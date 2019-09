Reacţii politice după validarea Codruţei Kovesi. Liderii PNL şi USR-PLUS subliniază eforturile pe care le-au făcut pentru susţinerea ei

Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef european. Atât liderii USR-PLUS, cât şi cel al PNL, au transmis mesaje de susţinere şi au subliniat că rezultatul este o consecinţă a eforturilor lor din Parlamentul European şi, respectiv, al tuturor pârghiilor de influenţă folosite.

Liderul USR-PLUS Dan Barna a transmis un mesaj de susținere pentru Laura Codruța Kovesi la funcția procuror șef european şi a subliniat că USR va acționa în continuare în Parlament pentru ca "inițiativa #fărăpenali să ajungă în Constituție"

"În urmă cu un an și după hărțuieli necontenite, Liviu Dragnea își impunea voința și reușea să o îndepărteze pe Laura Codruța Kovesi de la DNA. Atunci când președintele Iohannis a semnat decretul de revocare eram în timpul campaniei de strângere de semnături pentru inițiativa #farapenali. A fost unul dintre momentele care ne-au întârit hotârârea să nu dăm înapoi niciun milimetru. “Corupția poate fi înfrântă”, a spus atunci doamna Kovesi. Ea a spus-o de la DNA, noi am spus-o din stradă. Așa am ajuns un milion semnături pentru #farapenali", a transmis Dan Barna, joi, într-o postare publicată pe Facebook.

Președintele USR a anunțat susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European, din partea USR-PLUS .

"Laura Codruța Kovesi este un om cu o misiune: dreptatea. USR și PLUS i-au fost alături anul trecut și îi sunt și azi să-și ducă, până la capăt, misiunea. O vom susține să obține mandatul de procuror european, cu regretul că, fără ea, lupta anticorupție din România se întoarce la vameșii care iau șpagă 70 de euro. Da, s-a întâmplat zilele astea! Kovesi va continua să lupte pentru dreptate la nivel european. Cu sprijinul nostru necondiționat", a mai spus Dan Barna.

Liderul USR a mai preiczat că USR continuă demersurile în Parlament pentru combaterea corupției.

Dacian Cioloş: Eforturile noastre în Parlamentul European dau roade

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, la rândul său, că e bucuros de acest rezultat, care e "rodul eforturilor din Parlamentul European", şi a subliniat că blocajul politic a fost depăşit prin acţiunile "coordonate" ale celor din Alianța USR PLUS și din grupul Renew Europe.

„Eforturile noastre în Parlamentul European dau roade. Mă bucur că Laura Codruța Kovesi a primit azi un vot pozitiv în Consiliu de la ambasadorii statelor membre și, astfel, are cale liberă pentru funcția de procuror-șef european.



O felicit, este meritul ei că a ajuns aici și a convins prin integritate și competență dovedită în conducerea DNA și a Ministerului Public.



Am reusit împreună cu colegii din Alianța USR PLUS și din grupul Renew Europe să acționăm coordonat pentru a depăși blocajul politic care a existat până acum în parte și datorită împotrivirii guvernului PSD.



Din fericire, Franța și guverne ale statelor membre cu care am avut discuții în ultimele luni și-au schimbat poziția și azi au votat pentru candidata română, așa cum ar fi trebuit să se întâmple de la început dacă PSD nu ar fi acționat invers față de interesul României”, a transmis Dacian Cioloş.

Ludovic Orban: PNL a folosit toate pârghiile de influenţă pentru acest rezultat

Liderul PNL Ludovic Orban a subliniat şi el eforturile făcute de partid, în calitate de membru al PPE pentru a determina schimbări de poziții în rândul țărilor care inițial nu au votat în favoarea Laurei Codruța Kovesi.

„Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv Președintele Klaus Iohannis, alături de liderii și europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruța Kovesi.

Partidul Național Liberal, în calitate de membru al PPE, a folosit toate pârghiile de influență pentru a obține acest rezultat, reușind să determine schimbări de poziții în rândul țărilor care inițial nu au votat în favoarea Laurei Codruța Kovesi.

În momentul critic, am reușit să câștigăm în favoarea candidatului român bătălia cu PSD din Parlamentul European, care și-a declarat susținerea pentru Laura Codruța Kovesi, după ce Consiliul votase în favoarea candidatului francez. Acel moment a fost hotărâtor pentru parcursul ulterior al candidaturii, în condițiile în care ne-am confruntat cu tactici diversioniste ale europarlamentarilor PSD.

Am obținut decizia de menținere a sprijinului Parlamentului European după alegerile europene și am reușit să accelerăm formarea comisiei de negociere pentru a relua, astfel, votul din COREPER", este mesjaul lui Orban.

Liderul PNL a subliniat că succesul este cu atât mai important în condițiile în care Guvernul Dăncilă a militat împotriva candidatului român "printr-o campanie agresivă și toxică de fake-news".

"În același timp, este o palmă imensă primită de Guvernul Dăncilă din partea statelor europene. Mesajul transmis Guvernului PSD este că pozițiile pe care le adoptă nu sunt luate în seamă, nu sunt în concordanță cu abordările europene. Actualul Guvern este căzut în irelevanță și nu poate obține nimic bun pentru România”, a transmis liderul liberal Ludovic Orban", a adăugat liderul PNL.

USR-PLUS: De azi, Kovesi are cale liberă pentru una dintre cele mai importante funcţii din UE

USR-PLUS în Parlamentul European a reacţionat după votul primit de Codruţa Kovesi şi arată că Delegația Alianței "a făcut diferența care a condus la acest rezultat pozitiv".

„De azi, candidata din România are cale liberă pentru a ocupa una dintre cele mai importante poziții în Uniunea Europeană. În Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană (COREPER) s-a dat votul pozitiv și decisiv pentru numirea fostei șefe a DNA, după ce același comitet votase, înainte de alegerile din 26 mai, pentru susținerea candidatului Franței”, a transmis alianţa.

„Când am ajuns la Bruxelles exista un blocaj în numirea doamnei Kovesi datorită faptului că Parlamentul European o susținea pe ea dar Consiliul Uniunii Europene pe candidatul francez. Au urmat negocieri susținute pentru a convinge mai multe state membre să-și schimbe poziția iar noi am făcut acest lucru coordonat, vorbind cu șefii de guverne care sunt reprezentați în grupul Renew Europe. Cel mai important argument pentru schimbarea poziției de azi a COREPER este faptul că Franța a anunțat susținerea pentru Codruța Koveși iar acest lucru s-a întâmplat prin eforturi susținute și întâlniri pe care le-am avut cu colegii noștri francezi din grup dar și din alte state care nu aveau o poziție clară”, a transmis Dragoș Tudorache, co-președinte al delegației Alianței USR PLUS în Parlamentul European.

"Rezultatul de azi arată că putem avea un cuvânt greu în Europa dacă ne propunem asta. Am anunțat încă din campania electorală că vom face totul pentru a câștiga influență la nivelul UE și o vom folosi în interesul României. Azi vedem ce înseamnă să ai influență europeană și să susții un candidat român la funcția de procuror-șef european cu toată forța. Evident, meritele sunt ale Laurei Codruța Kovesi pentru că are un CV ireproșabil și a convins prin integritatea ei și prin extraordinara muncă pe care a făcut-o la DNA”, a adăugat Cristian Ghinea, co-președinte al delegației USR PLUS în PE.

Franța a anunțat în luna iulie că o susține pe Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European după ce contracandidatul francez Jean-François Bonhert a acceptat propunerea de a ocupa poziția de procuror-şef al Parchetului Naţional Financiar Francez.

Dacian Cioloș a discutat pe 5 iulie cu președintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-șef european și au convenit că vor lucra împreună pentru a găsi soluții rapide de deblocare a situației din Consiliu și a realiza cât mai repede nominalizarea șefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut în Parlament și punctajul de la evaluarea comisiei de experți.

Pe 17 septembrie a avut loc o nouă rundă de discuții cu președintele Franței. De asemenea, ca membru în Conferința președinților din Parlamentul European, Dacian Cioloș a reconfirmat fără dubiu sprijinul parlamentului pentru Laura Codruța Kovesi.

Redactare G. Marina