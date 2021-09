Surse: Scandal în Guvern. Cîțu a vrut să bage proiectul Saligny pe ordinea de zi suplimentară, USR PLUS amenință cu moțiunea de cenzură

Ședința de guvern începută la ora 11 a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Cei de la USR PLUS au amenințat, nervoși, că vor depune o moțiune de cenzură, dacă se adoptă proiectul, acuzând faptul că nu există avizele necesare. Însă, surse guvernamentale au explicat pentru Digi24.ro că proiectul poate fi adoptat fără avize în baza HG care reglementează procedura de avizare și care „nu lasă loc pentru a bloca activitatea executivului”.

Sursele guvernamentale citate au relatat pentru Digi24.ro că vicepremierul Dan Barna și cei de la USR PLUS au avut o discuție cu premierul în care i-au transmis că vor depune moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului dacă proiectul Saligny va fi adoptat fără acordul lor. În discuția oficială din sala de ședință a guvernului nu au spus același lucru.

UPDATE: Ședința de Guvern programată pentru ora 11 a fost suspendată și va fi reluată la ora 19.

Știrea inițială:

Legea prevede că „Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Hotărârile și ordonanțele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăște prim-ministrul”

Problema este că, în cazul în care Florin Cîțu decide să adopte proiectul fără acordul celor de la USR PLUS, acest lucru va arunca în aer Coaliția de guvernare.

Programul de investiții „Anghel Saligny” a fost discutat și în ultimele ședințe ale coaliției, fără să existe o decizie luată de liderii politici. USR PLUS a contestat de la bun început programul, despre care a spus că este o continuare a programului PNDL. Aceștia au cerut mai multe amendamente și au condiționat susținerea proiectului de un acord în coaliție pentru desființarea secției speciale.

Potrivit unor surse participante la ultima ședință a coaliției, cei din USR PLUS le-au transmis partenerilor de guvernare că ei nu sunt printre beneficiarii programului „Anghel Saligny” pentru că au puțini primari, și prin urmare vor să le fie deblocat unul dintre proiectele lor. „Atunci au dat exemplu Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție”, susțin sursele citate.

„Au adus în discuție o chestie de principiu, că ei trebuie să aibă o satisfacție că obțin ceva, că se materializează ceva și din proiectele lor”, spun surse din PNL, despre cum au decurs discuțiile.

De altfel, în ședințele de partid, cei din USR PLUS au discutat despre condiționarea susținerii programului „Anghel Saligny” de un acord în coaliție pentru desființarea SIIJ în forma dorită de ministrul Justiției, Stelian Ion. Astfel, liderii partidului, în special cei din USR, vor să livreze „electoral” înaintea Congresului din octombrie.

După ședința de săptămâna trecută, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că discuțiile privind Planul Național de Investiții „Anghel Saligny” – PNDL 3 vor continua cu cei de la USR PLUS care au venit cu o serie de amendamente.

„Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost. Știm că se finanțează investiții în infrastructura de apă, canal, gaz și rutieră. Deci solicitarea de introducere de standarde de cost, procedură transparentă, confințarea, toate cererile să fie depuse online și să se înființeze o platformă digitală în care să se poată urmări evoluția fiecărui proiect de la faza de derulare până la faza de execuție a proiectelor, inclusiv situația decontărilor. S-au acceptat dintre propunerile USR PLUS și o serie de alte propuneri care țin de neincluderea în PNDL3 a proiectelor care au fost depuse prin PNDL1 și PNDL2 care au stadiu zero de realizare, de asemenea, chiar dacă se semnează contractul de finanțare, dacă nu se depun documentațiile solicitate în termeni de maxim 2 ani, cel care a semnat contractul de finanțare pierde dreptul de finanțare a proiectului respectiv. Discuțiile vor continua asupra acestui subiect. Sigur există deschidere pentru a îmbunătăți acest proiect, pentru a exista un control al costurilor prin itermediul standardelor de cost, existența unor criterii de finanțare”, a declarat Ludovic Orban.

De aprobarea proiectului depinde și adoptarea rectificării bugetare.