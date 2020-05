Robert Cazanciuc, răspuns pentru Klaus Iohannis: Ne-am săturat să ne tot certaţi şi să nu fiţi în stare să veniţi cu soluţii

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, marţi, că social-democraţii „s-au săturat” să tot fie certaţi de preşedintele Klaus Iohannis, iar acesta „să nu fie în stare” să vină cu soluţii pentru redresarea economiei.

„După şase luni de când Guvernul lui Iohannis este la putere am auzit aceeaşi placă obosită că PSD este de vină şi asta pentru că atât Guvernul PNL, cât şi preşedintele Iohannis nu sunt în stare să vină cu un program economic clar, care să scoată România din criză. În loc de un plan care să ajute românii care nu mai au bani pentru că au stat acasă, am auzit aceleaşi ameninţări cu starea de urgenţă. În loc de facilităţi fiscale sau credite pentru firmele româneşti, am auzit noi amenzi, interdicţii şi restricţii pe care ni le aplică Guvenul lui Iohannis. Cu alte cuvinte, am ajuns să fim conduşi de un om cu porniri dictatoriale. Ne-am săturat să ne tot certaţi, domnule Iohannis, şi să nu fiţi în stare să veniţi cu soluţii. De două luni auzim de la Cotroceni şi de la Guvenul PNL - 'vom face, vom analiza, vor veni investi, vom reporni'. Ne-am săturat de sfaturi şi promisiuni. Vrem să vedem un plan de redresare a economiei româneşti”, a afirmat Cazanciuc, potrivit Agerpres, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.

El a adăugat că Iohannis ar trebui să nu mai aibă apariţii publice de la Palatul Cotroceni, pentru că poziţiile sale „nu sunt ale preşedintelui României”, şi să se ducă la Guvern sau la PNL, pentru că se poartă „ca un premier şi preşedinte de PNL”.

„Dacă Orban vă este inutil, de ce nu îl trimiteţi la plimbare? Aţi minţit când aţi spus că PSD vrea să depună moţiune de cenzură. Preşedintele PSD a spus că vom depune moţiune după ce pandemia va trece, iar PSD trebuie să depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului Iohannis - Orban, pentru că acest Guvern este incompetent, nu are niciun plan economic şi face achiziţii netransparente. Este datoria noastră să oprim prostiile pe care le faceţi şi jaful din banii publici. Domnule Iohannis, în vamă stau mii de români la coadă, fără apă, fără mâncare, în soare, zeci de ore. Pentru ei nu faceţi nimic. Avem peste un milion de oameni care nu au loc de muncă. Pentru ei nu faceţi nimic. Avem peste o jumătate de milion de firme româneşti, pentru aceste firme nu faceţi nimic, firme aflate în pragul falimentului. Avem zeci de mii de muncitori români la muncă în străinătate, în pragul disperării şi batjocoriţi. Domnule Iohannis, pare că nu mai aveţi contact cu realitatea”, a susţinut Robert Cazanciuc.