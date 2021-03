În plenul reunit al Parlamentului au început dezbaterile pe bugetul pentru anul 2021. Din cele peste 3.000 de amendamente depuse la buget în comisiile de specialitate nu a fost adoptată nicio cheltuială în plus. În plen a venit și prmierul Florin Cîțu pentru a susține proiectul.

ACTUALIZARE 17:50 Cosette Chichirău (USR PLUS): „USR PLUS este garantul integrității în acest guvern, este garantul reformelor. Este garantul reformelor în Justiție. Vă promitem că USR PLUS va susține aceleași principii și măsuri și la guvernare și în opoziție. PSD a avut ocazia să facă lucrurile pe care acum le cere. Nu le-a făcut. Asta se numește ipocrizie. Avem un buget corect, bazat pe investiții. Noi privim dincolo de acest an. Ca orice guvern responsabil ne uităm pe termen mediu și lung. Vom investi în spitalele regionale. Noi suntem guvernul care va deschide primele șantiere pentru autostrăzile Moldovei. În următorii 4 ani vom investi aproape 2 miliarde în irigații. Scoatem țara din pandemie. Acesta este guvernul care a pus România în topul vaccinării. Această coaliție de guvernare este puternică. Cu acest buget transmitem că știm care este direcția corectă și avem curajul să ducem România în acea direcție.”

ACTUALIZARE 17:45 Florin Roman (PNL): „V-am ascultat stimați colegi de la PSD și vă întreb: unde ați fost în ultimii 7 ani? Nu cumva dumneavoastră ați guvernat România? Nu voi ați lăsat România fără stocuri de medicamente? Singurul politician român condamnat de o instanță românească pentru că a furat bani de la copii este șeful dumneavoastră, Liviu Dragnea, care acum se odihnește în pușcărie pentru că a furat bani de la copii. Cum să vorbești de buget de austeritate când cheltuielile sunt cu 20 de miliarde mai mari. Sunt bani mai mulți pentru pensii față de anul trecut. Alocațiile continuă calendarul de majorare. Dacă s-ar fi confiscat averea lui Dragnea, probabil erau bani și pentru majorarea alocațiilor. Ați afirmat într-un mod mincionos că administrațiile locale sunt subfinanțate în anul 2021. Fals. 90% din sume sunt asigurate pentru finanțarea cheltuielilor sociale. Niciodată nu am văzut amendamente depuse de PSD atât de prost scrise. PSD a politizat împărțirea pe criterii politice a banilor publici. Aveți peste 3.600 de proiecte locale finanțate de la bugetul de stat și alte peste 1.000 de proiecte care așteaptă să fie incluse pe lista de la CNI. Știu că nu vă place adevărul, însă vă mai spun că un singur amendament ar fi trebuit să rezolve banii pentru alocații: confiscare extinsă a banilor din infracțiuni comise de liderii PSD.”

ACTUALIZARE 17:35 Alexandru Rafila (PSD): „Ne aflăm într-un moment în care am depus amendamente pentru Sănătate și Educație. Trebuie să asigurăm drepturi constituționale, acces la învățământ și sănătate. În Sănătătate și Educație nu disctutăm despre cheltuieli, ci despre investiții. Îmi pare rău că domnul prim-ministru nu a putut să depășească un stereotip, s-a referit doar la PSDD, la greaua moștenire. Ar fi trebuit să plecăm de la premisa că măcar 1% din amendamente sunt bune. Dar toate au fost respinse. În comisii a fost un simulacru de dezbatere. Guvernul trebuie să accepte amendamentele de bun simț ale opoziției.”

ACTUALIZARE 17:30 Diana Șoșoacă (independeți): „În ceea ce privește acest buget mă gândeam de ce nu luați de la televiziuni să dați la copii, la alocații. Doamna Turcan încheie protocol cu reprezentanții minerilor care are trei infracțiuni. Aud aici numa nonsensuri cu privire la un buget de care habar nu aveți. Opriți starea de urgență cum a făcut Cehia și vedeți că o să meargă România mai bine. Domnule Ciolacu vă aștept la manifestația din 7 martie, dar vedeți că noi nu purtăm mască.”

ACTUALIZARE 17:20 Miklos Zoltan (UDMR): „ Bugetul de stat este un prim pas în procesul reformării țării. Se pune accent pe atragerea de fonduri UE, sunt bani pentru investiții și dezvoltarea infrastructurii. Este un buget în care investițiile sunt mai mari și cheltuielile mai chibzuite. Nu e un buget de austeritate. Acest buget și-a propus să investească și nu taie nimic. Suntem în criză sanitară și economică și trebuie să fim buni gospodari cu avutul nostru. Trebuie să investim chibzuit.”

ACTUALIZARE 17:15: Sorin Grindeanu (PSD): „Am văzut cum ați încercat să prezentați bugetul în culori mai vesele. Sunteți disperați că eticheta de buget al austerității s-a lipit de voi și încercați să o curățați. Nu aveți nicio șansă. Românii nu o să uite că i-ați sacrificat pe copii, pe cei cu pensii mici, salariații, pentru a vă proteja clientela politică. Ați lăsat în buget fonduri pentru a vă îndestula clientala politică de partid. Nu le puteți explica de ce înghețați salariul minim dar nu vă atingeți deloc de evaziunea fiscală uriașă.”

ACTUALIZARE 17:10 George Simion (AUR): „Asta e țara lui impozit Vodă, la noi toți perceptorii sunt la modă, nu mai avem nici școli, nici spitale, dar tot plătim la taxe infernale. Ați vorbit despre bugetul României și în ultimele zile am stat între acești pereți goi pentru a aduce amendaemnte. 3.466 de amendamente depuse, 3.466 respinse. Ne jucăm de-a parlamentarismul. Ne facem că facem. Nu e corect față de o țară care nu are școli și spitale și nu mai produce nimic. Domnul Cîțu, vorbeați de PSD, dar 380 de milioane îi împărțiți tot la PNL, USR și UDMR. Asta nu e tot populism? Banii de la partie de ce nu îi tăiați? Votăm bugetul dacă tăiați banii de la partide. Noi cei de la AUR nu vrem acești bani, nu vrem 4 milioane de euro.”

ACTUALIZARE 17:05 Claudiu Marinel Mureșan (USR PLUS): „Datoria noastră a tuturor este să ne asigurăm că felul în care se elaborează bugetul corespunde nevoilor actuale. Acum chiar trebuie să stopăm măsurile populiste. Suntem obligați să fim responsabili și onești. Să fim realiști în estimările bugetare și să ne asigurăm că cifrele refletă realitatea. Este un buget al responsabilității. Haideți să fim onești și responsabili. Am parcurs la comisie 3.600 de gogoși, iluzii vândute oamenilor. Nu v-ați oprit din a promite oricui orice. Cu cinism și fără acoperire.”

ACTUALIZARE 17:00 Bogdan Huțucă (PNL): „Bugetul a fost construit cu multe provocări. Guvernul a fost constrâns să găsească resurse financiare și să demareze un amplu proces de consolidare a finanțelor țării. În ciuda contextului intern și internațional dificil, bugetul acoperă toate obligațiile financiare ale statului român. Guvernul nu a majorat niciun impozit și nicio taxă. Fac această precizare pentru că în anii 2018-2019 proiectele de buget au avut majorări de fiscalitate care au afectat puterea de cumpărare a românilor.”

ACTUALIZARE 16:50 Gabriela Firea (PSD): „ Discursul domnului Cîțu a fost unul politic. Nu am ce să dezbat cu domnia sa. Mă așteptam să folosească mai des cuvântul investiție. Haideți să muncim pentru popor. Femeile vor fi foarte fericite dacă veți vota amendamentul care prevede majorarea alocațiilor.”

ACTUALIZARE 16:45 Marcel Ciolacu (PSD): „Domnule prim-ministru, un mincinos mai patologic decât dumneavoastră nu cred că am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumătate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine că sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastră în statul român. Am înțeles că PSD fură din buget. Îmi aduc aminte de UNIFARM. Nu PSD ținea oamenii în casă în timp ce voi furați. Chiar nu îți e rușine să vii să ne spui că noi furăm? Bugetul este o rușine pentru România. Eu, domnule Cîțu, nu mă așteptam să veniți cu un buget care să încalce legea. Vă spun direct: faptul că Guvernul continuă să împartă bani discreționar, în funcție de interese politice, acest lucru este o infracțiune. Cum să pedepsiți oameni și administrații locale că nu ați câștigat acolo alegeri? Dacă nu le alocați bani, măcar nu îi puneți să plătească taxe.”

Florin Cîțu a prezentat proiectul de buget într-un discurs în care a atacat PSD.

„Fără modestie vă spun că acest buget este cea mai importantă realizare. Este primul buget al unei guvernări de 4 ani. O să mă asigur că o să fie o guvernare de succes care o să se vadă printr-o viață mai bună pentru români. Vom reuși doar dacă rămânem uniți și ne concentrăm pe reformă și investiții. Am tratat acest buget cu mare simț de răspundere. Suntem o coaliție, iar PNL este cel mai mare partid iar eu reprezint PNL în Guvern. Este responsabilitatea mea să ma asigur că PNL se va achita față de electorat. Bugetul are două elemente la care țin foarte mult. Începe reforma în toate cotloanele statului român. Oprim 30 de ani de furt PSD-ist din buget, din bani publici. A doua, reprezintă o declarație fermă că drumul României este în Europa și niciunde altundeva și în NATO. Garantăm românilor reformă și securitate.”, a declarat premierul Florin Cîțu.

În timpul discursului, social democrații vociferau din sală și au intrat în dialog cu premierul. Parlamentarii PSD strigau „Alocații!”. „Vreți alocații, eu credeam că sunt pentru copii, dar văd că le vreți voi. Vreți bani de buzunar”, le-a transmis Florin Cîțu. „PSD țipă pentru că nu mai pot fura. Atât au înțeles ei din bugetul României. Țipă și înjură”, a mai spus Cîțu.

Premierul le-a transmis parlamentarilor prezenți la dezbateri că urmează reforma sistemului bugetar.

„Dispare sistemul de sporuri așa cum este el implementat azi. Cel mai important este să ne asigurăm că cei care își fac treaba sunt bine remunerați. Vom avea mai puțini oameni în consiliile de administrație”, spune premierul.

În timpul dezbaterilor, parlamentarii PSD i-au adus lui Ludovic Orban păpuși, în semn de protest pentru că nu au fost majorate alocațiile.

Social democrații au adus păpuși în sală Deschide galeria foto

„Probabil păpusile pe care le-ați adus sunt păpușile pe care le-ați manipulat și păpsușile cu care i-ați confundat pe români și nu vă mai țineți de astfel de comportamente. Mă puneți în situația de a le cere chestorilor să reasigure ordinea în sală. Lăsați circul”, le-a cerut Ludovic Orban parlamentarilor PSD.

Editor : R.K.