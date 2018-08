Dușmanii lui Dragnea = dușmanii poporului român

La circa zece zile de la reprimarea brutală a protestului din 10 august, Liviu Dragnea a avut prima ieșire publică. Nu a explicat de ce sute de manifestanți pașnici au fost răniți, dar ne-a spus că jandarmii au acționat legal, fără a mai aștepta concluziile anchetelor declanșate și contrazicând-o pe Carmen Dan, care admitea că zece jandarmi au fost identificați ca posibili autori de fapte penale. Nu a explicat Liviu Dragnea nici de ce în 2012 oamenii aveau dreptul să strige „Jos Guvernul” și „La pușcărie”, iar în 2018 nu mai îl au. În schimb, într-un limbaj agresiv și fără a prezenta, evident, vreo probă a aruncat acuzații în toate direcțiile. Soros îl vrea mort, Iohannis vrea să-l elimine, multinaționalele la fel. Și asta doar pentru că el aduce bunăstarea în România și îi împiedică pe străini să mai sugă sângele românilor. Cu alte cuvinte, dușmanii lui personali sunt și dușmanii poporului. Ce urmează? „Un răspuns pe măsură”.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

De ce vrea atâta lumea „capul” șefului PSD? Ne-a explicat Liviu Dragnea. Pentru că „s-au întâmplat lucruri bune și mult prea bune pentru România” de la venirea lui și a PSD la putere. Pentru că avem „salarii mai mari, pensii mai mari, firmele care au început să producă mai mult, fermierii care sunt din ce în ce mai mulțumiți”. Aici, în paranteză fie spus, probabil că fermierii sunt „din ce în ce mai mulțumiți” și de modul în care autoritățile au gestionat problema pestei porcine, problemă despre care liderul PSD nu a scos vreun cuvânt.

Cum acționează dușmanii lui Liviu Dragnea? Am aflat tot de la el. „Un om foarte celebru în lume” a angajat patru asasini ca să-l elimine. În același timp, multinaționalele finanțează #Rezist, SRI protejează companii, iar Iohannis spune că el „trebuie eliminat ori băgat la pușcărie”.

Dovada? Păi, la mitingul de pe 10 august „a fost o organizare paramilitară foarte bine pusă la punct”. Iar protestul în sine a fost „o tentativă de lovitură de stat de a da jos Guvernul prin violență pentru a duce la capăt dorința lui Iohannis”. „Asta am văzut eu! Asta se dorea. Asta se vorbea (...). Şi s-a văzut. Adică, ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui şef de stat, să descurajezi jandarmii care au acționat conform legii, conform regulamentelor lor, mult mai slab față de cum acționează jandarmii și forțele de ordine în alte țări din UE sau din Statele Unite și tu să inciţi în continuare la violenţe exact în minutele în care acea fată jandarm mai avea puțin și era linşată efectiv acolo de nişte brute, de nişte animale. (...) Jandarmii erau loviți și Iohannis le spunea jandarmilor: «Lăsați-vă loviți! Lăsați-i să distrugă sediul Guvernului!»”, ne-a explicat al treilea om în stat, apăsat, cum trebuie citită realitatea ultimelor evenimente.

Odată stabilit cine, cum şi de ce vrea să-i facă lui rău și, pe cale de consecință, României, Liviu Dragnea ne spune și ce urmează: „Nici noi nu stăm cu mâinile în sân și asta vreau să-i asigur pe toți membrii de partid și pe toți susținătorii noștri că nu stăm cu mâinile în sân și nu, acest Guvern nu va pleca pentru că vrea Iohannis. Nu va pleca! (...) Avem decizii deja aproape luate și o să acționăm (...) Vor primi răspuns pe măsură, de la mine. Pe măsură. (...) PSD nu va lăsa ca România să fie condusă prin violență, să fie jecmănită de aceste structuri mafiote, care-l au în frunte pe Iohannis”.

Câteva indicii concrete despre planul PSD ne-a oferit tot Liviu Dragnea, altele găsim dacă citim declarațiile recente ale unor politicieni din zona puterii.

Să le luăm pe rând. Pe de o parte, Ministerul de Finanțe este reconfirmat ca armă în lupta cu președintele Klaus Iohannis. Întâi a fost subiectul casei de la Sibiu, acum este și un control desfășurat la Administrația Prezidențială, „să vedem, într-adevăr, dacă omul nu mai are bani de deplasări, să vedem dacă procedurile financiare au fost respectate”.

Apoi, mai important de atât, PSD va continua strategia de transformare a funcției prezidențiale într-una decorativă. De data aceasta, vizat va fi Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de șeful statului, care este și comandantul forțelor armate. Deranjat că CSAT - în calitate de autoritate care organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională - trebuie să avizeze proiectul de buget, rectificarea acestuia, diverse decizii ale ministerelor, Liviu Dragnea spune că va schimba cadrul legal. „S-a transformat CSAT într-un supra-Guvern și supra-Parlament. Or, așa ceva nu mai poate continua!”, își justifică intențiile liderul PSD.

Cât privește SRI, un alt dușman al lui Liviu Dragnea, PSD va acționa pentru scoaterea serviciului din procedura de avizare a licitațiilor organizate de ministere („Știați că Ministerul Comunicațiilor este obligat ca la orice achiziție importantă să aibă avizul SRI? De ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă asta? I-am spus premierului Dăncilă aseară și am rugat-o să identifice care e actul normativ și să modifice”). Dacă este vorba de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, înființat în 2013 (HG nr. 941/2013) și din care face parte și SRI, acesta are printre atribuții avizarea proiectelor care implică soluții IT&C astfel încât acestea să fie conforme cu Strategia „Agenda digitală pentru România” și cu Strategia națională de securitate cibernetică. Totodată, Comitetul creat în timpul Guvernului Ponta are ca atribuție avizarea strategiilor și proiectelor de informatizare ale instituțiilor publice astfel încât să fie asigurată interoperabilitatea sistemelor informatice și să fie eliminate finanțările multiple și suprapunerile funcționale.

Dar, ce ne interesează pe noi noțiuni precum „securitate cibernetică” și „interoperabilitatea sistemelor informatice”? Cu atât mai puțin, eliminarea finanțărilor multiple, nu?

Apoi, pentru a nu se mai trezi că vreun funcționar zelos de prin ministere pregetă în a-și pune semnătura pe diferite proiecte dubioase, Dragnea dă ordin să se schimbe și acolo regulile. „Se întârzie enorm de mult în ministere procedurile de avizare (...) Păi, dacă am primit această încredere de la populație, guvernul și miniștrii decid oportunitatea, nu fiecare funcționar (...) Decizia să fie la ministru, din punct de vedere al constituționalității, al finanțelor publice și alte lucruri”, ne-a explicat șeful PSD. Dincolo de faptul că de constituționalitate se ocupă altcineva, nu ministrul, să ne amintim dosarul Belina, în care una dintre încălcările legii sesizate de procurori se referea tocmai la adoptarea unei hotărâri de Guvern care nu avea, la momentul adoptării, avizele necesare de la ministere. Și să ne mai gândim și la cât de facilă ar fi, dacă se schimbă procedura avizării, adoptarea unei ordonanțe pe, să spunem, amnistie și grațiere.

Nu în ultimul rând, marți seara, Liviu Dragnea a recunoscut că-și dorește crearea unei liste negre cu toți cei care critică guvernarea PSD și, implicit, pe șeful social-democraților. „Ce se va întâmpla în octombrie cu acești mincinoși, cu acești nerușinați? Ce s-a întâmplat cu ei, cu toate minciunile pe care le-au spus, începând cu Iohannis, terminând cu Tapalagă sau cine vreți dumneavoastră? (...) O să rog pe cineva de la partid să facă acest inventar și vi-l pun la dispoziție”, ne-a spus șeful PSD. Dușmanii poporului vor fi, astfel, arătați cu degetul și, apoi, pedepsiți.

Dacă ne uităm și la ideile degajate de alți reprezentanți și simpatizanți ai actualei puteri, găsim alte indicii despre ce ar putea face PSD în perioada următoare, în special pentru ca protestele de amploare anti-PSD să se nu se repete.

Fostul senator PNL Sorin Roșca Stănescu, condamnat la închisoare în dosarul Rompetrol, susține că Parlamentul are obligația să promoveze o nouă lege a demonstrațiilor, iar dacă nu o face, să rezolve problema Guvernul, cu o ordonanță de urgență. De remarcat că propunerea acestuia a fost cu promptitudine preluată și lăudată de Sputnik, principalul instrument de propagandă al Kremlinului. Într-o altă paranteză fie spus, din perspectiva Sputnik ministrul Carmen Dan a avut, de la protestul din 10 august încoace, „ieșiri publice de excepție”.

Și, dacă tot vorbim despre descurajarea protestelor, să nu trecem cu vederea declarațiile de azi ale deputatului PSD Nicolae Bacalbașa, care spune nu doar că victimele jandarmilor ar trebui sancționate, ci și sugerează, printr-o paralelă cu situația din Fâșia Gaza, că protestatarii ar trebui împușcați.

Și să nu uităm și proiectul adoptat de Guvern și aflat pe ultima sută de metri în Parlament, proiect care conține numeroase prevederi ce pot fi interpretate în sensul descurajării protestelor din România.

Între timp, putem să ne luăm adio de la speranța că vom avea curând lămuriri cu privire la cele întâmplate pe 10 august. În Parlament nu se va mai discuta deloc despre subiect pentru că, nu-i așa?, doamna ministru a răspuns deja la întrebările aleșilor. Cum a avut loc audierea acesteia în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților, cum le-a fluturat ea parlamentarilor, pe sub nas, un raport pe care nu l-a și dat, pe motiv că e clasificat, cum a refuzat să răspundă jurnaliștilor la o întrebare simplă de genul „ați discutat pe 10 august cu premierul Viorica Dăncilă sau cu președintele Liviu Dragnea?” par să fi devenit detalii.

Acum, umblăm după potcoavele celor patru asasini...

