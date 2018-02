Ștefănescu și Bădălău în dizgrație? Dragnea vorbește de „proști” și de „fake news”

„Fake news”, aşa a calificat Liviu Dragnea informaţiile potrivit cărora Niculae Bădălău şi Codrin Ştefănescu ar urma să-şi piardă funcţiile pe care le deţin în PSD. „Nu facem execuţii în partid”, susţine liderul social-democrat, care insistă că nu are nicio problemă ca Niculae Bădălău să rămână preşedinte executiv, deşi l-a susţinut pe Mihai Tudose în conflictul pe care acesta l-a avut cu Liviu Dragnea.

Aţi discutat şi despre schimbarea domnului Bădălău, despre schimbarea domnului Codrin Ştefănescu din funcţiile pe care le au? a fost întrebat Liviu Dragnea de jurnaliști.

„Continuă seria de fake news. Eu nu îmi dau seama ce se va întâmpla cu proştii ăştia care tot anunţă lucruri, de foarte mult timp, că se întâmplă în PSD şi, ulterior, nu se întâmplă. Nu ajung la un moment dat la un nivel în care să spună: «domnule, ne facem de râs?» Nu există aşa ceva!”, a răspuns Liviu Dragnea, în condițiile în care în spațiul public au apărut informații potrivit cărora preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, şi secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, ar urma să fie schimbaţi din funcţii, eventual la următoarea şedinţă a Cex.

Pe cine faceți în acest fel? au vrut să știe jurnaliștii referitor la apelativul „proști”.

Liviu Dragnea a explicat că anumite „site-uri obscure” anunţă informaţii „pe surse” şi că există şi oameni care „se lasă păcăliţi”: „Eu văd doar surse şi văd tot felul de site-uri obscure care spun aceste lucruri. Am mai văzut şi oameni pe care la un moment dat îi citeam, îi urmăream cu atenţie, care se lasă păcăliţi de asta”, a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea a ţinut să spună că PSD „nu face execuţii”. Întrebat de ce a fost totuși Niculae Bădălău schimbat din fucţia de vicepreşedinte al Senatului, Liviu Dragnea a spus că asta a fost prin vot, iar „votul niciodată nu este o execuţie”: „Dacă îmi permiteţi să vă explic, la Senat a fost un vot. La noi în partid, în Senat şi în Cameră se întâmplă votul. Votul niciodată nu este o execuţie”.

În acest context, Liviu Dragnea a anunţat că şedinţa Comitetului Executiv (CEx) al PSD va avea loc miercuri, pentru evaluarea secretarilor de stat. „Mă obligaţi să fac ceea nu am făcut niciodată - să anunţ public înainte de a da anunţul. O să îmi cer scuze tuturor colegilor mei, CEx-ul o să îl facem miercuri”, a spus Liviu Dragnea. „Din partea mea da, dacă (Bădălău – n.r.) vrea să rămână (președinte executiv – n.r.) n-am nicio problemă”, a dat asigurări președintele PSD.

Bădălău: Plec odată cu Liviu Dragnea

Şi Niculae Bădălău a negat că ar fi probleme între el şi Liviu Dragnea. A spus, însă, un lucru interesant: că a venit în funcţia de preşedinte executiv odată cu Liviu Dragnea şi că... va pleca odată cu el...Iată ce a scris pe Facebook Nicolae Bădălău:

„Eu consider că funcția de președinte executiv al PSD este expresia susținerii din partea colegilor mei. Atâta timp cât am susținerea lor, voi îndeplini această funcție care, pe mine, ca om care activez în acest partid de 28 de ani, mă onorează. Eu am venit în această funcție de președinte executiv odată cu Liviu Dragnea și voi pleca odată cu el. Nu-mi imaginez că, la un moment dat, el va pleca din funcția de președinte al PSD și eu rămân președinte executiv. Nu există divergențe între mine și Liviu Dragnea. Discut foarte mult cu președintele și în 99% dintre cazuri avem aceleași opinii, în situația în care apar păreri contrare, discutăm și totul se poate regla. Repet, nu există o ruptură între mine și Liviu Dragnea”, susține Nicolae Bădălău.