Diana Șoșoacă și-a exclus soțul din partid. Scandalul dintre cei doi soți a debutat public acum câteva zile cu un anunț al senatoarei cum că l-a suspendat pe Silvestru Șoșoacă din conducerea partidului SOS România. Pentru a-l salva de serviciile secrete, spunea ea, lăsând să se înțeleagă că soțul e ar fi controlat sau șantajat de alții. De la suspendare s-a ajuns la excludere. Într-un interviu acordat digi24.ro, Silvestru Șoșoacă afirmă astăzi că soția lui ar avea o poveste de dragoste cu un alt bărbat și că excluderea sa din partid, de Dragobete, ar avea o simbolistică conjugală. Ce spune Silvestru Șoșoară despre legăturile partidului SOS cu Moscova, dar cine ar fi cel care se află în spatele deciziilor pro-ruse ale Dianei Șoșoacă, citiți în interviul care urmează.

Care este de fapt motivul pentru care dvs și Diana Șoșoacă ați ajuns…

Haideți să îi spunem Diana Iovanovici. Sau Iovanovici Diana. Mă deranjează faptul că încă Diana se mai numește Șoșoacă.

Ok. Revin, ați ajuns aproape de divorț. Care credeți că e motivul? Ce v-a adus aici? Politica?

Da. Degradarea relației noastre a început după obținerea funcției de senator de către Diana. Și după, bineînțeles, pierderea contactului cu realitatea. Știți cum e, când un om ajunge ba cu putere, ba cu avere, ba cu poziție socială, simte nevoia să, nu știu, să se dea mare. Să epateze în mod exagerat. Iar Diana era maestră la așa ceva. Și, din păcate, asta a dus și la degradarea relației noastre. Am fost persoane publice, am ieșit mult în public. Diana are și o nebunie cu controlul, să controleze tot în jurul ei, inclusiv pe mine, da, pentru că păream doar un obiect pentru ea. Faptul ăsta a dus la nenumărate certuri, la divergențe de opinii. Când am început să facem partidul s-au accentuat divergențele de opinii. Pentru că eu gândesc într-un el, ea gândește într-un alt fel. Ea e extraordinară pe PR și comunicare. E magnifică. După cum ați văzut e cel mai bun om politic din România pe așa ceva. Eu sunt maestru pe HR și pe organizare. Eu nu mă pricep foarte tare la ce face ea, ea e habarnistă la ce fac eu. Dar insista să facă și treaba mea, făcând praf lucrurile în partid. A oprit organizarea partidului, a blocat-o, am ajuns la certuri. Până când am ajuns să ne certăm ca chiorii, din păcate.

Cât de greu e să conviețuiești cu ea?

La început a fost foarte frumos, foarte bine, m-a ascultat.

Ce înseamnă la început?

Păi, când ne-am căsătorit, acum șapte ani. M-a ascultat, nu-mi ieșea din cuvânt. Am mers foarte bine, am mers înainte, am prosperat din punct de vedere financiar. A fost o perioadă extraordinară, am călătorit prin țară, prin străinătate, cu vacanțe făcute. Cât timp m-a ascultat. A fost iarăși bine pe perioada pandemiei. Căci eu fiind naționalistul, ea era o simpatizantă USR pe vremea aceea, am tras-o pe curentul naționalist. Am făcut-o liderul curentului naționalist din România. Adică a devenit ea lângă mine, nu că am modelat-o eu. Dar am avut o mare contribuție. După aceea am dus-o la Iași, ea nu fusese niciodată în Iași și într-o lună și-o săptămână, a fost senator de Iași. Titulatură pe care o are și azi. A fost bine. Dar după aceea relația s-a degradat până când astăzi aș putea să spun că este imposibil să mai viețuiești cu ea în casă. Bine, altul ar putea să o ia de la zero. Și am înțeles că se și întâmplă asta. Nu mă interesează. Ea e oricum în căutare de schimbare, de nou. Tot timpul e în căutare de nou, de altceva. Cei vechi, colaboratorii ei vechi, nu e mai e nimeni în preajma sa. I-a îndepărtat de mult. Rămăsesem ultimul mohican. Și a simțit nevoia acum în prag de alegeri să scape și de mine, că o incomodam, probabil. Deci este imposibil pentru mine să mai trăiesc lângă ea.

Public, aceste certuri au apărut în preajma întâlnirii pe care soția dvs a avut-o cu ambasadorul Moscovei la București. Cine a sfătuit-o pe soția dvs să meargă la întâlnirea cu ambasadorul Rusiei?

Atunci, prima dată, am luat decizia de comun acord. Era chiar obligatoriu să spălăm obrazul României, care rupsese relațiile diplomatice cu Federația Rusă. Un lucru extrem de periculos pentru un vecin puternic, între primii trei economic și militar din lume, cu care nu te joci. Și care e și în expansiune către frontierele tale. Atunci am simit să facem asta, am luat împreună decizia. Am riscat, dar ne-a ieșit din punct de vedere al PR-ului, din punct de vedere mediatic. Deși dvs, presa, ne-ați dat nenumărate bobârnace. Mai ales presa aservită Vestului. Dar am făcut asta și am legat o relație între Partidul SOS România sau Cabinetul de senator Iovanovici Diana și Federația Rusă. Eh, dar de atunci nu mai era nevoie să facem asta. A fost o chestiune de PR pentru ea și pentru partidul nostru și nu mai era nevoie. Am avut multe dispute cu ea și am zis că nu mai mergem. Valul de simpatie pro-rusă din România s-a pornit la începutul războiului ca antisimpatie ucraineeană. Știm că românii nu o duc foarte bine în Ucraina, noi am simțit nevoia să-i apărăm cumva. Dar valul acela stingându-se, nu mai era nevoie nici de noi ca să mai mergem atât de des acolo, ca să ne rusificați dvs. Că n-am avut niciun avantaj, credeți-ne, nici financiar, nici politic, decât capital de simpatie: Să vedem dacă se va răsfrânge pozitiv sau negativ la următoarele alegeri.

Au fost mai multe întâlniri cu ambasada Rusiei.

Da, au fost mai multe recepții la care a participat, iar Diana în două rânduri a fost și personal, fără mine, cu un consilier, mă rog, de-al ei. Cu care nu sunt de acord nici astăzi. Pentru probleme de stat. Pentru probleme pe care președintele României ar fi trebuit să le discute cu Federația Rusă. Am zis: dacă nu avem președinte în România, că omul ăla e plecat în vacanțe tot timpul, Diana, hai, du-te și fă pe președintele, vorbește cu oamenii ăia cu care nu vorbește nimeni. Și asta a fost ideea. Dar nu foarte des trebuie să faci lucrurile astea. Repet, se demonetizează la un moment dat.

Consilierul ”neprins în acte”

Dvs ați spus la un moment dat într-o scrisoare către soție: “Cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova”. Mai concret, la cine vă refereați?

Nu dau nume concrete. Șă-și asume ea, că sunt consilierii ei. Unii plătiți, unii neplătiți, bineînțeles. Sunt mulți binevoitori, cu ghilimele, care vin cu tot felul de idei. Unele năstrușnice, altele bune. Aici e vorba de un domn consilier care nu este prins în acte. Mai este și șeful MISA pe Europa, bănuiesc că este agent Mossad. Adică un om care vrea să-i facă cariera politică praf.

MISA, Mossad. Ce înseamnă toate astea?

Nu, acel om are mai multe titulaturi. Inclusiv șeful MISA pe Europa.

MISA, adică acea organizație spirituală?

Aceea de yoga, de absolut și neabsolut. Că știm că nu sunt deloc absoluți.

”Eu trebuia s-o țin pe linia dreaptă. Cu biciul și zăhărelul”

Revin la chestiunea cu Moscova. Ați spus că Diana Iovanivici-Șoșoacă ar trebui să ia banii Moscovei.

Nu, nu. Stați, dați-mi voie. Nu e o declarația publică. Era un of al meu, pe care o doamnă pe care o consideram amica noastră, care de fapt mă înregistra telefonic, în scopul de a da pe piață, pe NV, că doar nu oi fi pus eu în mișcare lucrul ăsta, să fim serioși. Nu, era vorba de un păienjeșniș de informații mai mult sau mai puțin adevărate, care tot circulă și pe care eu i le serveam Dianei, ca s-o manevrez într-un fel, s-o țin pe calea cea dreaptă. La un moment dat, nemai având autoritate asupra ei, o manevram fie prin consilieri, ori o speriam prin diferite lucruri mici, gen cu bau-bau, ori îi arătam o posibilitate fantastică performanță, de câștig, de laudă, de glorie în altă partide. Deci, tot ca pentru copiii mici, cu acadeaua. Deci, fie cu bau-bau, fie cu acadeaua. Diana e foarte ușor de dus de nas. E o ființă emoțională, nu e rațională și se vede asta de la distanță. Cititorii dvs cred că știu despre ce vorbesc. Eu trebuia s-o țin pe linia dreaptă. Cu biciul și zăhărelul. Făcea parte din acțiunea zăhărelul. Nu are nicio legătură cu realitatea, trebuie să recunosc.

Explicația dvs nu este foarte clară, pentru că….

Nu, Moscova nu dă bani la nimeni, să ne înțelegem. Cel puțin nouă nu ne dau bani. Trăim cu aceleași haine, uitați-vă ce pantofi are în picioare, uitați-vă ce mașină conduce, uitați-vă că stă în același apartament. Uitați-vă pe conturile ei, sunt aceleași. Suntem din ce în ce mai săraci. De la an la an. Pentru că e un nivel de cheltuială enorm pe care nu-l poți acoperi dintr-o amărâtă indemnizație de senator, care nu e mai mare decât a unui muncitor în construcții în Vestul Europei.

Da, dar i-ați menționat pe George Simion și pe Marius Lulea cum că ar lua banii Moscovei.

Face parte din păienjenișul de informații false sau adevărate - asta cred că e falsă - care se tot vehicula la momentul acela pe net. Nu e o declarație nouă, e una veche, de anul trecut. Repet, scenariul era biciul și zăhărelul. Eu ca s-o țin pe Diana pe calea cea dreaptă trebuia să folosesc și păcăleli de genul acesta.

”E genul acela care se numește genul psihopatului de succes. Mare succes în afara casei, despot și tiran în casă”

Ați avut în ultima vreme o relație complicată din punct de vedere familial?

Da, de vreo doi ani și jumătate și-a luat-o în cap atât de tare, la un asemenea nivel, încât greu, greu se mai conviețuiește cu ea în casă. Oricine din anturajul nostru poate să vadă asta. Ea e perfectă în afară. E genul acela care se numește genul psihopatului de succes. Mare succes în afara casei, despot și tiran în casă.

Ați ajuns și la conflicte nu doar de idei, să zicem?

Nu, că nu-și permitea. Ha-ha-ha!

Care credeți, totuși, că e motivul pentru care v-a dat afară din partid?

Nu m-a dat afară din partid, să ne înțelegem. Cine citește statutul, pe articolul 16, alianeatul 2, strict care se referă la poziția președintelui și primvicepreședintților, o să vedem că doar organul care ne-a votat ne poate retragă sprijinul. Adică, Congresul. Nu e cazul. Acolo a fost un Consiliu Național făcut, și aici ajung la întrebarea dvs, în mod simbolic de Dragobete. Atenție! Diana lucrează foarte mult cu simbolistica. Și iată că mi-a făcut-o de Dragobete. Ca să arate probabil cuiva faptul că nu mai e cu mine și, poate, numai cu respectivul. A fost o declarație de dragoste indirectă, sacrificându-mă pe mine în mod simbolic pe altarul partidului.

Sugerați că ar avea o relație cu altcineva?

Hm… Nu zic nimic, nu comentez asta.

„Dragi oameni ai SOS, Diana vă spune doar din gură că vrea să fie președintele României, în mod normal nu are cum să fie dacă divorțează anul acesta”

Revin la întrebarea despre motivul real al excluderii. Dânsa a motivat faptul că sunteți înconjurat de oameni ai serviciilor secrete.

Cum aș putea să fiu înconjurat de oameni ai serviciilor secrete, când eu nu sunt senator, nu am demnitate publică. Ea este senator, are demnitate publică. Nu comva o fi invers? Ea a spus și că aș fi trădător. Cum aș putea să fiu trădător pentru propriul meu partid căruia eu i-am dat numele - SOS - Șoș-oacă - căruia eu i-am trasat ideologia. Eu sunt creierul partidului, patriarhul. Și cei care nu mă înțeleg sau care nu nțeleg politica mea, poate foarte iute să și plece. Pentru că nu se încadrează în ceea ce îmi trebuie mie. Cum să fiu eu trădător pentru propriul meu partid? Haideți să fim serioși! Tot ce vedeți dvs este un act de trădare din partea Dianei, nu numai a mea ca soț, ci trădare față de partid și de viitorii votanți ai SOS. Și o spun explicit asta. Pentru că să ajungi la despărțire, la a rupe partidul în două sau la divorț conjugal, ca om politic care te vrei președintele României, în anul electoral, înseamnă că ai dat un semnal încă de la începutul anului că tu nu contezi. Sau că tu ai acceptat înțelegeri. Sau că tu nu vrei să fii prezidețiiabilă sau, dacă ești, ești așa în glumă, doar de formă, ca să fii iepuraș pentru altcineva care aleargă să câștige cursa. Despre asta e vorba. Asta ar trebui să înțelegem noi din gesturile Dianei. Repet, faptul că mi-a făcut-o mie de Dragobete, i-a făcut un cadou noului domn care va purta numele ei. Ea a purtat numele Iovanovici, Georgescu, Macovei, acum Iovanovici Șoșoacă. Dar faptul că făcut acest gest la început de an electoral mă face să cred că are înțelegere cu PSD și nu va vrea să deranjeze cu nimic monolitul PNL-PSD care va avea candidat comun la prezidențiale. Deci, dragi oameni ai SOS, Diana vă spune doar din gură că vrea să fie președintele României, în mod normal nu are cum să fie dacă divorțează anul acesta. Mai rupe și partidul în două anul ăsta.

Ca să fie foarte clar, vă veți lupta pentru a vă păstra poziția în partid?

Bineînțeles, voi face acțiune juridică. Voi fi din nou prim-vicepreședintele partidului. Nu mai e timp din păcate, că alegerile sunt în trei-patru luni, în două luni trebuie să facem listele. Lucrurile astea durează mult, ani de zile. Nu știu ce voi face cu viitorul meu politic. Of… Nu prea aveam eu de gând să intru în politică în față. Aș fi lăsat-o tot pe ea, rămâneam în spate ca și până acum… Dar acum viața și soarta mi se schimbă. Se pare că va trebui să renunț confortul liniei a doua și să intru în lupta față în față, piept în piept cu adversarii politici, candidând și eu.

Editor : Cristian Șuțu