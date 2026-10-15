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Replica Dianei Buzoianu la acuzaţiile liderului PSD că „face pe poliţista”: Grindeanu zis şi domnul „Nordis” minte ridicol

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diana buzoianu profimedia
Diana Buzoianu. Foto: Profimedia
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Din articol
„Domnule Grindeanu, nu vreţi mai bine să faceţi şi lucruri utile pentru români decât să minţiţi despre proiecte strategice?”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, îi răspunde preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat-o că „face pe poliţista” şi că ar trebui să facă „politici publice”, în contextul în care el susţine că avizul de mediu revizuit pentru o parte din Autostrada Sibiu – Piteşti „stă la semnat din 14 august”. Buzoianu afirmă că Grindeanu, „zis şi domnul «Nordis» sau «ceas scump ascuns la conferinţe de presă», minte ridicol”. (...) „Domnule Grindeanu, nu vreţi mai bine să faceţi şi lucruri utile pentru români decât să minţiţi despre proiecte strategice pe la emisiunile TV prietene?

„Grindeanu zis şi domnul «Nordis» sau «ceas scump ascuns la conferinţe de presă» minte ridicol că sunt nişte autorizaţii care «stau la semnat din luna august la mediu» pentru Autostrada Sibiu-Piteşti. Ca la radio Erevan: nu e vorba de autorizaţie, ci de acord de mediu. Şi nu stă la semnat, ba mai are de parcurs etapele legale până la semnare pentru că încă nu s-au primit răspunsurile de la CNAIR. Este jenant pentru domnul Nordis să susţină aşa o minciună pentru că este o informaţie foarte uşor de verificat că e complet falsă. Na, evident, avioanele private şi cutiile de pantofi nu le fac domnul Grindeanu sau apropiaţii lui din prea multă onestitate”, afirmă Diana Buzoianu într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

Ministrul interimar al Apelor, Pădurilor şi Mediului precizează că autostrada Sibiu-Piteşti şi-a modificat traseul pentru care avea acord de mediu. Potrivit Dianei Buzoianu, după ce CNAIR a cerut modificarea traseului iniţial, a repornit procedura de obţinere a unui nou acord de mediu.

„Cât timp Grindeanu şi oamenii lui de la PSD aruncă pe fereastră proiecte strategice (a se vedea lucrările de pe Dunăre de pe braţul Bala) dacă doar cineva le cere câteva informaţii suplimentare, ANMAP şi restul autorităţilor muncesc să ducă la bun final orice proiect util, chiar şi modificat. Aşadar, au avut loc deja multiple întâlniri cu CNAIR ca să fie un proces cât mai rapid de reavizare pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Ba a mai fost, între timp, adoptată şi o Hotărâre de Guvern care să ajute în etapele de avizare”, explică Buzoianu.

„Domnule Grindeanu, nu vreţi mai bine să faceţi şi lucruri utile pentru români decât să minţiţi despre proiecte strategice?”

Ea adaugă că în acest moment este etapa în care au fost puse în transparenţă documentele de avizare, au fost transmise observaţiile în termenul legal şi CNAIR are obligaţia legală să răspundă la aceste observaţii ca să poată să se treacă de etapa de dezbatere publică.

„Tot aşa, CNAIR are de dat nişte răspunsuri la observaţiile ANMAP la studiile depuse pentru avizare. La acest moment, nu au fost încă trimise răspunsurile de către CNAIR. După ce se primesc aceste răspunsuri se intră în etapa legală a comisiei de analiză tehnică. Domnule Grindeanu, nu vreţi mai bine să faceţi şi lucruri utile pentru români decât să minţiţi despre proiecte strategice pe la emisiunile TV prietene?”, încheie Diana Buzoianu.

Cu două zile în urmă, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că miniştrii USR „au impresia că în momentul în care se duc într-un post de ministru sunt un fel de detectivi”.

„Doamna asta (n. red. Diana Buzoianu) face pe poliţista în Ministerul Mediului, caută sutiene şi lenjerie”, acuză Grindeanu, precizând că Buzoianu ar trebui să facă politici publice. În plus, el acuză că Avizul de mediu revizuit pentru o parte din Autostrada Sibiu – Piteşti ”stă la semnat din 14 august”. 

Editor : Liviu Cojan

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