Scandal pe revenirea lui Robert Negoiță în PSD. Firea: Să ne pregătim de 2024, dar nu cu oameni care folosesc partidul ca trambulină

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus, luni, că Robert Negoiță își dorește revenirea în formațiunea social-democraților, decizie cu care este de acord. Liderul PSD a precizat că interesul partidului va depăși “micile neînţelegeri care au existat”. Gabriela Firea pare să nu fie de acord cu această afirmație, precizând că în 2024 vor fi patru scrutine electorale pentru care social-democrații trebuie să se pregătească, dar nu cu oameni care “folosesc partidul că pe o trambulină personală”.

"Am avut discuţii cu domnul primar Robert Negoiţă. Doreşte să revină în interiorul Partidului Social Democrat. E o decizie pe care o să o iau cu toţi colegii. Eu, personal, mi-aş dori ca domnul Negoiţă să revină în PSD. Am avut o discuţie la Comitetul Regiunilor, cu preşedintele din partea PES şi am dat o scrisoare ca domnul Negoiţă să reintre din partea socialiştilor în Comitetul Regiunilor şi a fost acceptat acest lucru.

Între oameni politici există şi anumite derapaje şi supărări interne. Dar cred că interesul PSD va depăşi aceste mici neînţelegeri care au existat. Cred că Robert Negoiţă a avut anumite derapaje şi decizii greşite politic şi chiar colegial. Aşa consider, i-am şi spus", a declarat, la DC News, Marcel Ciolacu.

Gabriela Firea a transmis că partidul nu are nevoie de oameni care “folosesc partidul că pe o trambulină personală, după care, când echipa are nevoie de ei, aleg să dezerteze”.

„Interesul românilor este să-i apărăm de o guvernare incompetentă. Interesul partidului este să rămână alături de oameni, să le apărăm drepturile. Prioritatea noastră este opoziția în interesul cetățenilor.

Categoric, trebuie să ne pregătim și pentru examenele din 2024, când vor fi 4 tipuri de alegeri: locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Dar cu oameni respectabili, competenți, loiali, de cursa lungă. Și care nu folosesc partidul că pe o trambulină personală, după care, când echipa are nevoie de ei, aleg să dezerteze.

Voi spune și alte lucruri în interiorul partidului, în forurile de conducere, așa cum trebuie să procedeze orice politician respectabil. Nu vreau să dau apă la moară celor care speculează că în PSD sunt tensiuni”, a transmis președintele PSD București, Gabriela Firea.

Discuțiile privind reîntoarcerea edilului Sectorului 3 în PSD sunt mai vechi. În ianuarie, Negoiță spunea că a găsit și o soluție pentru ca astfel să nu-și piardă mandatul de primar, în condițiile în care a candidat pe listele formațiunii București 2020: fuziunea cu PSD.

De asemenea, au mai existat contre în public între Robert Negoiță și fostul primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea.

Editor : Alexandru Costea