Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL

La mai puțin de un an de la intrarea în Parlament pe valul „suveranist”, mai mulți aleși ai SOS România și POT au schimbat tabăra și s-au înscris în partidele pe care le contestau în campanie. PSD a atras cea mai mare parte dintre ei, în timp ce PNL a „câștigat” doi deputați veniți din AUR și POT. Alții au pus bazele propriului grup - PACE, Întâi România – de unde amenință acum Guvernul cu moțiune de cenzură.

Numeroși aleși pe listele SOS și POT s-au răzgândit după ce au intrat în Parlament și au migrat în doar câteva luni spre alte partide. Cei mai mulți au mers spre Partidul Social-Democrat. Potrivit datelor de pe site-ul Camerei Deputaților, în prezent figurează în grupul deputaților social-democrați 5 aleși pe listele SOS România, partid condus de Diana Șoșoacă, și 2 de la POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă. Tot în grupul PSD s-a înscris și un senator ales inițial la SOS, în timp ce la grupul PNL de la Camera Deputaților au trecut un ales de la POT și altul de la AUR.

L-au susținut pe Călin Georgescu, apoi s-au refugiat în grupul PSD

Lucian Andrușcă;

Andrușcă este unul dintre parlamentarii care s-au mutat de la POT la grupul PSD, după doar patru luni de când și-a preluat mandatul în Legislativ. Plecarea din POT a avut loc în luna mai, iar în iunie trecea deja în rândurile social-democraților.

Anterior, Lucian Andrușcă l-a susținut pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale și chiar s-a aflat în rândurile parlamentarilor care au protestat pe holurile Legislativului după ce candidatura lui Călin Georgescu nu a mai fost acceptată.

Sursa: Facebook/ Lucian Andrușca

A semnat „din greșeală” moțiunea împotriva Guvernului, din rândurile Puterii

Dorin Popa;

Un alt parlamentar care a trecut de la POT la PSD este Dorin Popa. A demisionat tot în luna mai din partidul condus de Anamaria Gavrilă, acuzând-o pe președinta formațiunii că l-a amenințat.

Tot un susținător al lui Călin Georgescu, Dorin Popa a strâns semnături pentru candidatura acestuia și a promovat intens mesajul „turul 2 înapoi”. În luna septembrie, o dată cu noua sesiune parlamentară, când deja figura în grupul PSD, Dorin Popa a semnat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care și PSD face parte. Ulterior, acesta a transmis că a semnat „din greșeală” și a retras semnătura.

Sursa: Facebook/ Dorin Popa

Iosif Florin Jianu;

Jianu se înscrie în rândul parlamentarilor care au plecat din SOS România, nemulțumiți de conducerea formațiunii. Tot în iunie 2025 s-a înscris în grupul PSD, chiar dacă cu numai câteva luni înainte promitea că „suveraniștii sunt mai uniți ca niciodată”.

„Astăzi, suveraniștii sunt mai uniți ca niciodată! Chiar dacă prezentarea partidelor suveraniste este făcută trunchiat, încercându-se dezbinarea lor, realitatea este clară: suveranismul prinde forță, iar vocea celor care apără interesele naționale nu poate fi redusă la tăcere!”, a scris acesta pe 3 martie 2025, cât încă figura în SOS, pe pagina sa de Facebook.

Într-o altă postare, Jianu spunea că „Guvernarea PSD-PNL-UDMR a adus doar faliment”.

Tot de la SOS România s-au înscris în grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și Ștefan Alexandru Băișanu, Cosmin Andrei, Alexandrin Moiseev și Ecaterina Mariana Szoke. De asemenea, social-democrații au acceptat și în grupul de la Senat un fost ales SOS România, pe Ionel Carp.

De la AUR și POT au trecut la PNL

Și Partidul Național Liberal a cooptat deputați din rândurile partidelor „suveraniste”. De la AUR s-a înscris în PNL Neacșu Andreea Firuța, care activează alături de liberali din septembrie 2025. Deputata nu mai are postări pe rețelele sociale din vremea când era membră AUR. Totuși, filiala AUR Neamț, pe listele căreia a prins un loc în Parlament la finalul anului trecut, a avut numeroase atacuri la adresa actualei Puteri.

Tot la PNL a migrat și Andrei Ionuț Teslariu, ales pe listele POT inițial. Deputatul a declarat că se „identifică” cu doctrina PNL și că formațiunea din care făcea parte „merge într-o direcție greșită”.

Fostul deputat POT s-a fotografiat alături de premierul Ilie Bolojan la Congresul PNL din iulie. Sursa: Facebook/ Andrei Ionut Teslariu

Grupurile SOS și POT de la Senat s-au dizolvat rapid

Grupurile SOS România și POT din cadrul Senatului s-au dizolvat, la nici șase luni de la preluarea mandatelor, după ce aleșii formațiunilor au plecat sau au fost dați afară din partid în urma unor scandaluri interne.

Pe 26 mai, chiar în ziua în care Nicușor Dan era învestit ca președinte al României, grupul POT de la Senat s-a dizolvat după ce doi dintre cei șapte senatori care mai rămăseseră în partid și-au anunțat și ei demisia - Liviu Fodoca și Ștefan Borțun. Pentru a forma un grup parlamentar la Senat este nevoie de minim șapte senatori.

Câteva zile mai târziu, pe 30 iunie, se dizolva și grupul SOS România, după ce Diana Șoșoacă, președinta partidului, a anunțat că i-a exclus din partid pe senatorii: Cosmina Cerva, Dorin Silviu Petrea și Clement Sava, iar formațiunea a rămas fără numărul minim de aleși pentru a constitui un grup.

Ulterior, o parte din senatorii care au plecat din SOS și POT s-au reorganizat într-un nou grup - PACE, Întâi România. Acum, aceștia au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern. Demersul a adunat deja semnături și din rândurile parlamentarilor neafiliați de la Camera Deputaților, plecați și ei din rândurile partidelor „suveraniste”, dar moțiunea a fost semnată inclusiv de Victor Ponta, care deși s-a autosuspendat din PSD, figurează în continuare în grupul parlamentar al social-democraților.

Moțiunea anunțată de Opoziție nu face nicio mențiune la adresa PSD și vizează „progresiștii” de la guvernare, lucru care reiese chiar din titlul acesteia -„România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Moțiunea va fi depusă vineri, urmând să fie stabilită data pentru dezbatere și vot.