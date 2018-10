Scandal în PNL după referendum. Reacția lui Ludovic Orban

E scandal în PNL după referendum. Ludovic Orban este acuzat din interiorul partidului că duce formaţiunea într-o direcţie greşită, după ce a mers la vot şi şi-a declarat sprijinul pentru modificarea Constituţiei. "Aș fi preferat ca pozițiile colegilor publice, mai mult sau mai puțin coordonate, să arate acest eșec lamentabil al PSD-ului," spune Orban.

Un mesaj postat pe paginile de Facebook ale mai multor lideri ai formaţiunii spune că actuala conducere propune o politică retrogradă. "Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouã aventurã și cãtre un nou eșec politic, care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbinã. Nu modernizează, ci propune o politica retrogradã. #Ajunge", este mesajul postat, duminică seară, pe Facebook, de liberalul Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei. Un mesaj similar a transmis şi Alina Gorghiu.

Întrebat cum răspunde acestor acuzații, Ludovic Orban a declarat: "Eu nu am ce să comentez legat de aceste acuzații. Ieri a avut loc un referendum care a arătat foarte clar că populația României a dat un vot de neîncredere în PSD și în guvernarea PSD. Principalul responsabil pentru eșecul referendumului este PSD și Liviu Dragnea care au încercat să confiște o temă care nu le aparținea. În ceea ce privește PNL noi nu am decis poziționarea partidului în niciun fel, lăsând deplină libertate membrilor partidului de a se poziționa proprilor convingeri."

"În ceea ce privește pozițiile unor colegi de-ai mei, aș fi preferat ca pozițiile lor publice, mai mult sau mai puțin coordonate, să arate acest eșec lamentabil al PSD-ului și să își concentreze întreaga energie pentru eforturile PNL de a scăpa România de această guvernare nocivă, care distruge imaginea României și care produce atât rău în societatea românească.

PNL este cel mai democratic, cel mai transparent partid. Este partidul care permite exprimarea opiniilor, sigur, în interioul PNL, pentru că a ieși cu critici și acuzații în public împotriva partidului nu face decât să afecteze imaginea partidului. Aș fi preferat ca punctele de vedere exprimate de către unii dintre colegii mei să fie exprimate în reuniunile organismelor statutare ale partidului."

Despre reacția unor colegi din PNL, după ce președintele partidului a votat Da la referendum, Orban a comentat: "Eu cred că și eu am libertatea, așa cum am lăsat libertatea colegilor mei să voteze după propriile convingeri. Nu cred că în acțiunea publică un om trebuie să acționeze împotriva propriior convingeri, ci în baza principiilor care îi călăuzesc viața. Faptul că sunt un om credincios, care ține la familie, faptul că asta e convingerea mea intimă legată de subiect, nu văd să fie o mare problemă, mai ales că am făcut-o ca cetățean și nu am încercat să impun punctul meu de vedere colegilor mei sau altor cetățeni."

Etichete:

,

,