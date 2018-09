Reacția Guvernului la suspendarea ședinței CSAT: Nu are temei legal. Cerem desecretizarea stenogramei

Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice. El a susţinut că suspendarea şedinţei CSAT nu are temei legal.

„Aş vrea să vă spun şi câteva elemente vizavi de ceea ce s-a întâmplat astăzi la şedinţa CSAT. În primul rând, Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, - şi am văzut cu toţii, şi noi în şedinţa CSAT şi, după aceea, în conferinţa domnului preşedinte - faptul că s-a suspendat şedinţa CSAT. Acest lucru nu este prevăzut de niciun fel de prevedere legală. Practic, suspendarea nu are temei legal”, a declarat Teodorovici.

De asemenea, el a anunțat că Guvernul solicită desecretizarea şedinţei CSAT de marţi.

„Ca să fim foarte convingători şi tranşanţi în faţa opiniei publice, cred că este obligatoriu şi de bun simţ să cerem desecretizarea stenogramei din CSAT pentru a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare structură membră CSAT în parte”, a declarat Eugen Teodorovici.

În plus, Teodorovici a susținut că „în cazul neaprobării rectificării, luna septembrie rămâne neacoperită pe partea de salarii pentru o serie de entităţi la nivel public.”

„Dacă se menţine un astfel de blocaj va fi afectată partea de investiţii, la nivel central şi local. La nivel local sunt multe proiecte de investiţii în curs de derulare şi pot întâmpina dificultăţi”, a spus el.

Ministrul de Finanțe a adăugat că și combaterea pestei porcine va fi afectată, dar și că pot apărea blocaje în agricultură și în domeniul sănătății.

„Aici, sunt prevăzute sume importante în propunerea de rectificare bugetară pentru ca cei care au avut de suferit să primească o compensaţie. Pentru partea de agricultură, pot părea întârzieri în finanţarea campaniilor agricole de toamnă. În domeniul sănătăţii, întârzierea rectificării bugetare poate produse efecte neplăcute şi poate pune în pericol accesul la tratamente al pacienţilor care suferă de afecţiuni grave. Trimiterea în străinătate a pacienţilor pentru care tratamentul nu poate fi asigurat în ţară”, a mai spus Teodorovici.

Klaus Iohannis a anunţat marţi că şedinţa CSAT a fost suspendată, iar Guvernul trebuie să vină cu un nou proiect privind rectificarea, în care să renunţe la tăierile bugetare în zona securităţii naţionale. Președintele a arătat că în şedinţa CSAT nu s-a putut obţine consens, astfel că avizul necesar pentru rectificarea bugetară nu a putut fi emis.

