Fostul președinte al României, Traian Băsescu, actual europarlamentar, a anunțat, marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că se va retrage din politică la finalul mandatului. Fostul șef al statului a spus că se ocupă de o fundație prin care aduce școlari la Bruxelles să vadă Parlamentul European.

Cosmin Prelipceanu: Mai candidați?

Traian Băsescu: Categoric nu.

Cosmin Prelipceanu: Cap de linie?

Traian Băsescu: Cap de linie, da.

Cosmin Prelipceanu: Ieșiți din politică?

Traian Băsescu: Mi-am făcut o fundație. Am înregistrat-o deja și o să încerc, spre exemplu am foarte multe invitații de la licee. Sau am dus liceeni la Bruxelles în cadrul acelui program. N-am dus oameni de partid, am luat clase de liceu și le-am dus la Bruxelles să vadă Parlamentul. Chiar acum am 60 de copii, săptămânile următoare, pe care-i aduc, și de la școli private și de la școli de stat.

