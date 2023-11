Sebastian Burduja: Bucureştiul este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga sau Amsterdam

După alegerea sa în calitate de șef interimar în fruntea PNL București, Sebastian Burduja a declarat că datele europene arată că Bucureştiul este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga sau Amsterdam, având cel mai mare ritm de creștere, însă e pe ultimul loc la indicele de calitate al administraţiei publice. "Am susţinut în faţa colegilor mei să fim într-adevăr «prin noi înşine», aşa cum a spus Vintilă Brătianu, un fost primar al Bucureştiului de altfel. Asta înseamnă să venim în faţa bucureştenilor cu cea mai bună ofertă", a adăugat liderul interimar al PNL Bucureşti şi ministru al Energiei.

"Mulţumesc foarte mult colegilor mei din Biroul Naţional pentru încrederea pe care mi-au acordat-o astăzi şi pentru această desemnare ca preşedinte interimar al filialei Bucureşti a PNL. Sunt conştient că este o misiune deosebit de dificilă. Pe de o parte pentru că timpul este foarte scurt pentru pregătirea următoarelor runde de alegeri. Pe de altă parte pentru că miza Bucureştiului este una aparte.

În plan politic, Bucureştiul dă semnalul pentru o ţară întreagă, inclusiv pentru PNL. În plan economic, Bucureştiul este principalul motor de dezvoltare pentru România şi ştim că, împreună cu zona limitrofă, înseamnă jumătate din PIB al României, din tot ceea ce se produce în România. Ştim, totodată, că acest municipiu are nevoie de soluţii liberale. Are nevoie de o dezvoltare, are nevoie să respire, are nevoie să iasă din starea de paralizie în care se regăseşte de ani şi ani de zile. Fie din cauze legate de corupţie, fie din cauze legate de nepăsare sau cauze legate de pură incompetenţă", a afirmat Sebastian Burduja, după BPN al PNL de luni, notează news.ro.

El a mai spus că, potrivit statisticilor europene, Bucureştiul este mai dezvoltat ca alte oraşe precum Madrid, Berlin, Copenhaga sau Amsterdam, însă privind indicele de calitate al administraţiei publice, Bucureştiul e pe ultimul loc.

"Bucureştiul, pe toate datele europene, este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga, Amsterdam şi orice altă Capitală din centrul şi estul Europei şi are cel mai mare ritm de creştere. Tot pe datele europene, pe indicele de calitate al administraţiei publice, Bucureştiul este ultimul. Deci este cel mai prost administrat oraş, capitală din UE. Asta este realitatea de astăzi.

Sunt convins că PNL are cele mai bune exemple de dezvoltare, de politici locale. Le-am văzut la Cluj, la Oradea, la Piatra Neamţ, la Reşiţa. Le-am văzut în Sectorul 6 în Bucureşti ce înseamnă o administraţie liberală şi un interval scurt de timp în care Sectorul 6 a căpătat o altă faţă. De aceea am susţinut în faţa colegilor mei să fim într-adevăr «prin noi înşine», aşa cum a spus Vintilă Brătianu, un fost primar al Bucureştiului de altfel. Asta înseamnă să venim în faţa bucureştenilor cu cea mai bună ofertă, cu cei mai buni lideri, pentru că iertaţi-mă, dar ca bucureştean născut în Bucureşti, mă trezesc dimineaţa şi e posibil să nu am apă caldă sau merg pe stradă şi este posibil să mă împiedic pentru că trotuarul nu a mai fost reabilitat de zeci de ani sau mă plimb prin parcul Cişmigiu şi e posibil să nu ies chiar în regulă de acolo din cauza diverselor fenomene.

Deci te doare sufletul să ai cea mai dezvoltată capitală din întreaga regiune, cu un PIB peste cel al Bulgariei şi a multor altor ţări din regiune şi să fie un oraş care arată pur şi simplu ca un sat fără câini sau cel puţin ca un oraş fără lideri", a mai explicat Burduja.

