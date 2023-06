Rareș Bogdan, despre scandalul numirii omului PNL la SGG: Nu vom ceda. Nicolae Ciucă nu a refuzat numirea unui condamnat penal

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că liderii liberali au discutat luni dimineață despre blocajul din Coaliție creat de problema numirii lui Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernul. Premierul Marcel Ciolacu încă nu a semnat numirea politicianului din PNL iar Rareș Bogdan spune că liberalii nu vor ceda.

„S-a discutat și despre obiectivele săptămânale, de mandat ale miniștrilor noștri, despre intrarea în mandat a fiecăruia dintre ei și despre modul în care vor comunica cu partidul și cu cei 6, respectiv Biroul Permanent Național, apoi obiectivele și subiectele apărute pe fiecare din cele 10 portofolii, lucruri foarte importante, și am ridicat și problema subiectului Mircea Abrudean. El nu are încă numirea făcută ca secretar general al Guvernului, o poziție foarte importantă care revine prin protocol PNL.

PNL se comportă matur și consideră că și colegii noștri de coaliție se vor comporta ca atare. Noi am respectat întru totul promisiunile făcute. Mai mult, am cedat un minister important tocmai pentru a nu exista niciun fel de tensiune majoră. În momentul acesta, Mircea Abrudean este susținut de PNL ca secretar general al Guvernului. El vine din cea mai puternică organizație a noastră, organizația Cluj, are susținerea întregii filiale Cluj dar și a întregului Birou Permanent. A fost validat, votat și considerăm că atâta timp a fost un excepțional cancelar al prim-ministrului Nicolae Ciucă, atâta vreme cât a fost un foarte bun prefect de Cluj în plină pandemie și secretar general adjunct al Guvernului în mandatele domnului Orban și Cîțu, nu există niciun motiv, mai ales că între timp are cel mai mare nivel de clasificare din partea NATO. Deci este unul dintre puținii deținători de clasificare de informații NATO din România. Este cel care conduce Comisia de evaluare a investițiilor străine și cel care a semnat validarea pentru investitori strategici de miliarde de euro în România, respectiv cel care a pus semnătura atunci când au fost analizate riscurile cu privire la anumite investiții străine.

Cred că domnul Ciolacu va cântări foarte serios și nu cred că domnia sa dorește să tensioneze relația care a început în această guvernare constructiv. Nu vom ceda la acest lucru. Nu există o motivație reală.

Aș putea vorbi de compatibilități, dar atâta vreme cât prim-ministrul Nicolae Ciucă nu a refuzat numirea unui condamnat penal la acea oră, cu informări mult mai dure, nu cred că există o problemă”, a spus Rareș Bogdan.

Liberalul a anunţat că o şedinţă a coaliţiei va avea loc la ora 15:00.

La momentul numirii în funcția de secretar general al Guvernului, în decembrie 2021, fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, era condamnat penal la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a confirmat, luni după ședința cu miniștrii PNL, că vor discuta despre problema numirii lui Mircea Abrudean. Miza numirii de la SGG se pare că are legătură și cu viitoare agenție care va controla agențiile cu capital de stat, potrivit surselor Digi24.

Editor : Alexandru Costea