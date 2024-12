Surse: PNL ar putea relua vineri discuțiile cu PSD și UDMR. Bolojan i-a spus lui Ciucu că nu va mai merge la negocieri

Anunțul pe care l-a făcut intempestiv joi dimineață Marcel Ciolacu privind retragerea PSD de la negocierile pentru viitorul guvern a dat iar peste cap toată scena politică. Toate partidele au intrat separat în ședințe. La Guvern, Marcel Ciolacu a discutat și cu Ilie Bolojan, față în față, și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, prin telefon. Conform surselor Digi24, PNL ar putea relua discuțiile cu PSD și UDMR chiar de mâine. Marcel Ciolacu mai e premier cu drepturi depline tot până vineri, când noul Parlament își intră în drepturi. Ulterior, liderul PSD va fi prim-ministru interimar.

În momentul de față, pare că toate partidele doresc să revină la sentimente mai bune. Au avut loc întâlniri și ședințe. O întâlnire importantă a avut loc între Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu, potrivit informațiilor Digi24, care s-au văzut la Guvern, după ce, în postarea pe care a făcut-o pe Facebook anunțând că nu intră la guvernare, Marcel Ciolacu s-a arătat nemulțumit de unele declarații făcute de liderii PNL, inclusiv de o declarație prin care Ilie Bolojan, președinte interimar al PNL, punea sub semnul întrebării funcția de premier pentru Marcel Ciolacu.

Mai mult decât atât, spunea Marcel Ciolacu în acea postare că nu poate negocia cu parteneri cărora, le este „silă” să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se „murdăresc”. S-ar referi aici la o remarcă făcută de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Ciucu însă vine cu explicații și spune: „Nu am spus niciodată că-mi este silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia «a te murdări de PSD», eu doar am citat din discursul colegilor de la USR. (...) PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că are nevoie și de PSD, partid declarat pro-european”.

După întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu, președintele PNL a mers la partid, au declarat surse liberale, și l-a luat separat, la o discuție, pe Ciprian Ciucu, transmițându-i că nu va mai merge de acum încolo la astfel de negocieri.

Ilie Bolojan a ieșit cu o poziție publică, spunând că PNL dorește să creeze o guvernare, să găsească o soluție.

În ceea ce privește USR, fostul președinte Cătălin Drulă îi critica pe social-democrați și vorbea chiar despre alegeri anticipate, în timp ce Elena Lasconi susține că un guvern minoritar nu ar avea sens și dă de înțeles că vrea în continuare să stea la masa discuțiilor cu toate celelalte partide, dacă respectă acele condiții impuse de USR, printre care demiterea șefilor serviciilor și chiar demisia lui Klaus Iohannis.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea că toți ar trebui să revină la masa negocierilor.

