Google, am văzut că e un domn extrem de apreciat. Dacă ne spuneai dinainte ce se dorește, am fi vorbit și cu nepotul lui Gaudi.

Arhitectul Florescu sau doctorul de genunchi, eu nu îi știu, noi nu i-am testat. Dacă colegii din PSD vin și ne arată că e o soluție, eu nu vin și zic da sau ba.

La Capitală se caută o soluție optimă, dacă soluția optimă este domnul Cîrstoiu, mergem pe Cîrstoiu”, a declarat Rareș Bogdan, în fața jurnaliștilor, întreb ce părere are despre cel despre care se spune că va fi candidatul comun al Coaliției PSD-PNL la PMB.

Întrebat, de asemenea, dacă îl preferă pe Cristian Popescu Piedone în locul lui Nicușor Dan în fruntea Capitalei, liberalul a răspuns: „Îl schimbi pe dracu cu mă-sa, nu știu”.

Editor : I.C