Premierul Viorica Dăncilă a justificat intenția de a o înlocui pe Carmen Dan la Ministerul de Interne din motive de percepție publică. Nu a vrut însă să răspundă la întrebările jurnaliștilor despre felul în care era percepută Dan a doua zi după incidentele violente de la protestul diasporei din 10 august 2018. Dăncilă a insistat și că nu a luat decizia de înlocuire a miniștrilor Carmen Dan și Teodor Meleșcanu la cererea lui Klaus Iohannis, chiar dacă șeful statului a cerut în mod repetat acest lucru.

Viorica Dăncilă: Dacă era să procedez după această gândire, veneam de fiecare dată cu miniștri care erau acceptați repede de domnul președinte Iohannis, nu aveam atâttea blocaje la Guvern. Dacă făceam acest lucru, nu aveam de fiecare dată o nevoie de a modifica candidații pentru un anumit portofoliu. Sublinez încă o dată, nu am luat această decizie pentru că așa vrea președintele Iohannis. Am luat această decizie pentru că așa cred eu că acest Guvern va avea mai multă credibilitate. Noi suntem în luptă cu Ioahnnis pentru prezidențiale. Dacă îmi asum ca președinte al partidului să obțin un anumit rezultat în alegerile prezidențiale, cu siguranță nu trebuie să fac jocul adversarului politic în această campanie, ci trebuie să-mi întăresc partidul, să-mi întăresc guvernul.

Reporter: Care sunt motivele?

Viorica Dăncilă: Nu am să detaliez motivele, am să repet: îmi doresc o eficiență mai mare în activitatea guvernamentală. Îmi doresc un guvern în care miniștrii să aibă mai multă implicare și să dea un grad de încredere în acest guvern mult mai mare. Nu vreau să ies în fața presei, a opiniei publice și să fac analiza activității lui Carmen Dan sau a altor miniștri pe care îi voi schimba.

Reporter: Oamenii trebuie să știe care sunt motivele pentru care un ministru sau altul pleacă din Executiv. Nu puteți să ne anunțați că dați afară un ministru dar să nu spuneți de ce a plecat ministrul acela.

Viorica Dăncilă: Ministrul știe foarte bine.

Reporter: Carmen Dan a menționat că nu i-ați reproșat nimic din punct de vedere profesional și că a fost o decizie politică. Care au fost argumentele dvs?

Viorica Dăncilă: Argumentele sunt legate de percepția publică a acestui minister și vreau să dau mai multă credibilitate acestui minister și pentru că eu cred că aici trebuie să avem o schimbare pentru a lucra mult mai bine. Nu-mi cereți să dau detalii din interiorul ministerului.

Reporter: Puteți să ne spuneți punctual unde a greșit Carmen Dan?

Viorica Dăncilă: Nu vreau să fac o trimitere la un anumit eveniment. Am spus că percepția publică legată de Ministerul de Interne și am văzut că și la altele, la Ministerul de Externe, nu este una foarte bună în acest moment. Pentru mine, ca premier, este important ca percepția legată de fiecare ministru în parte și percepția de ansamblu pentru Guvernul României trebuie să fie una pozitivă. Acest lucru nu mi-l va dicta strada, fiecare are dreptul să protesteze pentru un anumit lucru, sunt dispusă să ascult nemulțumirile celor care protestează, dar eu cred că trebuie să aduc în Guvern oameni care au un grad de credibilitate mult mai mare.

Reporter: Pe 11 august care era percepția publică în legătură cu ministrul Carmen Dan?

Viorica Dăncilă: Pe?

Reporter: 11 august, după evenimentele din 10 august.

Viorica Dăncilă: Nu comentez acest lucru, nu am de ce să comentez. Acolo sunt mai multe probleme, mai multe reclamații.

Reporter: A trecut aproape un an de atunci și nu ați luat nicio decizie, ce v-a determinat să luați această decizie acum?

Viorica Dăncilă: Am răspuns: percepția publică nu este cea pe care ne-o dorim, s-au acumulat mai multe lucruri, nu e neapărat legată schimbarea de ceea ce s-a întâmplat pe 10 august. Sunt mai multe lucruri și vrem să îmbunătățim percepția publică.