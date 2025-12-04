Live TV

Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
senat 2
Foto: Facebook
Din articol
L-au susținut pe Călin Georgescu, apoi s-au refugiat în grupul PSD A semnat „din greșeală” moțiunea împotriva Guvernului, din rândurile Puterii De la AUR și POT au trecut la PNL Grupurile SOS și POT de la Senat s-au dizolvat rapid

La mai puțin de un an de la intrarea în Parlament pe valul „suveranist”, mai mulți aleși ai SOS România și POT au schimbat tabăra și s-au înscris în partidele pe care le contestau în campanie. PSD a atras cea mai mare parte dintre ei, în timp ce PNL a „câștigat” doi deputați veniți din AUR și POT. Alții au pus bazele propriului grup - PACE, Întâi România – de unde amenință acum Guvernul cu moțiune de cenzură.

Numeroși aleși pe listele SOS și POT s-au răzgândit după ce au intrat în Parlament și au migrat în doar câteva luni spre alte partide. Cei mai mulți au mers spre Partidul Social-Democrat. Potrivit datelor de pe site-ul Camerei Deputaților, în prezent figurează în grupul deputaților social-democrați 5 aleși pe listele SOS România, partid condus de Diana Șoșoacă, și 2 de la POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă. Tot în grupul PSD s-a înscris și un senator ales inițial la SOS, în timp ce la grupul PNL de la Camera Deputaților au trecut un ales de la POT și altul de la AUR. 

L-au susținut pe Călin Georgescu, apoi s-au refugiat în grupul PSD

  • Lucian Andrușcă;

Andrușcă este unul dintre parlamentarii care s-au mutat de la POT la grupul PSD, după doar patru luni de când și-a preluat mandatul în Legislativ. Plecarea din POT a avut loc în luna mai, iar în iunie trecea deja în rândurile social-democraților. 

Anterior, Lucian Andrușcă l-a susținut pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale și chiar s-a aflat în rândurile parlamentarilor care au protestat pe holurile Legislativului după ce candidatura lui Călin Georgescu nu a mai fost acceptată. 

Screenshot 2025-12-03 at 16.36.57
Sursa: Facebook/ Lucian Andrușca

A semnat „din greșeală” moțiunea împotriva Guvernului, din rândurile Puterii

  • Dorin Popa;

Un alt parlamentar care a trecut de la POT la PSD este Dorin Popa. A demisionat tot în luna mai din partidul condus de Anamaria Gavrilă, acuzând-o pe președinta formațiunii că l-a amenințat. 

Tot un susținător al lui Călin Georgescu, Dorin Popa a strâns semnături pentru candidatura acestuia și a promovat intens mesajul „turul 2 înapoi”. În luna septembrie, o dată cu noua sesiune parlamentară, când deja figura în grupul PSD, Dorin Popa a semnat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care și PSD face parte. Ulterior, acesta a transmis că a semnat „din greșeală” și a retras semnătura.

Screenshot 2025-12-03 at 16.59.13
Sursa: Facebook/ Dorin Popa
  • Iosif Florin Jianu;

Jianu se înscrie în rândul parlamentarilor care au plecat din SOS România, nemulțumiți de conducerea formațiunii. Tot în iunie 2025 s-a înscris în grupul PSD, chiar dacă cu numai câteva luni înainte promitea că „suveraniștii sunt mai uniți ca niciodată”. 

„Astăzi, suveraniștii sunt mai uniți ca niciodată! Chiar dacă prezentarea partidelor suveraniste este făcută trunchiat, încercându-se dezbinarea lor, realitatea este clară: suveranismul prinde forță, iar vocea celor care apără interesele naționale nu poate fi redusă la tăcere!”, a scris acesta pe 3 martie 2025, cât încă figura în SOS, pe pagina sa de Facebook.

Într-o altă postare, Jianu spunea că „Guvernarea PSD-PNL-UDMR a adus doar faliment”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tot de la SOS România s-au înscris în grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și Ștefan Alexandru Băișanu, Cosmin Andrei, Alexandrin Moiseev și Ecaterina Mariana Szoke. De asemenea, social-democrații au acceptat și în grupul de la Senat un fost ales SOS România, pe Ionel Carp. 

De la AUR și POT au trecut la PNL

Și Partidul Național Liberal a cooptat deputați din rândurile partidelor „suveraniste”. De la AUR s-a înscris în PNL Neacșu Andreea Firuța, care activează alături de liberali din septembrie 2025. Deputata nu mai are postări pe rețelele sociale din vremea când era membră AUR. Totuși, filiala AUR Neamț, pe listele căreia a prins un loc în Parlament la finalul anului trecut, a avut numeroase atacuri la adresa actualei Puteri.

Tot la PNL a migrat și Andrei Ionuț Teslariu, ales pe listele POT inițial. Deputatul a declarat că se „identifică” cu doctrina PNL și că formațiunea din care făcea parte „merge într-o direcție greșită”. 

teslariu si bolojan
Fostul deputat POT s-a fotografiat alături de premierul Ilie Bolojan la Congresul PNL din iulie. Sursa: Facebook/ Andrei Ionut Teslariu

Grupurile SOS și POT de la Senat s-au dizolvat rapid

Grupurile SOS România și POT din cadrul Senatului s-au dizolvat, la nici șase luni de la preluarea mandatelor, după ce aleșii formațiunilor au plecat sau au fost dați afară din partid în urma unor scandaluri interne. 

Pe 26 mai, chiar în ziua în care Nicușor Dan era învestit ca președinte al României, grupul POT de la Senat s-a dizolvat după ce doi dintre cei șapte senatori care mai rămăseseră în partid și-au anunțat și ei demisia - Liviu Fodoca și Ștefan Borțun. Pentru a forma un grup parlamentar la Senat este nevoie de minim șapte senatori.

Câteva zile mai târziu, pe 30 iunie, se dizolva și grupul SOS România, după ce Diana Șoșoacă, președinta partidului, a anunțat că i-a exclus din partid pe senatorii: Cosmina Cerva, Dorin Silviu Petrea și Clement Sava, iar formațiunea a rămas fără numărul minim de aleși pentru a constitui un grup.

Ulterior, o parte din senatorii care au plecat din SOS și POT s-au reorganizat într-un nou grup - PACE, Întâi România. Acum, aceștia au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern. Demersul a adunat deja semnături și din rândurile parlamentarilor neafiliați de la Camera Deputaților, plecați și ei din rândurile partidelor „suveraniste”, dar moțiunea a fost semnată inclusiv de Victor Ponta, care deși s-a autosuspendat din PSD, figurează în continuare în grupul parlamentar al social-democraților. 

Moțiunea anunțată de Opoziție nu face nicio mențiune la adresa PSD și vizează „progresiștii” de la guvernare, lucru care reiese chiar din titlul acesteia -România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Moțiunea va fi depusă vineri, urmând să fie stabilită data pentru dezbatere și vot. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, reacție în scandalul dintre PSD și USR: „Nu mi se pare deloc profitabil că se atacă între ei”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor să meargă de urgență în Prahova: Asta trebuie să facă premierul
Screenshot 2025-12-03 at 13.34.18
Scandal între USR și PNL. Drulă a filmat un clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu. Cum explică Nicușor Dan situația
pupitru psd
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu”
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot...
isw
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme...
Captura
Alunecare de teren pe DN1. Ciprian Șerban: Vina aparține...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...