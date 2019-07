Se simte Dan Barna atacat de PNL, după ce și-a anunțat candidatura la președinție? Răspunsul șefului USR

Dan Barna, desemnat săptămâna trecută candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie, a fost întrebat la Digi24 dacă se simte atacat de PNL, partid care susține candidatura pentru un nou mandat a președintelui Klaus Iohannis.

„Am văzut că... bine, și în campania la europarlamentare, ne aducem aminte, la Cluj, ce elan au avut tinerii PNL de a distribui pliante mincinoase cu afirmații zise ale USR-PLUS. Probabil și în această campanie care va urma se vor întâmpla lucruri din astea. Eu sper să rămână marginale, sper să existe la PNL înțelepciunea – și am discutat cu câțiva lideri care mi-au confirmat că au această abordare, vom vedea dacă ea se va materializa și în fapte – înțelepciunea de a înțelege că România are acum o oportunitate foarte bună să aibă în turul al doilea doi candidați care să vorbească despre viziuni de Românie și despre ceva ce poate să fie pozitiv, în sfârșit, după ce toate ciclurile electorale pentru președinție până în momentul ăsta au fost răul mai mic, bătălie din cazemate, aruncând cărămizi dintr-o parte în alta. Sunt încrezător că de data asta n-o să se întâmple așa”, a spus Dan Barna.

„Cel mai simplu este: eu am cazemata mea, ăștia-s băieții mei, cu restul ne batem cu toată lumea. Asta e o abordare și e varianta cealaltă, în care le propui românilor, electoratului, o viziune. Sunt convins că și candidatul PNL va avea o altă viziune și oamenii vor putea să aleagă într-un mod normal, firesc, fără minciuni ordinare, care se încearcă să se rostogolească în spațiul public. Numai citind unele articole despre mine – niște inepții de și râsul e în afara oricărei logici. Avem o oportunitate, depinde de noi și va depinde de maturitatea actualei clase politice cum ne raportăm la ea”, a mai spus Dan Barna.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a spus astăzi că „românii au suficient discernământ şi vor merge pe mâna celui mai serios şi reprezentativ candidat la Preşedinţie, care este Klaus Iohannis”. A fost răspunsul lui Orban, întrebat dacă o candidatură a lui Dan Barna la preşedinţie va scădea şansele pentru un nou mandat în cazul lui Klaus Iohannis.