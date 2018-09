Speranța Cliseru nu a fost anunțată despre anularea audierilor. Precizările făcute presei la Parlament

Senatorii PSD din comisia de apărare au anulat, marți, audierea Speranţei Cliseru şi a ministrului de interne Carmen Dan. Comisia a votat o propunere în acest sens făcută de senatorul PSD Şerban Nicolae. Numai că prefectul Capitalei nu a fost anunțată despre aceasta, așa că s-a dus la Parlament, la Comisia de apărare, cum era programat. Acolo însă nu mai era cvorum, așa încât prefectul s-a aflat față în față cu reprezentanții opoziției și a aflat că a făcut drumul degeaba.

La ieșirea de la Comisia de apărare, prefectul Capitalei a răspuns câtorva întrebări puse de jurnaliștii care o așteptau. Ea a declarat că nu ştie dacă discuţiile sale private au fost sau nu urmărite, aşa cum a prezentat ministrul de interne, Carmen Dan, în cadrul Comitetulul Executiv (CEx) al PSD. Cliseru a precizat că discută mai mult cu un secretar de stat din MAI. De asemenea, ea s-a declarat nedumerită că se discută atât de mult despre prefect în situaţia creată după protestul din 10 august, dar a spus că nu se consideră victima nimănui şi că doarme liniştită noaptea, pentru că „își vede de treabă”.

„Nu mă pricep, nu sunt antrenată de servicii secrete, nu ştiu dacă am fost urmărită sau nu. Am avut multe discuţii cu secretarul de stat (din MAI – n.r.). Nu le-am văzut, nici doamna ministru nu le-a arătat, cred că doar s-a referit. Nu ştiu la ce s-a referit. Eu am discuţii cu multă lume şi cu domnul secretar de stat am avut discuţii, dar nu ştiu la care dintre discuţii s-a referit dumneaei”, a afirmat Speranţa Cliseru, la ieşirea din Comisia de apărare.

Speranța Cliseru a spus că nu simte că ar exista un conflict între ea şi Carmen Dan, dar a ținut să precizeze că nu prefectul conduce operaţiunile Jandarmeriei.

„Nu sunt nicio victimă. De ce aş fi victimă? Eu îmi văd de treaba mea, de atribuţiile mele, ştiu ce am de făcut. Nu sunt victima nimănui, ca să fie foarte clar. Nu mă simt victimă, nu mă simt oropsită, eu îmi văd de treaba mea. Atâta vreme cât în statul român legislaţia şi drepturile omului se respectă, eu nu am probleme. Eu dorm liniştită pe pernă. Nu am făcut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe alţii. Eu mi-am asumat responsabilităţile, m-am dus în Piaţă, cu toate că puteam să trimit un reprezentat, nu am făcut-o. M-am dus eu acolo. Nu în Piaţă, cum aţi spus dumneavoastră (jurnaliştii – n.r), nu mă plimbam pe acolo. Eu am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, ca un om disciplinat, nu sunt militar, nu sunt şeful Jandarmilor”, a mai spus Speranța Cliseru, citată de News.ro.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a susţinut, sâmbătă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că episodul cu prefectul Capitalei, Smaranda Cliseru, abordată de un cetăţean şi înregistrată la o terasă, „a fost pus la cale” de către ministrul Carmen Dan. Întrebată care ar fi fost scopul, primarul Capitalei a răspuns: „Pentru a o defăima pe domna prefect şi pe mine”.

Speranța Cliseru le-a spus jurnaliștilor că vorbește cu primarul general, Gabriela Firea, ori de câte ori e nevoie și că a făcut plângere împotriva cetățeanului respectiv. În schimb, ea nu a dat niciun detaliu despre motivul prezenței sale, marți dimineață, la Parchetul General.

