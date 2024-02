Ședință de Consiliu Local cu înjurături și bătaie, marți, în Curtea de Argeș. Discuțiile despre aprobarea bugetului pe 2024 au fost înlocuite repede de urlete, injurii și îmbrânceli. Scandalul ar fi pornit de la proiectul viitoarei șosele de centură, a cărei construcție ar viza demolarea unor case și grădini, spre nemulțumirea oamenilor din zonă, spun liberalii. În replică, primarul social democrat susține că e vorba de manipulare și că traseul șoselei nu a fost încă definitivat, scrie Ancheta Online.

Imaginile au fost surprinse în ședința de CL Curtea de Argeș și au fost făcute publice de liberali. Nu doar că s-au aruncat cuvinte grele, ci chiar s-a lăsat și cu bătaie, un consilider local liberal fiind lovit de un consilier local PSD, scrie ziarexclusiv.info.

Sâmburele scandalului ar fi fost proiectul șoselei de centură, care ar fi nemulțumit mai mulți localnici, scriu jurnaliștii de la Ancheta Online.

"Eu nu am fost în sală, dar înțeleg că un grup de oameni nemulțumiți de un proiect legat de centura orașului la Curtea de Argeș, de modul total lipsit de transparență, de modul cum a fost gestionat acest proiect, au venit să vorbească cu primarul și au fost îmbrânciți, împinși, că de ce s-au pus în primul rând, că de ce au venit, că nu e treaba lor să vină la primărie și tot așa. Lucru acesta a creat o tensiune foarte mare. Este vorba de un întreg cartier, Marina din Curtea de Argeș, pe unde trece centura și oamenii de acolo nu au știut care e traseul, nu au primit nicio notificare oficială de la Primărie și au venit să vorbească, fiind prima ședință de când a început proiectul acesta cu studiul de fezabilitate. (…) Au fost mai multe probleme cu proiectele de pe ordine de zi, unele au fost retrase pentru că n-au întrunit condițiile pentru a fi validate în comisiile de specialitate. Fiind tensiune au început să se înjure și să urle unii la alții, etc. (…) Nu poate viceprimarul să împingă un om care vrea să stea pe primul rând…că înțeleg că asta a fost la începutul ședinței. (…) Oamenii sunt foarte supărați pentru că vine șoseaua de centura și le dărâmă casa, grădina și ce mai au ei pe acolo. Ei nu au știut de acest proiect, nu li s-a spus, iar acum s-au trezit cu utilajele care fac săpături pentru studiul de fezabilitate. (…) Proiectul acesta nu se întâmplă mâine, dar se va întâmpla. Și lipsa totală de transparență din partea primăriei duce la astfel de situații”, a declarat Cosmin Petrescu, președinte PNL Curtea de Argeș și totodată candidatul liberal la Primăria Curtea de Argeș, pentru sursa citată.

De partea cealaltă, primarul de la Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu, totodată si președinte PSD Curtea de Argeș, spune că scandalul ar fi plecat de la o serie de manipulări.

"În linii mari câțiva consilieri din opoziție au manipulat niște cetățeni dintr-o anumită zonă a orașului pe unde, potențial, va trece centura municipiului Curtea de Argeș, cu dezinformări, cum că li se dărâme case. Și asta aruncându-se pe masa celor care au făcut asta o planșă scoasă de pe la CNAIR, cu o soluție care, la acest moment, este o propunere de traseu. Nu este stabilit final, pentru că hotărârea se va lua în comisia tehnică de la CNAIR și de la Ministerul Transporturilor. Studiul de fezabilitate, termenul de predare va fi undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, iar în partea finală în Consiliul Local. Sunt acele manipulări înainte de campanie, unii care nu știu altceva decât să… cei care au făcut această manipulare nici nu știu să se uite pe o planșă, schiță sau proiect. (…) Din informația pe care o am nu va fi afectat decât terenul liber de construcții, adică grădină, pajiște, pădure. Nu am vreo informație cum că din acest traseu de circa 7,8 km va fi afectată vreo casă. (…) Noi ca UAT am avut un parteneriat cu CNAIR și Ministerul Transporturilor de demarare a procedurilor, dar ei stabilesc, ei au comisia, de la ei se aprobă toți indicatorii tehnici. Nu m-am erijat în primarul care dictează pe unde să se face o autostradă sau o centură cu toate că sunt inginer de meserie. E departe de mine! (…) De când am venit în fruntea administrației locale sunt finalizate proiecte de peste 53 de milioane de euro. De asemenea, la bugetul pe care l-am aprobat pe acest an peste 65% sunt în investiții. (…) Curtea de Argeș fără o centură ocolitoare, peste 4 ani, va fi un oraș blocat!", a declarat, pentru sursa citată, Constantin Panțurescu, primarul orașului Curtea de Argeș.

Miercuri, PNL Argeș a transmis un comunicat de presă prin care a solicitat atât demisia viceprimarului din Curtea de Argeș, cât și pe cea a șefului de la Serviciul Piețe.

"PNL Curtea de Argeș condamnă ferm actele de violență, atât fizică, cât și verbală, petrecute în cadrul ședinței Consiliului Local de ieri. Solicităm public demisiile viceprimarului orașului Curtea de Argeș, Ștefan Dumitrache și șefului de la Serviciul Piețe, Ionel Păunescu. Astfel de comportamente sunt inacceptabile și nu reflectă valorile și principiile pe care le promovăm în comunitatea noastră", se arată în comunicatul PNL Curtea de Argeș.

