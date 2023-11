Preşedintele Austriei consideră că blocarea României la spațiul Schengen este greșită: Sper ca decizia să fie revizuită

Preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, consideră că decizia guvernului tării sale, de a bloca aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, este „greșită”. Van der Bellen a declarat într-o conferință de presă susținută împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său sloven, Nataša Pirc Musar, că speră ca acest vot negativ să fie revizuit, relatează Deschide.MD.

Alexander Van der Bellen a menționat referitor la decizia guvernului austriac de a se opune la intrarea României și Bulgariei în Schengen că „speră ca într-o bună zi această decizie luată de Executivul țării să fie revizuită”.

„În momentul în care Guvernul federal austriac a zis nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen am venit cu un comunicat public, în care am zis că nu sunt de acord cu decizia Guvernului meu. Nu am văzut sensul blocării României și Bulgariei la sistemul Schengen. Întrebarea este mult mai vastă, cum am putea să controlăm fluxul de oameni care-și caută un loc de muncă sau un azil în cele 27 de state ale UE. Am considerat că decizia Guvernului Federal austriac este greșită, dar sper ca într-o bună zi să fie revizuită. Am avut mai multe contacte cu președintele Iohhannis și președintele bulgar... Și astăzi consider că decizia nu a fost una corectă”, a notat oficialul austriac.

Președintele Austriei l-a criticar dur atunci pe cancelarul austriac Karl Nehammer. După decizia luată de Guvernul austriac privind blocarea a României și Bulgariei la Schengen, Van der Bellen a spus că atitudinea guvernului de la Viena afectează „reputația Austriei”.

„Desigur că trebuie să știm cine intră în UE și în Austria, cine solicită azil. Și, bineînțeles, UE trebuie să-și controleze frontierele externe”, a spus președintele federal în cadrul unei discuții cu ambasadorul UE Martin Selmayr, însă „România și Bulgaria îndeplinesc criteriile de aderare la Schengen. Sunt îngrijorat de reputația Austriei în rândul partenerilor noștri europeni”, a precizat președintele austriac.

Van der Bellen s-a referit și la nemulțumirea mediului de afaceri în legătură cu decizia guvernului austriac.

„Când companii cunoscute din Austria care activează cu succes în România spun că sunt preocupate de politica actuală austriacă, aceste voci ar trebui luate în serios. Este vorba despre comenzi reale, vânzări reale și locuri de muncă reale. Atât în România, cât și aici, în Austria. În acest sens, sper că o soluție poate ajuta în curând la calmarea situației”, a transmis Van der Bellen. Un „nu” este, de asemenea, un semnal greșit pentru îngrijitori, mai spune președintele austriac.

„Dacă le spunem acestor oameni acum „nu sunteți bineveniți”, atunci aceasta va avea efecte negative pentru persoanele care au nevoie de îngrijire în Austria și familiile lor”, a mai spus Alexander Van der Bellen.

Pe 8 decembrie 2022 Austria a blocat intrarea României și Bulgariei în sistemul Schengen, în cadrul Consiliului UE pentru Justiție și Afaceri Interne, invocând criza migranților și stârnind un val de reacții la București.

Editor : M.I.