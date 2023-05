Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au dus în China. Năstase, invitat de ICR Beijing. Dăncilă promovează „pacea în regiune”

Doi foști premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, se află în aceste zile la Beijing, la invitația Institutului Cultural Român. Potrivit unui mesaj publicat de Năstase pe blogul personal, acesta a fost invitat să țină „prelegeri” și să participe la dezbateri la Institutul diplomatic, la Institutul de relatii internationale, la Universitatea RENMIN si la ICR Beijing.

„Nu am mai fost la Beijing de 20 de ani. E adevărat, am mers, in ultimii ani (inainte de pandemie), la Shanghai. Sunt curios să înțeleg ce este adevărat din cartea lui Graham Allison, „Capcana lui Tucidide” – carte pe care vi-o recomand ca lectură. Voi încerca să vă țin la curent cu deșfăsurarea vizitei”, a scris fostul premier Adrian Năstase.

Directorul ICR Beijing este istoricul Liviu Țăranu, fost cercetător în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, considerat a fi un apropiat al PNL. Evenimentele culturale la ICR Beijing au fost reluate recent, după ce în perioada 2019-2022 instituția nu a avut activitate. Din 2020 până în august 2022 ICR nu a avut niciun angajat la sediul din Beijing, instituția fiind și în centrul unui scandal după ce a plătit sute de mii de euro pentru chiria sediul care stătea gol.

În capitala Chinei se află și Viorica Dăncilă. Fostul prim-ministru participă, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, „la o serie de dezbateri, dintre care amintesc vizita efectuată la Institutul de relații internaționale, întâlniri B2B cu cele mai importante companii chineze și reprezentanți ai camerei de comerț (CCPIT) din orașul Hangzhou, precum și vizita ce se va desfășura la CEEC Industrial Cooperation Park din orașul Ningbo”. Nu este calar dacă cei doi foști premieri au mers împreună.

Dăncilă spune că a avut și o întâlnire cu viceministrul chinez de externe, Qian Hongshan.

„Am dezbătut subiecte de actualitate relativ la dorința fermă a celor două țări de a contribui la pacea în regiune, precum și cu privire la necesitatea evocată de Partidul Națiune Oameni Împreună în sensul promovării unei cooperări mult mai pragmatice, din perspectivă economică și comercială, între China și România”, a scris Dăncilă.

