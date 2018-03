Reacția lui Dragnea la criticile Gabrielei Firea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dat un răspuns public primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, care luni a vorbit despre neîmpliniri și bețe în roate ce ar fi puse din partea Guvernului.

„Eu am citit ce am spus și am vorbit și cu doamna, mi-a dat câteva mesaje după ce a declarat la presă. I s-au pus probabil bețe în roate? Urmează schimbările la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevărat. Am avut o discuție cu dumneaei și cu primarii de sectoare, o discuție purtată și cu doamna prim-ministru, am avut și separat discuție cu doamna prim-ministru, s-a făcut în sfârșit un plan de colaborare serios între Guvern și Primăria Capitalei, care va începe să se implementeze foarte, foarte curând, pentru că sunt angajamente pe care ni le-am luat, și eu, și doamna Firea, în campanie”, a declarat Dragnea.

În același timp, liderul PSD a avut și o critică voalată la adresa primarului general, afirmând că Bucureștiul are nevoie „de condiții mult mai bune de trai din punct de vedere al administrației publice”.

„Bucureștiul este cea mai mare localitate din România, unde până la urmă aproape toți românii vin, trec prin București, au nevoie de instituțiile din București și este important. Dincolo de asta, cea mai mare aglomerare urbană are nevoie de condiții mult mai bune de trai din punct de vedere al administrației publice”, a mai spus președintele PSD.

Luni, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, Gabriela Firea a declarat că va demisiona din toate funcţiile din partid dacă problemele grave ale Bucureştiului nu îşi vor regăsi o rezolvare „într-un timp rezonabil”, spunând că nu îi folosesc funcţiile din PSD dacă nu reuşeşte că îi determine pe colegii săi „să privească cu obiectivitate problemele Capitalei”.

În același timp, primarul general a spus că nu se află nici în tabăra „pro-Dragnea”, nici în cea „anti-Dragnea” și a susținut că promisiunile făcute bucureștenilor nu le-a făcut singură, ci alături de Liviu Dragnea.

Comitetul Executiv Naţional (CExN) al PSD s-a reunit luni într-o şedinţă pregătitoare Congresului extraordinar din 10 martie, în care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la şefia partidului. Liderul PSD a declarat înaintea şedinţei că va propune ca partidul să aibă 16 vicepreşedinţi, câte doi pentru fiecare regiune, posturile urmând a fi egal împărţite între femei şi bărbaţi. El a precizat că susţinerea sa pentru femei nu este ”un moft”, făcând tot ce a depins de el pentru ca femeile să capete ”un rol important”.