Scandal pe tema fondurilor europene între PSD și PNL. Liberalii acuză guvernul și pe Marcel Ciolacu că au blocat absorbția fondurilor europene din acest exercițiu nou. Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că poate să înțeleagă politica, când strugurii devin acri și crede că lumea s-a săturat de circ. „Domnul Motreanu sau domnul Mureșan de ce nu l-au criticat pe domnul Ciucă, când era premier?”, a mai spus ministrul Adrian Câciu.

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene: Mă bucur că domnul Motreanu începe să ne învețe meserii. Să știți că și eu am replici la mine pentru acești lideri politici de carton care se trezesc după ce au fost la guvernare sau sunt la guvernare de aproape trei ani și începe să nu le mai placă această guvernare.

Eu pot să înțeleg politica, când strugurii devin acri, nu ne mai place, nu ne mai convine, totul nu mai este frumos, nu este roz.

Am înțeles, deci nu s-a trecut acea lege cu domnul Iohannis și dintr-o dată nu mai suntem nici măcar adversari politici. Sunt destul de încinse spiritele, la PNL cel puțin. Noi ne-am făcut treaba. Pentru toată lumea care vede că țara s-a schimbat, că este plină de șantiere, că școlile arată altfel, că sunt spitale care se construiesc că e infrastructură care se construiește. Știți cum este, poveștile și șicanele politice nu mai au raportare la realitate.

Eu cred că lumea s-a săturat de circ. Ce face domnul Motreanu, ce face domnul Siegfried Mureșan, ce fac ei? Ei, până la urmă, spun despre o guvernare la care au fost parte, au avut prim-ministru un an jumătate, au lăsat absorbția de exemplu la 74%, tot ei au fost la guvernare cu domnul Orban și domnul Cîțu când n-au reușit o absorbție mai mare de 50%, spun că guvernul Ciolacu a blocat absorbția pe 2021-2027.

Guvernul Ciolacu a luat-o la zero această absorbție, la zero, zero apeluri, zero contracte, zero apeluri. Cum să vină bani în România dacă n-ai contracte?

Domnul Motreanu sau domnul Mureșan de ce nu l-au criticat pe domnul Ciucă când era premier? A trebuit să reparăm greșelile trecutului, să accelerăm lucruri care nu s-au făcut ani de zile, iată și la absorbția din 2014-2020, mai aveam șase luni, pierdeam șase miliarde de euro.

În paralel cu această absorbție accelerată, pentru că se pierdeau banii, am demarat, pentru că nu era nimic demarat, apeluri de proiecte, evaluări de proiecte, peste 17 miliarde de euro valoarea apelurilor, contractele au deja 22 de miliarde, mai mult decât în valoare apeluri pentru că am trecut și pe parte de supracontractare astfel încât dacă sunt proiecte fezabile pentru investițiile din educație, sănătate, transporturi să poată fi contractate, chiar dacă anvelopa UE este una mai mică decât necesarul de investiții al României.

