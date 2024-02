REPER acuză USR de plagiat. Simina Tulbure: Urlă „Hoții!” în Parlament, dar au fost prinşi cu mâţa-n sac

REPER acuză USR de plagiat pentru că a depus o iniţiativă legislativă care copiază prevederile unui proiect al formaţiunii. ”Fără hoţie ajungem departe - un slogan care pare a fi uitat de USR în goana după voturi”, au transmis reprezentanții partidului.

REPER transmite că anul trecut pe 15 februarie, deputatele REPER Simina Tulbure (Diaspora) şi Oana Cambera (Ilfov) au depus o iniţiativă legislativă privind reforma în domeniul actelor de identitate care conţine prevederi esenţiale pentru românii din Diaspora, precum cărţi electronice de identitate cu domiciliul în străinătate, posibilitatea solicitării acestor cărţi electronice şi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi stabilirea prin ordin de către Ministerul Afacerilor Interne a documentelor care fac dovada adresei de domiciliu, scrie News.ro.



”Propunerea a fost adoptată de Senat cu 106/107 de voturi pentru în luna mai 2023. Ieri, USR, prin parlamentarii de Diaspora Iulian Lorincz şi Radu Mihail, a depus o iniţiativă legislativă ce copiază identic prevederile proiectului pentru cetăţenii români din străinătate”, transmite formaţiunea.



“Un an fără două zile mai târziu, foştii mei colegi, parlamentarii USR de Diaspora, au avut o idee nouă de propunere legislativă: cărţi de identitate cu domiciliul în străinătate, cu exact aceleaşi prevederi ca în proiectul pe care l-am depus deja şi a trecut de Senat. Nu poţi fi plagiator şi să strigi acelaşi lucru. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care am plecat. Multe discursuri goale de conţinut, 0 acţiuni pentru Diaspora şi în beneficiul milioanelor de cetăţeni români de peste hotare. După ce urlă „hoţii” în Parlament, cu proiectele şi discursurile lor anti-plagiat... vorba aia, au fost prinşi cu mâţa-n sac”, a declarat deputata de diaspora Simina Tulbure.



REPER subliniază că ”plagiatul a fost la nivel declarativ o acţiune permanent condamnată de către USR în mai multe contexte, inclusiv cu privire la acţiunile unor politicieni, partide şi chiar proiecte de lege”.



”Recent, în toamna anului 2023 partidul USR acuza acţiunea altor partide de a copia proiecte, spre exemplu PSD cu legea anti-păcănele”, se precizează în comunicat.



”Proiectul de lege pentru reforma actelor de identitate pe care l-am iniţiat a fost votat anul trecut în comisiile de raport, în unanimitate, inclusiv de USR. Am fost în plenul Senatului pentru a-l prezenta, iar liderul grupului parlamentar USR din Senat, senator de Diaspora, a luat el însuşi cuvântul. Totuşi, dacă colegii noştri au uitat, le reamintim că acest proiect se află deja la Camera Deputaţilor, care este cameră decizională, unde mai are nevoie de un vot pentru a ajunge în plen şi deveni astfel lege, efort de susţinere căruia se pot alătura. Altfel, nu ne rămâne decât să tragem concluzia că pentru USR contează mai mult capitalizarea politică pentru imaginea proprie, decât interesul cetăţenilor români din Diaspora”, a declarat deputata Oana Cambera.



REPER anunţă că cele două deputate vor face o informare către Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social prin care să sublinieze faptul că un proiect cu acelaşi obiect există deja pe parcursul legislativ. ”Nu putem pierde timpul cetăţenilor pe populisme ieftine”, spune REPER.

