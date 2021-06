Renate Weber a fost revocată de Parlament din funcția de Avocat al Poporului

Renate Weber a fost revocată de Parlament, miercuri, din funcția de Avocat al Poporului. Au fost 247 de voturi „pentru” și 32 de voturi „împotrivă”. În cererea de revocare, partidele din coaliţia de guvernare susţin că, în calitate de Avocat al Poporului, Renate Weber a acţionat cu depăşirea competenţelor legale, având drept consecinţă nerespectarea legii de organizare şi funcţionare a instituţiei şi a Constituţiei.

PSD a anunțat, zilele trecute, că va ataca la Curtea Constituțională revocarea din funcție a Avocatului Poporului.

„Dacă cineva atacă la Curte, este evident că hotărârea poate fi atacată, însă hotărârea își produce efecte imediat. Suntem aproape de o decizie, nu vreau să vehiculez numele unui potențial candidat până nu avem o decizie în Coaliție”, a declarat, la finalul ședinței, președintele PNL Ludovic Orban.

Acesta a adăugat că săptămâna viitoare va începe procedura de numire a noului Avocat al Poporului, iar până la finalul sesiunii parlamentare va fi făcută numirea. Inițial, președintele UDMR Kelemen Hunor spunea că abia în septembrie va fi făcută noua numire.

Pentru funcția de Avocat al Poporului este vehiculat numele profesorului de drept Fábián Gyula, propunere făcută de UDMR.

Comisiile juridice ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au acordat, miercuri, raport de admitere, cu majoritate de voturi, solicitării PNL, USR PLUS şi UDMR pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber.

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Iulia Scântei, a menţionat că au fost înregistrate 23 de voturi în favoarea solicitării de revocare, parlamentarii PSD şi AUR neparticipând la vot.

„PNL, USR PLUS şi UDMR au formulat pentru motivele însuşite încă de ieri de plenul Parlamentului o cerere de revocare pentru constatări de încălcări de lege şi ale Constituţiei (...) de către doamna Renate Weber. O dezbatere derulată mai degrabă în condiţii de procedură care amintesc mai mult de vechea legislatură. (...) Atunci când primeşti o funcţie din partea unui lider ca Liviu Dragnea te debarasezi greu de ea, chiar şi atunci când Parlamentul, singura autoritate care exercită controlul parlamentar asupra Avocatului Poporului, îţi spune că ai încălcat legea prin modul în care ţi-ai exercitat atribuţiile. Raportul Comisiilor juridice îşi însuşeşte cererea de revocare formulată de liderii Coaliţiei şi o transmit către plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului”, a spus Iulia Scântei.

Deputatul PSD Nicuşor Halici a susţinut, în timpul acordării votului, că motivul real al revocării este cel al posibilităţii atacării ordonanţelor Guvernului.

Halici a apreciat, în timpul dezbaterilor, că şedinţa a fost una a unei „instanţe de inchiziţie”, iar senatorul PSD Laura Fulgeanu-Moagher a calificat şedinţa „ilegal constituită”, „o execuţie politică”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a respins acuzaţiile din cererea de revocare şi a precizat că, dacă nu ar fi fost invitată doar cu o oră înainte de începerea şedinţei, ar fi adus documente care să susţină activitatea instituţiei.

Ea a subliniat că hotărârea Parlamentului prin care rapoartele Avocatului Poporului au fost respinse nu a fost publicată în Monitorul Oficial, dar Iulia Scântei a atras atenţia că hotărârea privind aceste rapoartele de respingere nu se publică în Monitor.

Renate Weber a mai spus că nu a prezentat rapoarte tematice Parlamentului pentru că nu există „o obligaţie legală” în acest sens, doar dacă Parlamentul le cere, Legislativul nesolicitându-le.

Întrebată dacă are ce să îşi reproşeze după mandatul pe care l-a îndeplinit ca Avocat al Poporului, Weber a răspuns: „Nu. Chiar nu! Ba mai erau vreo două lucruri pe care aş mai fi putut să le fac... Chiar mă duc acasă, mă privesc în oglindă şi cred că am funcţionat cu demnitate în această funcţie. E adevărat, pentru mine, drepturile şi libertăţile sunt ceva sfânt şi nu o să abdic niciodată de la ele, că nu am făcut asta niciodată în viaţa mea. Şi nu mă refer la drepturile şi libertăţile mele, ci ale celorlalţi”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a acţionat cu depăşirea competenţelor legale, având drept consecinţă nerespectarea legii de organizare şi funcţionare a instituţiei şi a Constituţiei, se arată în solicitarea de revocare din funcţie a acesteia, formulată de PNL, USR şi UDMR.

Cele trei partide din coaliţie reclamă faptul că Renate Weber nu a transmis Parlamentului şi Guvernului raportul special şi recomandările privind problemele de sistem constatate în cazul crimelor de la Caracal, încălcând atribuţia prevăzută la articolul 5 din legea de funcţionare, şi nu şi-a îndeplinit, prin activitatea derulată în 2020, rolul şi obligaţiile legale în domeniul apărării, protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Senatorii şi deputaţii au respins, marţi, în şedinţă comună, rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului. Renate Weber a fost numită în funcţie în iullie 2019.

