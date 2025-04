Reacțiile PSD, PNL și USR după declarațiile lui Sprînceană. Câciu: „Sunt afirmații private. Ar fi trebuit să stea în banca lui”

Val de reacții după ce omul de afaceri Dragoș Sprînceană, unul dintre emisarii speciali ai României în Statele Unite, a declarat la Digi24 că a recomandat politicienilor de la Washington să ignore deocamdată țara noastră, pentru că avem un președinte interimar, care nu contează. Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis că aceste declarații „sunt afirmații private,” iar „Sprînceană nu este un diplomat, nu reprezintă diplomația României și nu este instituționalizat.”

Citește și: Ciolacu se dezice de propriul emisar după declarațiile lui Sprînceană: „Nu implică o poziție a statului român”

Deputatul PSD Adrian Câciu spune că declarațiile făcute de Dragoș Sprînceană „sunt afirmații private” și „nu reprezintă poziția oficială nici a premierului Ciolacu, nici a Guvernului României, nici a președinției României.”

„Sunt afirmații private. În primul rând a acceptat să dea un interviu în presa românească și e de lăudat. N-am mai văzut diaspora de mult în presa românească, chiar în media, chiar la dumneavoastră, dar aceste afirmații sunt private, nu reprezintă neapărat poziția contextualizată a statului român. Pentru că ce se pierde din vedere este că inclusiv președintele Bolojan, ca și premierul Ciolacu militează pentru o pacie sustenabilă și durabilă în Ucraina. Este un român care este în Partidul Republican din Statele Unite și care este apropiat până la urmă de administrația Trump. Are voie să aibă opiniile sale care nu sunt neapărat divergente. Opiniile sunt convergent în ceea ce privește pacea din Ucraina, chiar și Europa întreagă militează pentru pace în Ucraina. Deci aici nu suntem într-o zonă de divergență,” a declarat Câciu.

Adrian Câciu, PSD: Domnul Sprînceană nu trebuia să facă această gafă și nu trebuia să dea interviuri

„În acest moment, domnul Sprînceană este un reprezentant al diasporei care face totul să spună adevărul despre România. Deci, domnul Sprînceană nu este un diplomat, nu reprezintă diplomația României și nu este instituționalizat,” a adăugat deputatul.

Câciu a precizat că declarațiile făcute de Sprînceană nu reprezintă poziția oficială, nici a premierului Ciolacu, nici a Guvernului României, nici a președinției României.

„Din punctul meu de vedere, înțeleg intenția ca Ciolacu să deconteze tot. Am înțeles, a plecat Iohannis, a rămas Ciolacu. (...) Din punctul meu de vedere, domnul Sprînceană nu trebuia să facă această gafă și nu trebuia să dea interviuri presei române, mai ales având în vedere situația tensionată. Trebuie să-și facă, dacă se poate, treaba lui pe care o are sau aceste relaționări pe care le are în beneficiul României. Să stăm și să dăm explicații despre ce zice domnul Sprînceană sau dânsul să stea și să explice României anumite chestiuni care sunt, încă o dat,ă opinii pe care le are ca republican, pentru că totuși face politică în Statele Unite, pentru numele lui Dumnezeu, politicienii au opinii care pot părea ciudate în momentul în care le pui într-un context advers. Acum stăm tot să dăm explicații pentru domnul Sprînceană. Deci dânsul ar fi trebuit să stea în banca lui, dacă îmi permiteți o părere,” a declarat Adrian Câciu.

Ionel Bogdan, PNL: Nu există oficial un emisar în vreo țară

Ionel Bogdan, vicepreședinte PNL, a declarat că în acest moment nu există oficial un emisar, iar „astfel de declarații pot șubrezi relațiile pe care le avem la nivel internațional”.

„În primul rând, trebuie spus că politica externă a României este condusă de președinte, fie și interimar. Tot de președinte este condusă politica externă. Asta este punctul unu. Doi la mână, nu există oficial un emisar al Guvernului României, al Președinției, al României în vreo țară, pentru că nu există un document oficial că domnul Ciolacu a vorbit cu, cum spune domnul Cîțu, cu diaspora românească să sprijine anumite demersuri ale României în Partidul Republican, asta este o altă discuție, dar în acest moment nu există oficial un emisar. Iar în al 3-lea rând, cred că în acest moment, în situația în care ne aflăm, tensionată la nivel internațional, trebuie să ne menținem în familia europeană cu o mare grijă și, mai ales, trebuie să facem tot ceea ce ne stăm putință pentru a menține și partenerul strategic cu Statele Unite. Astfel de declarații pot șubrezi până la urmă relațiile pe care le avem la nivel internațional și trebuie să avem foarte mare grijă atât cu oficialii statului român, cât și cei cu care intrăm în contact, astfel încât să nu subrezim relațiile României nici cu administrația Trump, dar nici cu administrațiile din Uniunea Europeană,” a declarat vicepreședintele PNL.

Ionuț Moșteanu, USR: Declarațiile de aseară sunt foarte grave

Ionuț Moșteanu, deputat USR, spune că „e foarte grav ca astfel de personaje primesc autoritate din partea politicienilor” și că așteaptă intervenția președintelui interimar pentru „a pune stop acestei debandade.”

„Declarațiile de aseara sunt foarte grave și, de fapt, dacă ne uităm pe contul de Twitter al domnului, vedem niște declarații, niște postări anti-europene consecutive, de multe, multe ori. E foarte grav ca astfel de personaje primesc autoritate din partea politicienilor români pentru, iată, cum spune dânsul, a reprezenta România. Ciolacu joacă un joc foarte periculos și încearcă o repoziționare a politicii externe a României în afara mandatului pe care îl are, nu e treaba dânsului. Este atributul președintelui și eu mă aștept ca astăzi președintele interimar Ilie Bolojan să pună stop acestei debandade, să cheme pe Ciolacu și pe Hurezeanu, să-l sune pe ambasadorul României, să lucrăm instituțional, cu agendă foarte clară și limpede. E corect să folosești conexiuni ale oamenilor de afaceri români cu administrația Trump. Însă de la a folosi conexiuni până a-i da autoritate publică tu, ca premier, unui astfel de personaj să vorbească în numele României, e ceva foarte, foarte, o distanță foarte, foarte mare și din nou e periculoasă,” a declarat deputatul USR.

USR îi cere lui Ciolacu să clarifice afirmaţiile emisarului său special în SUA

USR îi solicită premierului Marcel Ciolacu să clarifice "de urgenţă" afirmaţiile emisarului său special în Statele Unite ale Americii. "Premierul Marcel Ciolacu are obligaţia de a clarifica public ce mandat i-a dat domnului Dragoş Sprînceană, cel pe care l-a desemnat ca emisar special în relaţia cu Statele Unite, dar şi dacă a discutat cu preşedintele interimar Ilie Bolojan despre această misiune diplomatică sau dacă a preferat să o desfăşoare unilateral", se arată într-un comunicat transmis luni de Uniunea Salvaţi România.

Conform sursei citate, Marcel Ciolacu "trebuie să clarifice public" dacă PSD, partidul pe care îl conduce, precum şi candidatul pe care îl susţine, Crin Antonescu, împărtăşesc viziunea exprimată de Dragoş Sprînceană - "nealinierea cu viziunea europeană" în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, "falsa necesitate de a alege" între UE şi SUA, precum şi "legitimitatea preşedintelui interimar, care nu ar exprima poziţia oficială" a României.

"În acest context complicat, afirmaţiile domnului Sprînceană nu pot fi catalogate drept o excentricitate pe persoană fizică. Aici vorbim despre credibilitatea României la nivel internaţional, precum şi despre poziţionarea ţării noastre cu privire la cele mai complexe teme ale momentului. USR a fost, este şi va rămâne ferm apărător al valorilor democratice şi proeuropene şi îi readuce aminte domnului Ciolacu faptul că România este un partener de încredere al Statelor Unite şi un stat care şi-a asumat un profund angajament pentru valorile şi obiectivele Uniunii Europene. Orice tentativă de subminare a acestui angajament trebuie respinsă cu fermitate", afirmă preşedintele USR, Elena Lasconi.

USR subliniază că România "nu îşi poate permite ambiguităţi" în politica externă şi este "vital" ca premierul Ciolacu să comunice dacă Dragoş Sprînceană a făcut afirmaţii false în ceea ce priveşte mandatul primit sau este vorba "despre o posibilă deviere" de la direcţia strategică a statului român.

"USR readuce aminte că, de la cel mai înalt nivel al statului român, în ultimii trei ani a existat o şovăială permanentă în discursul public în ceea ce priveşte ajutorul acordat Ucrainei, ceea ce a dus la o creştere masivă a teoriilor conspiraţiilor şi a valului de fake news şi manipulare în online. Nici fostul preşedinte Klaus Iohannis, nici premierul Marcel Ciolacu nu au explicat cetăţenilor clar, repetat, în ce constă ajutorul pentru Ucraina acordat de România, care este scopul lui, iar acum vedem cu toţii la ce efecte a dus această lipsă de comunicare. USR reafirmă categoric că România trebuie să continue parcursul european şi să apere valorile democratice", precizează sursa citată.

Editor : A.P.