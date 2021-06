Surse: Scandal în PNL între tabăra Orban și tabăra Cîțu. Raluca Turcan i-a reproșat lui Ludovic Orban că atacurile lui slăbesc Guvernul

O nouă ședință tensionată în interiorul Partidului Național Liberal, cu atacuri între cele două tabere care se vor confrunta la Congresul din septembrie. Raluca Turcan i-a reproșat lui Ludovic Orban că își atacă colegii care nu sunt în tabăra sa și că aceste atacuri „distrag atenția de la actul de guvernare slăbesc guvernul și trag în jos și PNL”. De partea cealaltă, președintele PNL i-a transmis acesteia că nu și-a atacat colegii și că a făcut „declarații corecte”.

Potrivit surselor participante la discuții, ședința Biroului Executiv Național a fost una tensionată, după ce lui Ludovic Orban i s-a reproșat că atacă susținătorii contracandidatului său.

Raluca Turcan și Dan Vâlceanu au fost cei care i-au reproșat lui Orban declarațiile recente, precum și declarațiile unor susținători ai săi precum Antonel Tănase, care i-a numit „trădători și lichele”. Dan Vâlceanu, unul dintre apropiații lui Florin Cîțu a cerut sancțiuni pentru cei care lansează în spațiul public jigniri. Ludovic Orban a trecut rapid la alt subiect, iar Vâlceanu a revenit și i-a spus lui Orban „Să nu vă mirați ce va urma”.

„Eu n-am folosit cuvântul lichea, nu am folosit cuvântul trădător, declarațiile mele au fost corecte și de sprijin pentru guvern, chiar și atunci când mi-au afectat și mie personal imaginea. Dacă considerați atac faptul ca am vorbit de „suflu nou” despre colegi care au totuși vechime in partid, eu nu cred ca este atac. Nu am zis nimic rău de nimeni”, le-ar fi spus Ludovic Orban acestora.

În urmă cu câteva zile, președintele PNL a declarat, în cadrul unei vizite în teritoriu, că „să vorbești de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman și așa mai departe, ca să nu fac o listă chiar, să vorbești de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce înseamnă un suflu nou”.

„Concluzia cred că o poate trage fiecare : atacurile din partid distrag atenția de la actul de guvernare slăbesc guvernul și trag în jos și PNL. Apelul meu la președintele PNL și la toți colegii din PNL este să păstrăm campania din PNL, în interiorul PNL. Din pacate, tonul campaniei interne distructive, fara proiecte, departe de ce PNL are nevoie sa discute, este dat chiar de presedintele PNL, cel care prin autoritate si experienta, avea responsabilitatea sa conduca spre o campanie pozitivă. Apelul meu către toți colegii din PNL este să scoatem campania din zona frustrărilor personale și atacurilor la persoană. Certurile publice dintre noi fac rău guvernării, fac rău PNL și ne slăbesc credibilitatea pe care oamenii o mai au în noi”, ar fi spus Raluca Turcan.

La finalul ședinței, Ludovic Orban a declarat că nu are „obiceiul” să își atace colegii de partid.

„Nu am să îi răspund. Cu Raluca Turcan am colaborat în mandatul de președinte. A fost vicepreședinte, lider de grup parlamentar. Am susținut-o să ocupe funcția de ministru. Am susținut-o în foarte multe demersuri pe care le-a avut ca parlamentar. În ceea ce mă privește toți colegii de partid sunt colegii mei și eu nu am obiceiul să îmi atac colegii de partid”, a spus președintele PNL.

Congresul PNL, la care se va alege președintele partidului, va avea loc în 25 septembrie. Ludovic Orban și Florin Cîțu vor candida pentru această funcție. La ultima ședință a Biroului Executiv Național, premierul Florin Cîțu nu a participat.

