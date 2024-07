Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj după ce a fost acuzat că a plagiat teza sa de doctorat, susținută în urmă cu aproape 20 de ani. El leagă acuzațiile publicate de PressOne de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale. „Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează”, susține Geoană.

„Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea. Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile. Când mai multe softuri anti-plagiat spun că nu există similitudini și totuși cineva se trezește să vină cu o acuzație falsă, nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință.

Lăsând la o parte părerile personale despre ce ar fi trebuit să scriu în teză (nu știam că este o lucrare colectivă și trebuie să cer părerea unor oameni care nu sunt specialiști în domeniu!), pe fond, cele menționate și conceptul de plagiat sunt lucruri total diferite.

Voi fi întotdeauna un promotor al valorilor de orice fel, dar, în același timp, nu am cum să nu sancționez impostura intelectuală, cu valențe și intenții politicianiste.



Mă așteptam la astfel de atacuri murdare, așa cum, de 3 luni, anumite posturi de televiziune duc o campanie de denigrare la adresa mea. Încă o campanie de fake news nu e nimic nou sub soare. Am în spate o carieră de studii în țară și străinătate în inginerie, drept, administrație publică, economie. Am făcut acest doctorat nu pentru a avea o floare la butonieră sau din nevoia de a ocupa vreo funcție, ci din curiozitate intelectuală și dorința de a cunoaște și de a mă perfecționa continuu. Nu voi permite nimănui, din motive exclusiv electorale și, în mod evident, motivat politic, să pună la îndoială o viață de muncă și studii făcute la cel mai înalt nivel de probitate și profesionalism”, arată mesajul publicat de Mircea Geoană pe Facebook.

Mircea Geoană este acuzat că a plagiat în teza de doctorat pe care a susținut-o, în urmă cu aproape 20 de ani, la ASE București, potrivit publicației PressOne.

Aceasta arată că potențialul candidat la funcția de președinte al României a copiat cel puțin 78 de pagini din cele 279 și a recurs la tehnica: plagiat prin traducere. Mircea Geoană ar fi tradus zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush și le-a integrat în teza sa de doctorat. Niciuna dintre lucrări nu este citată și nu este trecută nici în bibliografie.

Organizația neguvernamentală „România Renaște”, care îl susține și promovează pe Mircea Geoană, a prezentat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, un apel pentru ca actualul secretar general adjunct al NATO să candideze la alegerile prezidențiale de anul acesta. Mesajul a fost prezentat de liderul mişcării, profesorul universitar Dumitru Borţun, care a precizat că Mircea Geoană ar putea să renunțe la funcția din Alianța Nord-Atlantică după summitul NATO de la Washington, care va avea loc în perioada 9-11 iulie.

Editor : Alexandru Costea