Schimbările anunțate de Viorica Dăncilă după prima ședință a conducerii PSD fără Liviu Dragnea

Președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a spus, după prima ședință a Biroului Permanent Național desfășurată după condamnarea și încarcerarea lui Liviu Dragnea, că deciziile vor fi luate doar după ce vor fi ascultate toate vocile din partid. În ceea ce privește justiția, Dăncilă a spus că s-a discutat foarte mult despre acest subiect, în detrimentul altor probleme care îi interesează pe alegători.

„ Am înțeles cu toții semnificația votului și am dispus să avem o analiză în partid, să vedem care sunt greșelile pe care le-am făcut. Am hotărât ca funcția de președinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, Biroul Permanent Național să se întâlnască în fiecare luni a săptămânii, iar CEx să se întrunească o dată pe lună”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a adăugat că la ședințele conducerii partidului vor fi prezenți și miniștrii.

„Toți vor să menținem guvernarea, să mergem mai departe, să revenim la ce am promis în 2016, să trecem de această perioadă dificilă, să ne apropiem de cetățeni”, a spus Dăncilă.

„Am ascultat punctul de vedere al fiecăruia, au fost multe luări de uvânt, acesta trebuie să fie modul în care procedăm, să ascultăm opinia fiecăruia”, a adăugat ea.

Întrebată ce decizie s-a luat în BPN în ceea ce privește justiția, Dăncilă a spus: „Mulți consideră că au fost multe discuții despre justiție, cred că acest lucru a nemulțumit o mare parte a electoratului, trebuie să vorbim de probleme sociale, economice”.

Întrebată cum arată PSD fără Liviu Dragnea, Dăncilă a spus: „Nu e ușor, un rezultat la europarlamentare care nu poate mulțumi, președintele partidului arestat, e o situație dificilă. Dar de fiecare dată în momente grele, PSD a dat dovadă de unitate și merge mai departe”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a adăugat că nu vrea ca PSD să fie considerat un partid al corupților, în condițiile în care sunt și oameni din alte partide care au probleme cu legea.

„Nu aș vrea să lipiți această etichetă doar PSD. Dacă ne uităm și la alte partide, sunt destui oameni care au probleme penale, care au dosare în curs. Tocmai această idee care a fost inoculată în această perioadă, că problemele cu justiția sunt numai la PSD, a fost incorectă. Eu cred că aceste probleme trebuie să le deconteze fiecare partid și persoana care are probleme cu justiția, nu trebuie să le decontăm toți. De ce să fim judecați toți? Cei care au probleme să și le rezolve, dar eu nu cred că un partid trebuie privit în ansamblu ca și corupt”, a spus Viorica Dăncilă.