Război Gabriela Firea - Vlad Voiculescu pe spitalul privat pentru copiii bolnavi de cancer

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la alegerile de anul viitor pentru Primăria Capitalei, sunt în război deschis pe tema spitalului pentru copiii bolnavi de cancer care se construiește, din fonduri private, în curtea spitalului de pediatrie Marie Curie. În polemică au intervenit și Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viață, care s-au implicat direct în strângerea de fonduri pentru acest spital.

Gabriela Firea susține însă că cele două doamne sunt doar „împinse în față” și că în spatele ONG-ului stă fostul ministru al sănătății din Guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu, cel pe care primarul general îl acuză că „s-a opus transplantului în România”.

Toată cearta a pornit de la un share pe care Gabriela Firea l-a dat pe contul personal de Facebook unei postări controversate a creatoarei de modă Dana Budeanu, fapt criticat dur de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu.

De ce ați share-uit postarea Danei Budeanu? a fost întrebată Gabriela Firea, marți seara, la Digi24. „Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook?” a replicat Gabriela Firea. La observația că postarea are un caracter mai puțin formal și are cuvinte ce nu pot fi reproduse pe un post de televiziune, Gabriela Firea a explicat: „O postare share-uită miercurea trecută, care nu a supărat pe nimeni, și brusc aseară, în timpul evenimentului No Drugs, No Problems, s-a indignat lumea ca la un semn. După șase zile, repet, după șase zile! Deci mie asta îmi dă foarte mult de gândit și de bănuit că a fost o comandă în ceea ce mă privește”, a acuzat Gabriela Firea. „Îmi pare rău de ipocrizia care se manifestă. Pentru că brusc, doar în legătură cu mine, există foarte multă pudibonderie. Să știți că și eu am copii. (...) Ce mă deranjează este manipularea și ipocrizia și faptul că o anumită persoană își face campanie electorală pentru alegerile locale de la anul transmițând informații parțiale, ca să nu spun eronate (...)”.

Gabriela Firea: Terenul pe care e construit spitalul privat e al Primăriei, valorează un milion de euro

Gabriela Firea susține că și ea, ca primar general, are o contribuție la acest spital privat, pentru că este construit pe un teren al Primăriei care ar valora un milion de euro.

„Nu-mi plac omisiunile grave. Eu nu aveam cum să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că și eu, ca primar general, am o contribuție (...) în construirea acestui spital - așa cum se spune, din fonduri exclusiv private - contribuție despre care nu vorbește absolut nimeni, poate nu întâmplător. (...) Acest spital se construiește - și foarte bine că se construiește și voi sprijini cu tot ceea ce pot și personal, și ca primar general - acest spital se construiește pe proprietatea Municipiului București, pe proprietatea Primăriei Capitalei, pe un teren valoros - în jur de un milion de euro. Atât Spitalul Marie Curie, Bagdasar (sic! - n.r.) cum este cunoscut în popor, lângă care se construiește acest spital privat, cât și terenul aferent sunt proprietatea Primăriei Capitalei. Niciodată nu am făcut tapaj să spun: știți, nu vă supărați, spuneți dvs că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitați de contribuția majoră a Primăriei Capitalei, și anume prin punerea la dispoziție a acestui teren extrem de valoros”, a spus Gabriela Firea.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Ar fi putut fi construit în altă parte?

Gabriela Firea: Dar nici nu trebuie să vă răspund....

Cosmin Prelipceanu: Dar e logic. E un spital pentru copii bolnavi de cancer lângă un spital care are secție pentru copii bolnavi de cancer...

Gabriela Firea: Da, și noi construim spital, și eu am construit spital, Victor Gomoiu, am găsit o clădire bântuită. Gabriela Firea, ca primar general, care iată că este atacată nedemn, a construit acest spital. Ambulatoriul Gomoiu, Ambulatoriul Foișor, clădirea din curtea Spitalului Stoia, nouă-nouță, de la zero, Ambulatoriul de la Victor Babeș... Și eu am construit clinici, spitale și nu mi-a spus nimeni absolut nimic. Știu, nu am un PR bun. Revenind: primarul general înfierat aseară pe Facebook, fără să facă tapaj, că nu m-ați auzit spunând vreodată acest lucru, în 2017 ruga Consiliul General să adopte un proiect de hotărâre prin care se elibera acel teren din curtea spitalului Budimex, pentru că acolo erau mai multe, cum ar fi: stație de oxigen, rampă de acces s.a.m.d. Eu, cu semnătura mea, îmi recunosc semnătura, am rugat Consiliul General să elibereze acel teren în vederea construirii acestui spital și acest proiect a fost votat de către toți consilierii PSD și ALDE. Că nouă ni se spune ciumă roșie, iar ei sunt ciuma... nu știu, de altă culoare, roz sau albă. În 2018, același primar, înfierat nedrept și cu un vocabular suburban, încă mai recunosc semnătura, eu am semnat proiectul, expunerea de motive și rugămintea către Consiliul General să aprobăm demolarea bunurilor atelier tâmplărie, atelier mecanic, seră, magazie, ș.a.m.d. în vederea construirii Centrului de oncologie pediatrică și neurologie. Niciodată nu am făcut tapaj de contribuția mea personală la construirea acestui spital, dar în momentul în care se spune că eu nu fac nimic în sănătate, că nu contribui cu nimic la mai binele bucureștenilor, ci doar ei, el, candidatul de la anul la Primăria Capitalei, cu ONG-ul său, construiește un spital din fonduri atrase... Este minunat ce fac, dar să nu nege activitatea noastră și să nu spună că noi n-am avut o contribuție!

Reacția lui Vlad Voiculescu

Imediat, Vlad Voiculescu, cel vizat direct de criticile Gabrielei Firea, a reacționat pe Facebook:

„Gabriela Firea, vorbind despre sine la persoana a treia, ne spune că de fapt toată lumea ar trebui să îi fie recunoscătoare pentru că dânsa, Primar General Gabrielei Firea, a fost de acord ca spitalul pentru copiii bolnavi cu cancer construit de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu.

Doamna primar acuză apoi că "uitați de contribuția primăriei". În 2017, chiar dânsa, în mărinimia sa de Pimar General și pesedist pe deasupra - deci stăpân absolut, a fost de acord ca pe acel teren, unde înainte ne spune că era și seră și stație de gaz și nu știu ce ateliere, să apară acest spital care acum atât de tare o încurcă. Ne spune și că valorează 1 milion de euro.

Redau aici doar trei replici:

Gabriela FIREA: să se amintească public contribuția Primăriei Capitalei.

Cosmin PRELIPCEANU: este contribuția bucureștenilor

Gabriela FIREA: bucureștenii nu puteau nici să fi vrut”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacții Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu: „Căutăm avocat!”

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viață, au reacționat, la rândul său, marți seara, pe Facebook, după declarațiile Gabrielei Firea:

Oana Gheorghiu: „Jurnalul de pe Frontul unui SPITAL

Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care își bate joc de noi, de proiectul și sustinătorii noștri. Doamna Firea ne-a făcut "ciuma roz sau albă'". Doamna Firea încearcă o mârșavă manipulare, susținând că eu și Carmen Uscatu suntem doar niște marionete ale lui Vlad Voiculescu

Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca și reputația noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă și luptă pentru șansele la viață ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliți în acest fel”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Carmen Uscatu: „Jurnal de seară cu spital și primar

CĂUTĂM AVOCAT!

Nu pot să privesc un om care minte fără să reacționez. Dacă nu sunt față în față cu el pentru mine e foarte greu.

Nu am putut să o privesc pe Gabriela Firea în seara asta la Digi24.

Tot timpul însă am primit sms uri, mesaje pe FB, whatsup, telefoane. Prietenii mei erau oripilați.

Da, e oribil.

Dar mult mai oribilă e umilința ȘI DUREREA pe care o trăiesc părinții ce nu își pot salva copiii.

Pentru că din cauza acestor incompetenți nu există medicamente, nu există spitale, ne-au plecat doctorii și asistentele.

Noi mergem mai departe.

Și da, căutăm avocați!

Iar cu banii câștigați din proces vom mai face ceva pentru copiii noștri”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor: Luana Păvălucă