Scandal-monstru în Olt între primarul din Slatina și prefect. Edilul Emil Moț vrea să-l dea în judecată pe Mario de Mezzo, prefectul de Olt, despre care spune că-l hărțuiește și-i filmează casa pe ascuns prin gard, după care pune imaginile pe internet. Prefectul se apără și spune că, de fapt, adună dovezi, după ce-ar fi primit sesizări de la cetățeni că acolo se întâmplă lucruri.

Potrivit prefectului, în imagini, firma de la Dezvoltare Urbană îi plantează primarului din Slatina, în curtea socrului său, copacii cumpărați de Dezvoltare Urbană pentru "domnul vătaf cu moț".

Scena a fost surprinsă și de camere de supraveghere de pe proprietate. În acestea, se vede cum prefectul Mario de Mezzo se apropie de gardul gospodăriei cu telefonul și înregistrează câteva cadre, după care se furișează pe lângă casă și se face nevăzut.

Primarul spune că se simte hărțuit.

"Nu este normal să faci așa ceva, să terorizezi o familie întreagă, să nu poată sta la ei în casă, pentru că e prefectul de Olt care vine și stă la gard la tine, te filmează te pozează. Pur și simplu ne terorizează. Este o hărțuire non-stop din partea acestui om", a declarat Emil Moț, primarul Slatinei.

Pe de altă parte, prefectul de Olt susține că s-a dus să adune dovezi, după ce-ar fi primit o sesizare de la un cetățean.



"Eram în timpul programului, am primit o sesizare telefonică prin care mi s-a adus la cunoștință că Dezvoltarea Urbană din cadrul primăriei face lucrări acolo și am mers să verific personal acest lucru. Am filmat doar de pe domeniul public", susține Mario de Mezzo.

