Rectorul SNSPA despre declarațiile lui Dragnea: Ori ai dovezi, ori ești iresponsabil

Fost ministru PSD al Educației și rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie taxează dur declarațiile de marți seara ale președintelui PSD, Liviu Dragnea.

„Am urmărit declarațiile domnului Liviu Dragnea de aseară. Mi se par desprinse de agenda publică a României. Mă aștept de la o persoană care ocupă funcția de Președinte al Camerei Deputaților - al treilea om in stat -, indiferent cum se numește acesta, să fie responsabil și preocupat de problemele reale ale cetățenilor, să caute și să dea răspunsuri pentru țară, nu să facă afirmații care nu sunt confirmate nici de instituțiile statului, nici de legislația în vigoare. Când spui că România este «un stat parțial mafiot», când acuzi instituțiile statului că nu își fac datoria față de tine (nefurnizându-ți informații secrete, dincolo de mandatul lor legal), când ataci anumiți parteneri internaționali de acțiuni ilegale pe teritoriul Romåniei sau când vorbești de lovituri de stat, ori ai dovezi, ori ești iresponsabil”, scrie Pricopie pe contul său de Facebook.

Acesta își mai declară convingerea că declarații de genul celor făcute de Liviu Dragnea „vor fi taxate în primul rând în PSD, unde știu că sunt în continuare mulți oameni raționali”.

Citiți și: Dușmanii lui Dragnea = dușmanii poporului român

Liviu Dragnea a declarat marţi seară că s-a încercat asasinarea lui anul trecut, în aprilie.

„S-a încercat asasinarea mea. Am avut o tentativă anul trecut. În aprilie. Au venit patru străini, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ce mi s-a spus. Au stat trei săptămâni aici. Am scăpat. Au ajuns în preajma mea. Asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau că o să-mi iau. Suntem într-un stat parţial mafiot. Statul paralel este o mafie", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Întrebat dacă a aflat cine i-a plătit pe cei patru străini, liderul PSD a răspuns: „Da, dar nu pot spune asta, un om foarte celebru în lume”.

Apoi, întrebat dacă se gândește la cineva din străinătate, adică la Soros, Dragnea a spus: „Nu mă gândesc la Soros, el se gândeşte la mine. Dar nu ştiu dacă aici era treaba asta”.

Cât despre mitingul antiguvernamental din 10 august din Piaţa Victoriei, liderul PSD a spus că a fost o tentativă de lovitură de stat eşuată și s-a declarat convins că a fost o „organizare paramilitară foarte bine pusă la punct”.

„Ce am văzut? Eu am văzut o tentativă de lovitură de stat eşuată. Asta am văzut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Şi s-a văzut. Adică ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui şef de stat, să inciţi în continuare la violenţe exact în minutele în care fata jandarm era aproape linşată de nişte brute, de nişte animale. Ăia erau oameni, erau protestatari paşnici? Cei de la PNL şi USR au început să strige că să se ancheteze jandarmii, dar nu a zis niciunul despre incendiere, de cum luau bucăţi de caldarâm să arunce în jandarmi. A fost o organizare paramilitară foarte bine pusă la punct”, a declarat marţi seară Liviu Dragnea la Antena 3.

