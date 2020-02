Traseism politic la un alt nivel. A plecat de la PSD la PNL zilele trecute și anunță azi că va candida la locale din partea Pro România

Traseimul politic ajunge la un alt nivel. Senatorul Emanoil Savin, trecut zilele trecute la PNL de la PSD, a anunțat că se va înscrie în cursa pentru alegerile locale din Ploiești, dar din partea Pro România. Asta, în condițiile în care a fost membru PC până în 2006, apoi a trecut la PD și PDL, iar după fuziune, în PNL. În 2016 a candidat ca senator din partea PSD.

Emanoil Savin: Eu nici nu am ieșit la prezidiu ca să spun că sunt afiliat la PNL. Eu am semnat o afiliere la PNL la sfârșitul anului. Discuțiile cu domnul Orban și Iulian Dumitrescu au eșuat. Acum să vă spun cum stau lucrurile, că nu am de ce să vă mint. Cei din PSD au intenționat să mă primească înapoi și au făcut discuții în birou la domnul Ciolacu să mă întorc în PSD. Nu am luat o decizie, dar nu vă ascund că am vorbit cu domnul Ponta despre Pro România Prahova. Intenționez să candidez la primăria Ploiești dacă rămân cu Pro România.

Reporter: Acum nu ne întoarcem din nou la discuția cu traseismul politic?

Emanoil Savin: Dar dumneavoastră credeți că există ideologie politică în România? Cine e de dreapta, cine e de stânga? Eu am venit din rândul oamenilor de afaceri, nu am avut nicio treaba cu ideologia politică (...) și am fost ales patru mandate...

Editor web: Liviu Cojan