Președintele AUR, George Simion, a declarat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că la alegerile prezidențiale din 2025 nu-și va depune candidatura și îl va susține pe Călin Georgescu, motivând că „așa au votat românii în turul I și din ce am putut vedea din turul II”. El a vorbit și despre un „plan B”, în cazul în care candidatura lui Georgescu ar fi respinsă de Biroul Electoral Central. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Veți candida din nou pentru funcția de președinte al României?

George Simion, președintele AUR: Cel mai probabil nu, dacă această lovitură de stat, în opinia noastră, ia sfârșit și reintrăm în cadrul constituțional, în cadru legal, și dacă instituțiile statului își fac treaba.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Stați că nu înțeleg. Concret, ce așteptați să se întâmple?

George Simion, președintele AUR: Mă aștept în primul rând să revenim la normal. Am o listă cu statele cu decizii date de CCR, niciunul nu e din Europa, cu excepția Austriei.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Sigur, deciziile în momentul de față sunt următoarele. CCR a decis reluarea alegerilor, cu tot procesul, înscriere de candidați, strângere de semnături, iar guvernul va trebui să stabilească calendarul. Ați contestat în instanță, a fost respinsă contestația. Faptele sunt următoarele: guvernul va stabili un calendar pentru alegerile prezidențiale în 2025. În acea cursă veți intra sau nu?

George Simion, președintele AUR: Decizia noastră luată de Biroul Național de conducere este ca AUR să asculte voința poporului și să lăsăm lucrurile așa cum au fost decise de români prin vot democratic, adică să îl susținem pe Călin Georgescu. Ne place, nu ne place, este voința exprimată de români în turul I și din ce am putut vedea din turul II.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Deci ce spuneți e că dumneavoastră ați putea să nu candidați și să-l susțină AUR pentru o nouă candidatură pe Călin Georgescu.

George Simion, președintele AUR: Decizia este de a-l susține pe Călin Georgescu pentru că așa au votat românii și pentru că suntem împotriva felului în care alegerile prezidențiale au fost batjocorite de către instituțiile statului român.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Vă așteptați ca o nouă candidatură a lui Călin Georgescu să fie validată?

George Simion, președintele AUR: Tocmai de aceea v-am zis că sper să restabilim democrația, sper ca instituțiile statului să-și facă treaba, dacă există motive legale, constituționale, pentru care Georgescu să nu candideze, să le vedem. Noi nu am văzut nimic, lucru care ni se pare straniu. Dacă există motive pentru care alegerile să fi fost anulate sau motivele pentru ca Georgescu să fie scos din cursă, trebuie ca toată lumea să le vadă, altfel nu va mai merge nimeni de bună credință la vot.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Pe scurt, dacă domnul Georgescu va candida, dumneavoastră nu veți candida?

George Simion, președintele AUR: Este corect.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dacă candidatura domnului Georgescu e respinsă, intrați dumneavoastră în cursă?

George Simion, președintele AUR: Vom avea un plan B, un plan C, avem demersuri internaționale, democratice, am încercat să fiu un om care încurajează populația la calm. V-am spus că avem pregătit și planul B, și planul C.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Planul B fiind?

George Simion, președintele AUR: Să avem reprezentare pe buletinul de vot, în opinia noastră ne confruntăm cu o lovitură de stat care este în curs de desfășurare.

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Deci ați putea să fiți și dumneavoastră pe buletinul de vot.

George Simion, președintele AUR: Nu excludem nicio variantă, vrem ca votul românilor, într-un final democratic. Este o posibilitate de rezervă, eu sau altcineva din partea AUR.

