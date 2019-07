Tudose, atac la Tăriceanu: „A vrut cu Dragnea. A vrut la putere. Păi du-te frate cu Dragnea până la capăt, atunci”

Fostul premier Mihai Tudose spune că, cel mai probabil, Pro România va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale și că nu-i va susține pe candidații PSD, Viorica Dăncilă, și ALDE, Liviu Dragnea.

„A ne întâlni cu toții nu înseamnă că PSD o desemnează pe Dăncilă, ALDE tocmai l-a desemnat pe Tăriceanu si noi trebuie să îi susținem pe ei, cei doi zei. Dacă la Dăncilă măcar are în spate un partid cu 20%, Tăriceanu e sub Pro România și e sub Victor Ponta în toate sondajele. Mi se pare hilar să susții ca tu, având 4%, să venim noi să te susținem. Cine ești tu, frate, ăla care tot ieși uscat din apă?”, a spus Mihai Tudose la Digi24.

El a povestit că i-a propus lui Călin Popescu Tăriceanu, în ianuarie 2017, când Tudose era premier și era în conflict cu Liviu Dragnea, varianta ca el să rămână în fruntea Guvernului, iar ALDE să-și păstreze portofoliile: „Facem un Guvern mai mic și guvernăm țara”.

„Nu a vrut. El a vrut cu Dragnea. A vrut la putere și în condițiile alea, cu Dragnea, înțelegeți de toate din asta. Păi du-te frate cu Dragnea până la capăt, atunci. Acum nu vrei tu să mergi singur, să candidezi tu singur la alegeri, tu cu cei 4%? El azi e la guvernare, azi e Viorica Dăncilă prim-ministru și reprezintă România și datorită – sau din cauza - lui Tăriceanu. Punct”, a spus Mihai Tudose.

„Varianta s-o susținem pe Dăncilă? Mi se pare că exagerăm când comentăm așa ceva. Am plecat din PSD și nu mai suntem acolo din mai multe cauze, nu doar din cauza lui Dragnea. Dăncilă e aceeași, cea de acum o săptămână, cea de acum o lună, de acum patru luni. Eu nu cred în metamorfoze peste noapte– până ieri era omidă, azi e fluture”, a mai spus europarlamentarul Pro România.

El a spus că nu își dorește ca Pro România să intre la guvernare cu Viorica Dăncilă premier, ci cu „o parte din PSD, care pleacă de acolo, cu un guvern de susținere națională, parlamentară, găsită o formulă normală la cap”.