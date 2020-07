Scandal în USR pe candidatura de la Sectorul 3. Negocierile cu PNL au aprins conflictul dintre tabăra Barna și contestatarii din partid

În USR este din nou scandal, după ce Dan Barna le-ar fi transmis colegilor, în discuțiile interne, care este stadiul negocierilor cu PNL. Conform unor surse din partid, după ultimele discuții cu Ludovic Orban, se conturează o variantă de compromis între PNL și USR. Astfel, ar urma ca USR să obțină candidaturile la sectoarele 1 și 2, iar liberalii la sectoarele 3 și 6. Sectoarele 4 și 5 sunt încă în discuție. Negocierea cu Orban a nemulțumit-o pe Ana Ciceală, candidatul USR la sectorul 3. Între Ciceală și Barna a avut loc un schimb dur de replici, mai susțin aceleași surse.

În discuțiile interne din USR, Cicieală i-ar fi reproșat lui Dan Barna că a negociat cu liberalii fără ca ea să știe că sectorul 3 va fi cedat PNL. „Cred că pentru București și pentru candidatura lui Nicușor este necesar să faci acest sacrificiu”, iar fi transmis Dan Barna.

Scandalul dintre cei doi ar fi continuat și pe grupurile interne de Facebook. Ana Ciceală ar fi postat un mesaj care mai apoi a fost șters de cei care administrează pagina de Facebook „USR la guvernare”. Mesajul în care era atacată actuală conducere a partidului pentru negocierile purtate cu liberalii a fost pus, mai apoi, pe un alt grup intern.

Dan Barna le-a transmis și el colegilor, tot pe Facebook, că USR trebuie să aibă strategii politice coerente dincolo de teribilisme individuale, spun surse din partid. Barna mai susține că ar fi discutat cu Ciceală și chiar i-ar fi propus o funcție de viceprimar în locul candidaturii.

Miza pentru sectorul 3 este una inexistentă, în condițiile în care, în toate sondajele de opinie, actualul primar Robert Negoiță câștigă detașat, cu peste 60%. Doar o candidatură a lui Robert Negoiță la primăria Capitalei ar transforma candidatura de la 3 într-una care ar avea o miză politică.

Astfel, negocierile cu PNL nu au făcut altceva decât să reaprindă scandalul intern din USR. Ana Ciceală este parte a taberei care îl contestă în partid pe Dan Barna. Ciceală are o relație cu Mihai Goțiu, unul dintre cei mai mari contestatari ai echipei Barna.

„Nu este exclus ca în spatele scandalului pe care îl face Ciceală să fie chiar Nicușor Dan și PNL care vor să pună presiune pe partid”, a declarat unul dintre liderii USR, pentru Digi24.ro.

De partea cealaltă, Dan Barna este acuzat că negociează sectoarele în care nu sunt oamenii lui Nicușor Dan, pentru a-l izola mai apoi pe acesta, după alegeri. Barna mai este acuzat că trage la negocieri pentru apropiații săi, fiind dat exemplu candidatura de la Sectorul 2, unde ar putea candida Radu Mihaiu, considerat un apropiat al președintelui USR. De altfel, candiatura de la sectorul 2 este punctul sensibil al negocierilor cu PNL, care ar putea arunca toată înțelegerea în aer.

„Dacă PNL insistă cu Dan Popescu și nu dă USR-ului sectorul 2, pică toată înțelegerea”, a declarat o sursă apropiată negocierilor.

Cum arată negocierea dintre PNL și USR-PLUS pentru candidaturi comune la primăriile din București

Sâmbătă va avea loc o nouă rundă de negocieri între Dan Barna și Ludovic Orban. Până acum ar exista deja o înțelegere între PNL și USR pentru sectoarele 1 și 2 (USR) și sectoarele 3 și 6 (PNL). Celelalte 2 sectoare rămân deschise discuțiilor, iar unul dintre ele va merge la PLUS. Lucrurile însă se mai pot schimba în urma negocierilor de sâmbătă, dacă PNL va revendica până la urma sectorul 2 pentru Dan Cristian Popescu. Actualul viceprimar ar putea candida independent, sau chiar din partea PSD, dacă PNL cedează sectorul celor de la USR.

Sectoarele 3 și 4 sunt considerate sectoare unde liberalii sau USR nu au nicio șansă în fața candidaților Negoiță și Băluță. La sectorul 6 are șanse mari candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce la sectoarele 1,2 și 5, competiția este considerată a fi deschisă oricărui rezultat.

PMP nu a intrat în negocierea dintre PNL și USR, însă nu este exclus să existe o discuție după finalizarea înțelegerii dintre cele două partide.

Cine ar putea candida la primăriile de sector, din partea alianței PNL-USR-PLUS

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Sectorul 2 - Radu Mihaiu (USR)

Sectorul 3 - Antoanel Tănase(PNL). La sectorul 3 a început deja să își facă campanie și Mihai Neamțu, de la PMP.

La sectorul 4 și 5 sunt încă discuții. Unul dintre cele două sectoare va merge la PNL, celălalt la USR care ar urma să îl cedeze celor din PLUS. La sectorul 4 ar putea candida de la PLUS Simona Spătaru, în timp ce, pentru sectorul 5 PLUS îl are desemnat pe Alexandru Dumitriu.

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL).