Negoiță îi dă replica lui Firea: Am văzut oameni terorizați în trafic, fără apă caldă. Nu are legătură cu primăria nici după un mandat

Robert Negoiță a răspuns, marți la Digi24, atacului venit din partea Gabrielei Firea, care a spus că nu poate negocia cu „teroriști și asasini”, după eșecul de la alegerile locale.

„Eu cred că teroriști sunt cei care ne terorizează, eu nu cred că am terorizat pe cineva, am văzut oameni terorizați în trafic, oameni terorizați când făceau baie cu apă rece că nu aveau apă caldă, am văzut oameni terorizați că nu aveau lumină noaptea, ca pe vremea lui Ceaușescu, am văzut oameni terorizați de țânțari. Oameni terorizați că s-au făcut pasaje și poduri și că circulăm bine în timp ce realitatea este alta, am văzut multe minciuni în campanie, cred că aceștia sunt adevărații teroriști”, a spus Robert Negoiță, la Digi24.

Întrebat de ce a fost atacat de Gabriela Firea, el a răspuns: „Prima lecție la schi este să înveți să cazi, doamna Firea nu știe să piardă, e cel mai mare adversar al ei”.

„Am încercat să fac echipă cu doamna Firea o perioadă și după m-am retras, mi-am văzut de treaba mea și la alegeri nu am vrut să o susțin și de asta e și supărată, pentru bucureșteni nu este bine să continue cu doamna Firea, personal o respect, e un foarte bun comunicator, dar nu are legătură cu primăria nici după un mandat”, a completat primarul ales al sectorului 3.

El a mai spus că a fost nevoit să aștepte un an de zile pentru aviz, pentru un pod finalizat în câteva luni, și că „nu auzea nimic, vorbeam singur”.

Negoiță a exclus să se întoarcă în PSD, însă, întrebat dacă s-ar întoarce în cazul în care nu ar mai fi în partid Gabriela Firea, el a avut un lung moment de pauză, după care a răspuns: „Nu iau în calcul așa ceva, niciodată să nu zici niciodată”.

„Este de neconceput această varianta, cum am putea să fim în aceeași organizație, avem strategii de viață diferite. Nu vom fi în același partid, nu am ce să caut în aceeași echipa cu Firea, am zis că nu mă întorc”, a mai spus el.

„Eu sunt de acord cu unitatea cât să avem proiect comun. O administrație dezastruoasă, nu o să mă unesc niciodată cu așa ceva. Dacă avem obiective în care credem, dar atâta vreme cât să susținem o persoană incompetentă într-o funcție nu este un argument să ne unim pentru așa ceva”, a mai spus Negoiță.

Întrebat cum va colabora cu Nicușor Dan, el a răspuns: „Sper bine, din partea mea toată deschiderea”.

Anterior, primarul reales al sectorului 3 a publicat pe Facebook un răspuns pentru Gabriela Fira, pe care îl redăm integral:

„Sincer, nu îmi doream să scriu aceste rânduri. E prea la cald, e vorba despre cineva care a pierdut, o femeie, și m-am gândit că, dacă ies public acum, se va considera că mă urc cu picioarele pe un om care este la pământ.

Însă, din nefericire pentru cea în cauză, văd că nu se poate abține nici măcar în aceste momente, atacă, zgârie și caută vinovați pentru propriul eșec. În aceste condiții, anumite lucruri trebuie spuse, răspicat. Le spun acum, am evitat să le spun în plină campanie. Și poate, din respect pentru cel învins, nu le mai spuneam niciodată, dar văd că învinsul nu-și poate accepta înfrângerea cu demnitate…

Ca să fie clar pentru toată lumea:

- Am refuzat să fac echipă cu un om care nu a înțeles că în administrația publică, singurul lucru care contează sunt proiectele pe care le-ai livrat cetățenilor. Alegerile reprezintă momentul unui bilanț, iar dacă acest bilanț nu se vede în calitatea vieții comunității, atunci ai pierdut.

- Am refuzat să fac echipă cu un primar general care, în relația cu primăria pe care am condus-o și o voi conduce, a fost, în primul rând, preocupată de cum să facă astfel ca instituția pe care o reprezint să nu facă prea multe lucruri, terorizată fiind de paranoia potrivit căreia eu mi-aș fi dorit ca prin lucrurile pe care le făceam pentru Sectorul 3 să atac ulterior fotoliul de primar general.

Nu, doamna fostă primar, îmi doream să mă ajutați să fac parcări pentru cetățenii Sectorului 3, să se facă deratizare în Sectorul 3, îmi doream să avem iluminat public în Sectorul 3, îmi doream ca bulevardele din Sectorul 3, aflate în subordinea dvs, să fie demne de un Sector European, îmi doream și eu apă caldă pentru comunitatea noastră. În esență, îmi doream să vă faceți treaba în raport cu cetățenii Sectorului 3, să rezolvați lucrurile care țineau prin lege de responsabilitatea Primăriei Generale. Și v-am rugat, ani de zile, iar când am văzut că nu vreți să faceți aceste lucruri, m-am oferit să le fac eu cu insituția pe care o conduceam, pe banii Sectorului 3, chiar dacă aveam un buget de șase ori mai mic.

Nici asta nu s-a putut, că vă era frică să nu care cumva să demonstreze cineva că se poate. Și m-ați blocat zâmbindu-mi în față, asta apropo de trădare, de familie, de camaraderie…

- În aceste condiții, am obosit să le explic cetățenilor Sectorului 3 de ce nu poate face Primăria Sectorului 3, treaba Primăriei Generale. Și da, în aceste condiții, am considerat că nu este corect pentru comunitatea pe care o conduc, să le spun oamenilor că totul e roz, că sunteți un bun primar general. Ar fi fost nedrept față de oameni, ar fi fost incorect să aleg familia în detrimentul cetățenilor Sectorului 3.

- Văd că vorbiți de lipsa unei stângi unite, de echipă, clamați solidaritate în fața inamicului, dar din nefericire dvs sunteți propriul inamic. Sunteți victima propriei dorințe de mărire, a lipsei spiritului de echipă, a calcului politicianist ieftin și de scurtă durată. Sunteți victima propriilor decizii.

Cât despre locul crimei, vă spun doar atât: cum aș fi putut eu să vă susțin în fața cetățenilor Sectorului 3, și să vă ajut să vă întoarceti la locul crimei, adică la Primăria Generală, când știam cum ați pus mai presus în raport cu dânșii, propriile interese, în defavoarea comunității pe care o reprezint?

Asta ca să înțelegeți că nu a fost o chestiune personală, nu era vorba despre mine. Pentru mine, omul Gabriela Firea rămâne același pe care l-am primit și îl primesc și în viitor cu sufletul deschis în familie. În schimb, Primarul Gabriela Firea este ceea ce am descris mai sus.”

