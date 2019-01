Tensiuni în partide pentru europarlamentare. Primele nume apărute din partea PSD, PNL și ALDE

Alegerile europarlamentare din 2019 se apropie (între 23 şi 26 mai 2019) şi au apărut deja primele tensiuni. În PNL sunt semne mari de întrebare dacă Crin Antonescu va mai deschide lista la europarlamentare. Social-democraţii vor să se asigure că nu vor mai avea reprezentanţi la Bruxelles care să le critice acţiunile din ţară, iar USR nu a decis încă dacă va avea liste comune cu partidul lui Dacian Cioloş.

Politicienii se înghesuie pe ultima sută de metri să işi asigure un loc eligibil la europarlamentare. Printre cele mai vehiculate nume în PSD se numără Claudiu Manda, Rovana Plumb şi Robert Negoiță. Social-democraţii nu se grăbesc însă să stabilescă lista finală.

Codrin Stefanescu, secretar general al PSD: „Discuţiile încep pe 15 februarie. Vrem în mod clar să nu mai avem accidente, adică nu am mai vrea să fie soţia lui... sau oameni cum a fost domnul Cătălin Ivan. Şi aici o să căscăm bine ochii, ca să zic aşa, româneşte. Şi vom avea cadre, unul şi unul. Dar cu siguranţă vom avea europarlamentari care vor vota cu România, nu împotriva României.”

Nici Corina Creţu nu va mai fi pe lista PSD. Comisarul european a anunţat deja ca va candida pe listele Pro România. Cap de listă va fi Victor Ponta, însă fostul premier a declarat că nu va merge la Bruxelles.

Corina Crețu, comisar european: „Pe membrii PSD îi rog să înţeleagă că această decizie a mea este o delimitare clară de actuala conducere a acestui partid, care, ştiţi foarte bine, în ultimii ani a minimizat munca şi eforturile noastre, a celor care am încercat să ajutăm România din afară, culminând cu atacuri şi jigniri personale la adresa mea şi a colegilor din Comisia Europeană.”

Candidații PNL, USR și ALDE la europarlamentare

În PNL, lupta pentru locurile eligibile este în plină desfăşurare. Cele mai multe şanse le au Vasile Blaga, Mircea Hava, Alina Gorghiu, Siegfried Muresan, Dan Motreanu şi Cristian Buşoi.

Şansele lui Crin Antonescu de a deschide lista se pare că au scăzut, după ce mai mulţi membrii PNL ar fi fost deranjaţi de anumite declaraţii din ultima perioada ale fostul lider liberal.

Ludovic Orban, președintele PNL: „A apărut această informație, nu de la mine. Este o intoxicare fără fundamente. Nu s-a luat nicio decizie deocamdată.”

Crin Antonescu, fost președinte al PNL: „Îmi place să cred că în PNL nu există delictul de opinie sau o cenzură. Am responsabilitatea tuturor declarațiilor mele, nu am declarat absolut nimic care să contravină partidului. Așa că sunt discuții care au apărut fără nicun semnatar, le-am observat, am văzut că e o adevărată minicampanie, dar asta nu e problema mea.”

Când au loc alegerile europarlamentare din 2019

Competiţia internă se înteţeşte şi în ALDE. Renate Weber, Daniel Barbu, Norica Nicolai şi Ovidiu Silaghi ar fi favoriții pentru primele locuri.

USR este singurul partid care şi-a ales deja candidații. Primele două pozitii sunt ocupate de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand.

Președintele USR nu exclude varianta unei liste comune cu PLUS, partidul condus de Dacian Cioloş.

Dan Barna: „Perspectiva unei alianțe care să ofere o alternativă credibilă sperie și îngrozește pe mulți din vechea clasă politică.Orice variantă a rămas deschisă. Până la finalul acestei luni vom ști dacă mergem împreună sau separat.”

Alegerile europarlamentare vor avea loc între 23 şi 26 mai 2019. România va avea 33 de mandate.

