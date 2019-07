Tăriceanu îl atacă pe Iohannis: Pare că permanent are „soluții”. Doar că nu le prezintă niciodată public

Călin Popescu-Tăriceanu îl atacă pe președintele Klaus Iohannis și îl acuză că încearcă să profite electoral de pe urma tragediei de la Caracal: „Pare că permanent are „soluții”. Doar că nu le prezintă niciodată public!”. Președintele Senatului mai spune că șeful statului nu convoacă destul de des Consiliul Suprem de Apărare al Țării.

„Este atât de revoltător să vezi cum un Președinte al României nu ezită nici o secundă să profite de orice tragedie produsă în societatea românească ca să încerce să mai adune niște voturi!”, afirmă Tăriceanu, luni, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Acesta mai spune că „după o lungă tăcere, ieri seară, dl Klaus Werner Iohannis și-a rupt câteva ore din concediu ca să arunce o veritabilă perdea de fum”.

„Cum că oribilele crime de la Caracal sunt consecință a schimbării legilor justiției. O minciună deliberată întrucât știe că nu există modificări ale codurilor penale care să împiedice vreo autoritate a statului să intervină pentru salvarea unei vieți omenești”, spune președintele ALDE.

„Mai mult, modificările codurilor penale erau încă în analiza Curții Constituționale, care abia azi a dat verdictul. Dl Iohannis știe că nu a schimbat nimeni procedurile în virtutea cărora trebuie să acționeze polițiștii ori procurorii. Mai știe și că nu deficitul de “competență materială” a dus la producerea tragediei de la Caracal, ci incompetența unor indivizi, în frunte cu cei de la STS - cei aducători de multe voturi dlui Iohannis! Afirmațiile acestuia încearcă, de fapt, să mute atenția de pe organele de forță ale statului, pe care în calitate de șef al CSAT dl Iohannis le păstorește, pe cele legiuitoare ca fiind principalele responsabile de ce s-a întâmplat la Caracal. De fapt, această perdea de fum este menită să mai justifice ceva: nevoia revenirii la celebrele protocoale ale instituțiilor cu serviciile secrete și a desființării secției de investigare a magistraților, instituție care le stă în gât procurorilor fideli președintelui”, adaugă Tăriceanu.

Președintele Senatului mai spune și că șeful statului ar trebui să convoace ședințele CSAT o dată la trei luni, lucru care nu se întâmplă: „Dar, stați! Există speranță! Dl Iohannis ne spune că există soluții punctuale cu care va veni în CSAT. Da, CSAT-ul pe care ar fi trebuit să-l facă o dată pe trimestru, cum zice legea, dar pe care el îl convoacă o dată pe an!”

„Cred că vă mai amintiți că pe 25 aprilie, în discursul în care anunța referendumul de pe 26 mai, tot el spunea: „există căi democratice, există soluții pentru România. Știu care sunt aceste soluții, știu cum să le pun în practică, dar, în tot acest demers, dragii mei, am nevoie de votul românilor”. Și românii i-au dat votul! Am văzut ceva? Dl Iohannis pare că permanent are „soluții”. Doar că nu le prezintă niciodată public! Asta ca să nu vedem că, de fapt, Împăratul e gol!”, conchide Tăriceanu.

O ședință CSAT este programată să aibă loc marți, în care se va discuta și cazul crimelor de la Caracal.