România nu va intra în spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, că în Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a cărui ordine de zi se află aderarea României și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe această temă. Totuși, subiectul ar putea fi ridicat într-o ședință extraordinară la finalul lunii decembrie. Într-o intervenție la Știrile Amiezii, europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a precizat că este vorba despre o „amânare strategică generată de problema relației dintre Bulgaria și Olanda”. În ce privește situația României, liberalul susține că Austria și-a schimbat atitudinea privind aderarea țării noastre la spațiul european de liberă circulație.

Rareș Bogdan a explicat de ce amânarea este una strategică, iar problema în acest moment nu este România, ci Bulgaria.

„De data aceasta este doar o amânare strategică din partea noastră, deoarece, după cum știți, este vorba de un vot care se dă pentru cele două țări. Întregul demers a fost început la pachet cu Bulgaria. Bulgaria a avut niște problemele care nu s-au închis cu Olanda, în cele din urmă au închis subiectele. Controalele pe care le-a avut si pe care le-am avut și noi cu un an și jumătate în urmă au mers foarte bine de data asta pe granița de sud a Bulgariei. Olanda nu mai are rezerve, dar are nevoie de un vot de validare în parlamentul de la Haga, vot care nu a avut loc pentru aderare. Votul a fost negativ data trecută și e nevoie de un vot care să treacă prin parlament după convocarea noului parlament, având în vedere că Olanda a avut alegeri”, a afirmat europarlamentarul.

El susține că Austria și-a schimbat atitudinea privind aderarea României la Schengen.

„În momentul acesta nu este o amânare generată de situația României. La toate nivelele diplomatice ale statului român se lucrează și situația în raport cu Austria este complet diferită față de acum un an. (...) Foarte probabil la JAI-ul din martie sau din mai, până în martie, imediat după rezolvarea problemei relației Olanda - Bulgaria, votul de la Haga, lucrurile să intre în linie dreaptă pentru noi”, a spus Rareș Bogdan.

„Nu vreau să dau nicio speranță nimănui, canalele diplomatice sunt redeschise cu Austria. (...) Austria nu are aceeași atitudine pe care a avut-o în urmă cu un an față de România. Bulgaria are astăzi o problemă, nu România”, adaugă europarlamentarul.

Consiliul JAI care va avea loc pe 4 decembrie nu va supune la vot aderarea României la Schengen, desi subiectul se află pe ordinea de zi a reuniunii, au precizat surse politice. Astfel, se doreşte convocarea unul nou Consiliu Extraordinar, până la sfârşitul lunii decembrie, în care să se decidă o aderare în etape a ţării noastre, mai întâi pe aerian, din martie anul viitor. Scenariul a fost discutat şi de premierul Marcel Ciolacu cu omologul său spaniol, Pedro Sanchez, Spania deţinând preşedinţia Consiliului, în această perioadă.

Astfel, la Consiliul JAI din 4 decembrie ar urma să se discute situaţia aderării României şi Bulgariei la Schengen fără să se supună la vot acest lucru, în condiţiile în care în Olanda încă sunt negocieri pentru formarea noului Guvern.

În urmă cu o săptămână, Rareș Bogdan spunea că liderul Partidului Libertății anti-migrație, Geert Wilders, care a câștigat recentele alegeri generale din Olanda, nu reprezintă un pericol pentru șansa României de a accede la Spațiul Schengen, pentru că, cel mai probabil, nu va reuși să formeze un nou guvern și să-l înlocuiască pe actualul premier Mark Rutte.

„Geert Wilders a câștigat alegerile cu 37 de parlamentari din 150, dar niciuna dintre forțele politice, nici cei de pe locul doi cu 24 de parlamentari conduși de Timmermans, nici cei de pe locul 3 conduși de fostul premier Rutte, respectiv de doamna Yeşilgöz-Zegerius, înlocuitoarea domnului Rutte, respectiv nici CDA - membrii ai grupului Popular European, colegii mei - cu 20 de parlamentari, nu sunt de acord să conducă. Deci foarte probabil Geert Wilders va rămâne cu o victorie de etapă, își va pregăti campania pentru europarlamentarele din iunie dar nu va guverna. Așa că nu trebuie să avem teama că Wilders, care este anti-imigrație și și-a construit întreaga campanie pe anti-migrație, tatăl lui fiind olandez căsătorit cu o mamă indoneziană. Ei nu au mai repede de 90 de zile, poate să dureze...În Olanda au fost luni de zile, 7, 8 luni când a rămas premierul fără guvern învestit”, a afirmat Rareș Bogdan.

Citește și: Geert Wilders se lovește de primul eșec în încercarea de a forma guvernul. Șeful său de coaliție a demisionat după acuzații de fraudă

Deși a obținut doar 24% la alegeri, Wilders s-a situat pe primul loc, însă pe baza sistemului electoral care produce rezultate foarte fragmentate, politicianul de extremă dreapta are nevoie de sprijin din partea a cel puțin două partide moderate pentru a forma guvernul.

Pe baza primelor semne, situația este foarte dificilă pentru Wilders – partidul VVD al premierului demisionar Rutte a anunțat, vineri, că nu are de gând să participe la o coaliție cu Wilders, deși a spus că ia în calcul să ofere sprijin parlamentar.

Preşedintele Austriei spune că blocarea României la spațiul Schengen este greșită

Preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, declara, la jumătatea lunii noiembrie, că decizia guvernului tării sale, de a bloca aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, este „greșită” și că speră ca „într-o bună zi această decizie luată de Executivul țării să fie revizuită”.

„În momentul în care Guvernul federal austriac a zis nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen am venit cu un comunicat public, în care am zis că nu sunt de acord cu decizia Guvernului meu. Nu am văzut sensul blocării României și Bulgariei la sistemul Schengen. Întrebarea este mult mai vastă, cum am putea să controlăm fluxul de oameni care-și caută un loc de muncă sau un azil în cele 27 de state ale UE. Am considerat că decizia Guvernului Federal austriac este greșită, dar sper ca într-o bună zi să fie revizuită. Am avut mai multe contacte cu președintele Iohannis și președintele bulgar... Și astăzi consider că decizia nu a fost una corectă”, a notat oficialul austriac.

Președintele Austriei l-a criticat dur atunci pe cancelarul austriac Karl Nehammer. După decizia luată de Guvernul austriac privind blocarea a României și Bulgariei la Schengen, Van der Bellen a spus că atitudinea guvernului de la Viena afectează „reputația Austriei”.

Citește mai mult AICI

Editor : Loredana Bancăș