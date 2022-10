Surse: Premierul Ciucă le-a cerut europarlamentarilor României să renunțe la discursurile agresive pe subiectul Schengen

Premierul Nicolae Ciucă și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-au întâlnit, joi, la Bruxelles, cu europarlamentarii României, pentru a stabili o acțiune coordonată în privința lobby-ului pentru aderarea la Spațiul Schengen. Nicolae Ciucă le-a cerut europarlamentarilor să renunțe la discursurile agresive, în special împotriva țărilor care nu sunt de acord cu aderarea României, cum este, de exemplu Olanda, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la întâlnire.

Premierul a spus că tendința de a forța lucrurile în favoarea României cu discursuri agresive nu ajută la obținerea rezultatelor urmărite, și că trebuie urmată o linie înțeleaptă, diplomatică, cu argumente.

Celor care nu sunt de acord ca România să fie primită în Schengen trebuie să li se explice ceea ce a făcut România concret pentru a îndeplini criteriile de aderare, pentru că „argumentele nu sunt deloc puține”

Șeful Guvernului a discutat la Bruxelles despre aderarea României la Schengen cu premierul Belgiei și cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și ar fi obținut de la aceștia, sprijin pentru cauza țării noastre, susțin sursele citate.

"Am avut o discuţie foarte aplicată cu europarlamentarii români, reconfirmare a faptului că, indiferent de opţiunea politică, avem în comun priorităţile României europene. Am subliniat că este nevoie de coordonare pentru promovarea obiectivelor ţării noastre în context european şi am apreciat deschiderea lor de a fi parte la acest efort comun", afirmă Ciucă, într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului. El subliniază că România este pregătită să adere la Spaţiul Schengen.

"Rezultatele pozitive ale misiunii de evaluare din prima parte a lunii octombrie oferă o bază consistentă pentru obţinerea garanţiilor politice necesare adoptării rapide a deciziei de aderare, iar acesta este mesajul pe care i-am rugat pe europarlamentarii români să îl susţină", spune premierul. De asemenea, Ciucă arată că dosarul privind securitatea energetică rămâne de mare interes. "România sprijină pe deplin măsurile agreate la nivel european în ceea ce priveşte reducerea preţurilor la energie şi securitatea aprovizionării şi va folosi banii europeni pentru a consolida măsurile de protejare a cetăţenilor şi a economiei", afirmă şeful Guvernului. El subliniază că accesarea resurselor disponibile prin PNRR şi prin programele operaţionale necesită un efort permanent.

"Am subliniat angajamentul Guvernului pentru implementarea angajamentelor asumate prin PNRR şi am arătat că circumstanţe obiective ne determină să solicităm o ajustare a unor jaloane, precum cel referitor la alocarea procentului din PIB pentru pensii", spune Nicolae Ciucă. Premierul menţionează că pe agenda tuturor întrevederilor avute la Bruxelles s-a regăsit criza actuală, generată de agresiunea Rusiei în Ucraina. "România rămâne un contributor responsabil şi activ pentru promovarea securităţii şi stabilităţii europene şi euroatlantice, punct de vedere susţinut şi de reprezentanţii României în Parlamentul European. Ajutorul concret pe care îl oferim Republicii Moldova, din punct de vedere economic, prin aprovizionare cu energie, lemne şi fonduri, este dublat de sprijinul la nivelul instituţiilor europene, pentru dinamizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană", mai afirmă premierul.